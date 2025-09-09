Kia: debutto per la gamma di veicoli elettrici allo IAA Mobility 2025

Kia si prepara a segnare un nuovo capitolo nella sua storia di impegno verso la mobilità sostenibile in occasione del ritorno al prestigioso salone IAA Mobility 2025 che si svolgerà a Monaco di Baviera dall’8 al 14 settembre. Con una mostra all’aperto dal tema “Windows of Inspiration”, Kia presenterà per la prima volta al pubblico europeo un’ampia gamma di veicoli elettrici.

Il salone, riconosciuto come il più grande evento al mondo dedicato alla mobilità, sarà l’occasione per Kia di rafforzare la sua presenza nel crescente mercato dei veicoli elettrici in Europa. Tra i modelli in esposizione, il nuovo Concept EV2 attirerà la curiosità grazie al suo design audace, mentre l’ammiraglia Kia EV9 GT stupirà per le sue prestazioni elevatissime.

Il Concept EV2, presentato in anteprima a eventi come il Kia EV Day e la Milano Design Week, rappresenta la visione di Kia per innovazioni future nei crossover compatti. Progettato per ispirare avventure urbane, con il suo stile pionieristico e le caratteristiche luminose “Star Map”, questo modello anticipa un futuro lancio in produzione.

Un altro riflettore sarà puntato su Kia EV5, un modello 100% elettrico che dimostra un significativo progresso nel segmento C-SUV in cui si distingue per un’autonomia fino a 530 km e una capacità di ricarica rapida di soli 30 minuti. Kia EV5 integra funzionalità innovative come il Vehicle-to-Load (V2L) e una capacità di traino fino a 1.200 kg.

Oltre al debutto del Concept EV2, la gamma Kia prevede modelli di spicco come Kia EV3, EV4, e la Nuova EV6 GT, che promettono prestazioni sportive abbinate a praticità quotidiana. Kia EV9 GT, il SUV più potente mai prodotto dal marchio, offrirà un’autonomia di 510 km e la potenza di 508 cavalli.

L’innovazione di Kia si estende anche al settore dei veicoli commerciali leggeri con il nuovissimo Kia PV5. Questo veicolo utilizza un’architettura modulare innovativa che permette fino a 16 varianti diverse, sottolineando l’ambizione del marchio di esplorare nuovi ecosistemi di mobilità.

Kia integra anche la sua filosofia di design “Opposites United” nello stand del salone. Il tema del “Windows of Inspiration” fonde natura e tecnologia per creare un’esperienza coinvolgente, che si allinea perfettamente con lo slogan “Movement that Inspires”. Questo approccio creativo promette di lasciare un’impressione memorabile tra i visitatori del salone.

“Kia assumerà un ruolo di rilievo nella diffusione dei veicoli elettrici, continuando a partecipare ai principali saloni automobilistici locali, raggiungendo i clienti di tutto il mondo e consolidando la propria immagine di marchio leader e affidabile nel settore dei veicoli elettrici. Il nostro ritorno allo IAA Mobility 2025 di Monaco segna un’importante pietra miliare, ribadendo il nostro impegno per la mobilità sostenibile e rafforzando la nostra presenza nel mercato europeo dei veicoli elettrici in rapida crescita”, ha dichiarato Charles Ryu, responsabile della divisione Global Brand & Customer Experience di Kia.