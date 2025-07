Kia e LexisNexis uniscono le forze per migliorare la guida e ridurre i costi assicurativi

L’innovazione tecnologica nel settore automobilistico compie un ulteriore passo avanti grazie alla nuova partnership tra Kia e LexisNexis Risk Solutions. Questa collaborazione mira a offrire ai conducenti una guida più sicura ed economicamente vantaggiosa, attraverso un’integrazione avanzata di dati e connettività nei veicoli Kia.

Kia ha scelto di collaborare con LexisNexis Risk Solutions per fornire ai propri conducenti dati approfonditi sui pericoli stradali e comportamenti di guida, arricchendo ulteriormente il suo ecosistema di veicoli connessi. Con l’introduzione del modello LexisNexis Drive Metrics, i conducenti Kia potranno ricevere feedback dettagliati su come migliorare le proprie abitudini di guida. Questo si traduce in una guida più sicura e, di conseguenza, in una possibilità di riduzione dei costi assicurativi.

Il punteggio di guida, calcolato su base rischio e accessibile tramite la nuova app Kia One, promette di ridurre i rischi associati alla guida. Questa nuova applicazione integra perfettamente diverse funzionalità preesistenti come Kia Connect, Kia Charge, MyKia, il libretto di garanzia e il manuale del proprietario in un’interfaccia utente ottimizzata e unificata.

Dal 15 luglio 2025, i conducenti di veicoli Kia in Europa e nel Regno Unito potranno beneficiare di queste avanzate funzionalità. Il punteggio Drive Metrics, che viene reso disponibile su esplicita richiesta e con il consenso del conducente, potrà essere condiviso con le compagnie assicurative affiliate a Kia per una valutazione più precisa e personalizzata delle polizze assicurative. “I servizi connessi stanno rimodellando l’esperienza di guida e avere un punteggio di guida basato su dati concreti è un passo significativo verso comportamenti di guida più sicuri e una mobilità più personalizzata,” ha dichiarato Olivier Pascal, Head of Connected Cars di Kia Connect.

La nuova app Kia non solo fornisce consigli di guida in tempo reale, ma supporta anche il settore assicurativo con dati significativi, sempre rispettosi della privacy dei conducenti. Questo approccio innovativo consente alle compagnie assicurative di calibrare meglio le loro offerte in base ai reali comportamenti dei conducenti. “Siamo lieti di collaborare con Kia Europe in questo importante progetto per aiutare i clienti Kia a ridurre proattivamente i costi dei loro veicoli,” ha affermato James Burton, Managing Director di LexisNexis Risk Solutions per l’Europa e il Regno Unito.

Questo progetto rappresenta un significativo avanzamento nella personalizzazione dei servizi legati alla guida e all’assicurazione, cementando ulteriormente il ruolo di Kia come protagonista nell’innovazione della mobilità connessa e sostenibile.