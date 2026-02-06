Kia Drive taglia il traguardo di 250.000 giorni di noleggio in Europa

Kia Europe celebra un nuovo importante risultato nel suo percorso verso una mobilità sempre più flessibile e accessibile. Il programma di noleggio Kia Drive ha raggiunto la soglia dei 250.000 giorni di noleggio complessivi in tutta Europa, consolidando così il proprio ruolo tra le soluzioni più dinamiche e innovative del settore automobilistico.

Attivo dal 2022, Kia Drive è oggi disponibile in nove mercati europei e si basa su una rete di oltre 180 punti di ritiro gestiti da concessionarie autorizzate. Il servizio consente a privati e professionisti di accedere in modo immediato a un veicolo Kia per periodi variabili, che possono spaziare da un singolo giorno a diversi mesi, offrendo una soluzione ideale per chi desidera la massima libertà di movimento senza vincoli di lungo periodo.

L’accesso al servizio è reso semplice e intuitivo grazie alla piattaforma online di Kia, all’App dedicata e alla rete delle concessionarie. Per il 2026, la casa automobilistica prevede un’ulteriore espansione del programma con un’attenzione specifica al mondo aziendale: saranno introdotte nuove soluzioni di noleggio business pensate per gestire picchi di domanda o eventi temporanei, rappresentando una valida alternativa al leasing tradizionale. Le soluzioni saranno studiate in modo da integrarsi con la futura gamma di veicoli elettrificati, inclusi il nuovo Kia PV5 e la piattaforma modulare Platform Beyond Vehicles (PBV).

Il sistema di gestione del noleggio, sviluppato internamente da Kia, costituisce il cuore tecnologico del progetto. Questo software, ideato in collaborazione con concessionari ed esperti del settore, ottimizza le prenotazioni e la gestione delle flotte, garantendo un’esperienza trasparente e fluida ai clienti, con costi chiari e tempi ridotti.

Il traguardo raggiunto dimostra come il mercato europeo stia accogliendo con entusiasmo formule di mobilità più agili e versatili. “Raggiungere un quarto di milione di giorni di noleggio dimostra quanto i clienti rispondano a una mobilità pratica e flessibile”, ha dichiarato Soohang Chang, Presidente di Kia Europe. “Con Kia Drive presente in nove mercati, siamo ben posizionati per continuare a supportare le esigenze di mobilità quotidiana in tutta Europa”.

Questo risultato si inserisce nella più ampia strategia di Kia volta a promuovere una nuova visione di mobilità sostenibile e intelligente. L’azienda, che impiega oltre 5.500 persone provenienti da 40 nazionalità diverse, con sede a Francoforte e produzione nello stabilimento di Zilina in Slovacchia, punta a coniugare l’innovazione tecnologica con la crescente domanda di veicoli elettrificati e servizi digitali personalizzati.

Con Kia Drive, il marchio conferma il suo impegno nel ridefinire l’esperienza d’uso dell’auto, offrendo ai clienti europei una concreta alternativa al possesso e aprendo la strada a una mobilità sempre più su misura, connessa e sostenibile.