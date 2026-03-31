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Kia EV2: il nuovo SUV elettrico compatto che democratizza la mobilità a zero emissioni in Europa

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Con l’arrivo della nuova Kia EV2, il costruttore coreano compie un passo strategico fondamentale nel processo di elettrificazione del mercato europeo. Si tratta di un SUV elettrico di segmento B, pensato come modello di accesso alla gamma EV del brand, ma progettato senza compromessi in termini di tecnologia, sicurezza e qualità costruttiva. Non è solo il veicolo più compatto della famiglia elettrica Kia, ma anche uno dei più rilevanti per volumi e diffusione in Europa.

Progettata, ingegnerizzata e prodotta interamente nel Vecchio Continente, EV2 rappresenta una risposta concreta alla crescente domanda di mobilità sostenibile accessibile, mantenendo però contenuti tipici di segmenti superiori. Come sottolineato da Sjoerd Knipping, Chief Operating Officer di Kia Europe, questo modello si inserisce come pilastro nella strategia a lungo termine del marchio, ampliando l’accesso alle tecnologie elettriche su larga scala.

Dal punto di vista stilistico, EV2 interpreta la filosofia “Opposites United” con un linguaggio moderno e riconoscibile. Le proporzioni verticali e la postura solida richiamano SUV di categoria superiore, mentre dettagli come le luci diurne verticali e la firma luminosa Star-map Signature rafforzano il legame con il resto della gamma elettrica Kia. Il risultato è un SUV compatto ma visivamente robusto, pensato per un utilizzo urbano ma capace di trasmettere sicurezza e presenza su strada.

Sul fronte tecnico, la nuova EV2 propone due configurazioni di batteria: una versione standard da 42,2 kWh e una long-range da 61,0 kWh, con un’autonomia dichiarata fino a 453 km secondo ciclo WLTP. L’architettura a 400V consente una ricarica rapida dal 10 all’80% in circa 30 minuti, mentre la novità assoluta è il supporto alla ricarica in corrente alternata sia da 11 kW che da 22 kW, un elemento chiave per il mercato europeo dove le infrastrutture AC sono ancora predominanti.

Questa flessibilità consente agli utenti di adattare facilmente le modalità di ricarica alle diverse esigenze quotidiane, sia domestiche sia pubbliche, migliorando l’esperienza d’uso complessiva.

L’abitacolo della EV2 segna un salto in avanti nella digitalizzazione grazie al sistema ccNC a triplo schermo, composto da un quadro strumenti da 12,3 pollici, un display centrale della stessa dimensione e uno schermo dedicato al climatizzatore da 5,3 pollici. A questo si affianca la versione ccNC Lite, pensata per offrire le principali funzionalità a un prezzo più accessibile.

Non manca il supporto agli aggiornamenti over-the-air (OTA) e al sistema Kia Upgrades, mentre la connettività è arricchita dalla presenza dell’EV Route Planner e da un ecosistema digitale sempre più integrato, anche grazie alla nuova visualizzazione 3D del veicolo nell’app Kia.

Sul fronte sicurezza, EV2 introduce una dotazione ADAS completa e avanzata, con sistemi come Highway Driving Assist 2, Smart Cruise Control 2 e Remote Smart Parking Assist. Debutta inoltre l’innovativa ICMU (In-Cabin Monitoring Unit), integrata nello specchietto retrovisore, capace di monitorare l’attenzione del conducente e attivare automaticamente manovre di sicurezza in caso di emergenza, senza memorizzare dati personali.

Lo sviluppo dinamico della EV2 è stato fortemente orientato alle esigenze delle strade europee. Le sospensioni e lo sterzo sono stati tarati per garantire un comportamento equilibrato, prevedibile e sicuro in ogni condizione. I test invernali condotti in Svezia hanno confermato l’efficacia della modalità Snow e del sistema ESC nel mantenere stabilità e controllo anche su superfici a bassa aderenza.

La risposta dello sterzo è fluida e progressiva, mentre l’assetto complessivo assicura comfort e precisione sia in città sia nei trasferimenti extraurbani.

Grande attenzione è stata dedicata anche al comfort acustico, con un lavoro approfondito sul contenimento di rumori e vibrazioni. Soluzioni come vetri insonorizzati, parabrezza acustico e materiali fonoassorbenti contribuiscono a creare un ambiente silenzioso e raffinato.

EV2 introduce inoltre la nuova identità sonora Bold Motion Symphony, che accompagna l’esperienza di guida con suoni futuristici e coerenti con il movimento del veicolo, migliorando al tempo stesso la sicurezza per pedoni e altri utenti della strada.

La produzione della Kia EV2 è già iniziata nello stabilimento di Žilina, in Slovacchia, dopo un importante aggiornamento delle linee produttive completato nel 2025. Attualmente è in produzione la versione con batteria standard, mentre le varianti long-range e GT-Line arriveranno da giugno 2026.

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