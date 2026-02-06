Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Kia Drive taglia il traguardo di 250.000 giorni di noleggio in Europa

Published

Kia Europe celebra un nuovo importante risultato nel suo percorso verso una mobilità sempre più flessibile e accessibile. Il programma di noleggio Kia Drive ha raggiunto la soglia dei 250.000 giorni di noleggio complessivi in tutta Europa, consolidando così il proprio ruolo tra le soluzioni più dinamiche e innovative del settore automobilistico.

Attivo dal 2022, Kia Drive è oggi disponibile in nove mercati europei e si basa su una rete di oltre 180 punti di ritiro gestiti da concessionarie autorizzate. Il servizio consente a privati e professionisti di accedere in modo immediato a un veicolo Kia per periodi variabili, che possono spaziare da un singolo giorno a diversi mesi, offrendo una soluzione ideale per chi desidera la massima libertà di movimento senza vincoli di lungo periodo.

L’accesso al servizio è reso semplice e intuitivo grazie alla piattaforma online di Kia, all’App dedicata e alla rete delle concessionarie. Per il 2026, la casa automobilistica prevede un’ulteriore espansione del programma con un’attenzione specifica al mondo aziendale: saranno introdotte nuove soluzioni di noleggio business pensate per gestire picchi di domanda o eventi temporanei, rappresentando una valida alternativa al leasing tradizionale. Le soluzioni saranno studiate in modo da integrarsi con la futura gamma di veicoli elettrificati, inclusi il nuovo Kia PV5 e la piattaforma modulare Platform Beyond Vehicles (PBV).

Il sistema di gestione del noleggio, sviluppato internamente da Kia, costituisce il cuore tecnologico del progetto. Questo software, ideato in collaborazione con concessionari ed esperti del settore, ottimizza le prenotazioni e la gestione delle flotte, garantendo un’esperienza trasparente e fluida ai clienti, con costi chiari e tempi ridotti.

Il traguardo raggiunto dimostra come il mercato europeo stia accogliendo con entusiasmo formule di mobilità più agili e versatili. “Raggiungere un quarto di milione di giorni di noleggio dimostra quanto i clienti rispondano a una mobilità pratica e flessibile”, ha dichiarato Soohang Chang, Presidente di Kia Europe. “Con Kia Drive presente in nove mercati, siamo ben posizionati per continuare a supportare le esigenze di mobilità quotidiana in tutta Europa”.

Questo risultato si inserisce nella più ampia strategia di Kia volta a promuovere una nuova visione di mobilità sostenibile e intelligente. L’azienda, che impiega oltre 5.500 persone provenienti da 40 nazionalità diverse, con sede a Francoforte e produzione nello stabilimento di Zilina in Slovacchia, punta a coniugare l’innovazione tecnologica con la crescente domanda di veicoli elettrificati e servizi digitali personalizzati.

Con Kia Drive, il marchio conferma il suo impegno nel ridefinire l’esperienza d’uso dell’auto, offrendo ai clienti europei una concreta alternativa al possesso e aprendo la strada a una mobilità sempre più su misura, connessa e sostenibile.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

“Quarto Grado” torna in prima serata: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e la scomparsa di Federica Torzullo

Test

Jeep Wrangler Rubicon: la nostra prova su strada

Giochi

CODE VEIN II: Il viaggio nel tempo che ridefinisce l’Action RPG

Motori

BYD lancia l’“Operazione Purification”: fino a 10.000 euro di bonus per chi rottama l’auto con cinghia a bagno d’olio

Test

Dacia Bigster: la nostra prova su strada

Tecnologia

Google annuncia un nuovo impegno a sostegno dell’innovazione e della crescita in Italia

Motori

Mercedes‑Benz celebra 140 anni di innovazione con un viaggio epico intorno al mondo

Motori

“C’è un posto per chi sogna”: Mercedes‑Benz e Sony Pictures Animation insieme per il film “GOAT”

Spettacolo

Welo firma il jingle ufficiale del Festival di Sanremo 2026: da “Emigrato” la nuova sigla della 76ª edizione

Motori

Vespa celebra l’Anno del Cavallo con la nuova Vespa 946 Horse

Spettacolo

Ultimo torna con “Acquario”: il nuovo singolo fuori il 9 gennaio

Spettacolo

Tommaso Paradiso porta la sua anima romantica al 76° Festival di Sanremo con “I romantici”

