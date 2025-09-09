Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Kia: debutto per la gamma di veicoli elettrici allo IAA Mobility 2025

Published

Kia si prepara a segnare un nuovo capitolo nella sua storia di impegno verso la mobilità sostenibile in occasione del ritorno al prestigioso salone IAA Mobility 2025 che si svolgerà a Monaco di Baviera dall’8 al 14 settembre. Con una mostra all’aperto dal tema “Windows of Inspiration”, Kia presenterà per la prima volta al pubblico europeo un’ampia gamma di veicoli elettrici.

Il salone, riconosciuto come il più grande evento al mondo dedicato alla mobilità, sarà l’occasione per Kia di rafforzare la sua presenza nel crescente mercato dei veicoli elettrici in Europa. Tra i modelli in esposizione, il nuovo Concept EV2 attirerà la curiosità grazie al suo design audace, mentre l’ammiraglia Kia EV9 GT stupirà per le sue prestazioni elevatissime.

Il Concept EV2, presentato in anteprima a eventi come il Kia EV Day e la Milano Design Week, rappresenta la visione di Kia per innovazioni future nei crossover compatti. Progettato per ispirare avventure urbane, con il suo stile pionieristico e le caratteristiche luminose “Star Map”, questo modello anticipa un futuro lancio in produzione.

Un altro riflettore sarà puntato su Kia EV5, un modello 100% elettrico che dimostra un significativo progresso nel segmento C-SUV in cui si distingue per un’autonomia fino a 530 km e una capacità di ricarica rapida di soli 30 minuti. Kia EV5 integra funzionalità innovative come il Vehicle-to-Load (V2L) e una capacità di traino fino a 1.200 kg.

Oltre al debutto del Concept EV2, la gamma Kia prevede modelli di spicco come Kia EV3, EV4, e la Nuova EV6 GT, che promettono prestazioni sportive abbinate a praticità quotidiana. Kia EV9 GT, il SUV più potente mai prodotto dal marchio, offrirà un’autonomia di 510 km e la potenza di 508 cavalli.

L’innovazione di Kia si estende anche al settore dei veicoli commerciali leggeri con il nuovissimo Kia PV5. Questo veicolo utilizza un’architettura modulare innovativa che permette fino a 16 varianti diverse, sottolineando l’ambizione del marchio di esplorare nuovi ecosistemi di mobilità.

Kia integra anche la sua filosofia di design “Opposites United” nello stand del salone. Il tema del “Windows of Inspiration” fonde natura e tecnologia per creare un’esperienza coinvolgente, che si allinea perfettamente con lo slogan “Movement that Inspires”. Questo approccio creativo promette di lasciare un’impressione memorabile tra i visitatori del salone.

“Kia assumerà un ruolo di rilievo nella diffusione dei veicoli elettrici, continuando a partecipare ai principali saloni automobilistici locali, raggiungendo i clienti di tutto il mondo e consolidando la propria immagine di marchio leader e affidabile nel settore dei veicoli elettrici. Il nostro ritorno allo IAA Mobility 2025 di Monaco segna un’importante pietra miliare, ribadendo il nostro impegno per la mobilità sostenibile e rafforzando la nostra presenza nel mercato europeo dei veicoli elettrici in rapida crescita”, ha dichiarato Charles Ryu, responsabile della divisione Global Brand & Customer Experience di Kia.

 

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

UNICA di OKBABY: la vasca evolutiva che cresce con il bambino

Motori

Nuova Audi Q3 Sportback: evoluzione sportiva

Spettacolo

Francesco Gabbani: nuovo giudice di X Factor 2025, tra musica e amicizia con Ornella Vanoni

Spettacolo

I-DAYS MILANO COCA-COLA 2025: si è chiusa con oltre 250 mila spettatori la concert series più famosa d’Italia

Motori

Hyundai svela il Concept THREE: il futuro delle EV compatte all’IAA Mobility 2025

Motori

Audi Concept C: la nuova filosofia di design dei Quattro Anelli

Motori

Mercedes-AMG e Michelin: record mondiale a Nardò con il CONCEPT AMG GT XX e i nuovi MICHELIN Pilot Sport 5 energy

Società

Irpinia Mood Food Festival 2025: ad Avellino il cibo diventa “sovrano”

Motori

Lexus affascina la Mostra del Cinema di Venezia con un red carpet elettrizzato

Spettacolo

Il nuovo album “Dopamina” di Sick Luke Uscirà il 5 Settembre: svelati i nomi dei 18 artisti coinvolti

Motori

BYD svela la nuova SEAL 6 DM-i TOURING all’IAA Mobility 2025 di Monaco

Spettacolo

Il Boss del Paranormal: Daniele Bossari riapre le porte dell’inspiegabile su DMAX

Moda

“We are Ready”: Foot Locker sostiene la Next Gen creativa nel ritorno tra i banchi di scuola

Motori

GSE in anteprima mondiale all’IAA Mobility 2025: Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo e Nuovo Opel Mokka GSE

Spettacolo

Paul Kalkbrenner e Stromae: una nuova collaborazione fenomenale con “Que Ce Soit Clair”

Spettacolo

I-DAYS MILANO COCA-COLA 2025: domani si chiude con POST MALONE

Società

Irpinia Mood 2025: la nona edizione si chiude con numeri in crescita

Moda

Inter e Pirelli: 30 anni di partnership celebrati con il PIRELLI Cap – Edizione Speciale Inter

Motori

DR Automobiles investe 70 milioni a Macchia d’Isernia e rilancia lo stabilimento di Anagni

Motori

CLASSIC DEFENDER V8 LIMITED EDITION: ispirata alla Land Rover di Winston Churchill

Motori

Citroën protagonista ai Tim Music Awards 2025 con “Generation Ami – A Scuola Di Antibullismo”

Giochi

Dead Island 2: raggiunti 20 milioni di cacciatori in tutto il mondo

Motori

Italdesign EVX: il concept su piattaforma MEB debutta in anteprima all’IAA di Monaco

Società

Stasera a “Zona Bianca”: la guerra in Ucraina, il caso Garlasco e il turismo

Motori

Ferrari 849 Testarossa: debutta la nuova regina ibrida di Maranello da 1050 cavalli

Motori

Kia: debutto per la gamma di veicoli elettrici allo IAA Mobility 2025

Giochi

Farming Simulator 25 si arricchisce con il Mercedes-Benz Trucks Pack

Spettacolo

Caparezza Conquista Tutti: tour 2026 sold out e nuova data a Bologna

Spettacolo

X FACTOR 2025: da giovedì 11 la nuova edizione

Spettacolo

RADAR Spotify: più di 1.000 artisti in 5 anni

Motori

Mazda lancia la nuova CX-5 con offerte esclusive e prevendita: prezzi da 35.900 euro

Spettacolo

Briga torna dal vivo con il “Sentimenti Club Tour”

Focus

Nuovo Kia Sportage: versatile ed elettrificato

Motori

Open Space all’IAA MOBILITY di Monaco: forte presenza del Marchio sotto lo stemma Porsche

Spettacolo

Tommaso Paradiso: tour nei palasport e nuovo singolo “Lasciamene un po”

Motori

Hyundai presenta Concept THREE all’IAA Mobility 2025

Tecnologia

Innovazione a misura d’uomo: nasce Tech Tip5, il Manifesto di Samsung e Sprint-Italia

Motori

CUPRA presenta le Tribe Edition: il carattere ribelle incontra l’innovazione sostenibile

Motori

Škoda Vision O: l’audacia elettrificata del futuro del segmento station wagon

Motori

Nuova Renault Clio: la sesta generazione che rivoluziona il segmento B
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Citroën protagonista ai Tim Music Awards 2025 con “Generation Ami – A Scuola Di Antibullismo”

Citroën rafforza il suo legame con il mondo della musica e delle giovani generazioni, partecipando come partner per il terzo anno consecutivo ai TIM...

1 ora ago

Motori

Italdesign EVX: il concept su piattaforma MEB debutta in anteprima all’IAA di Monaco

La flessibilità e scalabilità della piattaforma modulare elettrica MEB del Gruppo Volkswagen si confermano ancora una volta il punto di partenza per nuove visioni...

2 ore ago

Motori

Ferrari 849 Testarossa: debutta la nuova regina ibrida di Maranello da 1050 cavalli

Ferrari alza ancora una volta l’asticella delle prestazioni e del fascino presentando a stampa internazionale e clientela selezionata la nuova Ferrari 849 Testarossa, una...

2 ore ago

Motori

Mazda lancia la nuova CX-5 con offerte esclusive e prevendita: prezzi da 35.900 euro

Mazda Italia ha annunciato l’inizio della prevendita della nuova CX-5, l’evoluzione del suo SUV di punta. Questo modello, atteso nelle concessionarie italiane a partire...

22 ore ago