Spettacolo

Ditonellapiaga e Tony Pitony insieme a Sanremo: ironia e swing per la serata delle cover

Spettacolo

Adriano Celentano torna in pista: il suo classico “L’Emozione Non Ha Voce” rinasce nel remix di Samuele Sartini

Società

“Quarto Grado”: nuovi dubbi sul delitto di Federica Torzullo e aggiornamenti sul caso di Garlasco

Turismo

San Valentino 2026 tra le colline del Monferrato: al Relais Almaranto un weekend di degustazioni, fine dining e ospitalità di charme

Turismo

San Valentino in Franciacorta: gusto, eleganza e arte a Villa Baiana

Motori

Genesis: debutto in Italia per il top brand coreano

Spettacolo

PETIT torna ad emozionarci e annuncia l’uscita del suo nuovo singolo “PERDONAMI” in collaborazione con Mimì

Moda

Where the Ocean Meets the City: la nuova capsule di North Sails e Voile Blanche unisce mare e metropoli

Motori

Hyundai porta energia e innovazione alla “Zerowind Romeo e Giulietta Verona Half Marathon 2026”

Motori

ACI, mercato dell’auto usata in calo: a gennaio 2026 flessione del 6,8% per le quattro ruote

Spettacolo

LACRIM: è uscito oggi il nuovo album “CIPRIANI”

Spettacolo

“Tre Ciotole” di Isabel Coixet: su Sky Cinema il film tratto dal romanzo di Michela Murgia

Spettacolo

TIROMANCINO: è uscito oggi il nuovo album della band intitolato “Quando Meno Me Lo Aspetto”

Giochi

Tales of Arise arriva su Nintendo Switch 2 con la Beyond the Dawn Edition

Motori

Kia Drive taglia il traguardo di 250.000 giorni di noleggio in Europa

Spettacolo

DJ Shocca annuncia il nuovo singolo “SALUTE”

Moda

Acerbis Ramsey Vented Long: la nuova giacca adventure per l’estate che evolve un grande successo

Giochi

Guerrilla annuncia Horizon Hunters Gathering, la nuova avventura cooperativa nell’universo di Horizon

Spettacolo

Il cinema celebra Jeff Buckley: arriva “It’s Never Over” diretto da Amy Berg

Spettacolo

Giorgia Malerba torna con “5 Minuti”: un viaggio tra scelte, nostalgia e consapevolezza

Spettacolo

HBO MAX: arriva in Italia “ROOSTER” con STEVE CARELL

Motori

MG Motor accelera sul noleggio a lungo termine in Italia grazie alla partnership strategica con Ayvens

Spettacolo

GOMORRA – LE ORIGINI: il gran finale da venerdì 6 febbraio su Sky e NOW

Sport

Samsung inaugura la Samsung House a Milano in vista di Milano Cortina 2026

Società

I Bambini delle Fate portano la fiamma olimpica: un simbolo di inclusione e speranza per Milano Cortina 2026

Tecnologia

Huawei celebra San Valentino con “Ora è il vostro momento”: tecnologia e connessione per gli innamorati

Motori

Suzuki al fianco della Federazione Italiana Rugby per il 2026

Spettacolo

“Bonnie & Clyde”: ALUNNO torna con un nuovo singolo tra urban pop e visioni cinematografiche
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Hyundai porta energia e innovazione alla “Zerowind Romeo e Giulietta Verona Half Marathon 2026”

Un weekend di corsa, energia condivisa e mobilità sostenibile. Hyundai sarà Official Automotive Partner della Zerowind Romeo e Giulietta Verona Half Marathon 2026, accompagnando...

56 minuti ago

Motori

ACI, mercato dell’auto usata in calo: a gennaio 2026 flessione del 6,8% per le quattro ruote

Segno negativo a inizio 2026 per il mercato italiano dei veicoli di seconda mano. Secondo i dati diffusi, a gennaio i passaggi di proprietà...

1 ora ago

Motori

MG Motor accelera sul noleggio a lungo termine in Italia grazie alla partnership strategica con Ayvens

MG Motor accelera sul noleggio a lungo termine in Italia grazie alla partnership strategica con Ayvens. Il brand britannico di proprietà SAIC, rientrato sul...

21 ore ago

Motori

Suzuki al fianco della Federazione Italiana Rugby per il 2026

Suzuki rinnova il proprio impegno nel mondo dello sport schierandosi al fianco della Federazione Italiana Rugby per la stagione 2026. Il celebre marchio giapponese...

24 ore ago