Kia EV3 rivoluziona l’efficienza con lo Smart Regeneration System Plus

Kia continua a innovare nel segmento dei veicoli elettrici con l’introduzione dello Smart Regeneration System Plus per il suo acclamato modello EV3. Questa nuova funzionalità, disponibile gratuitamente tramite il Kia Connect Store, rappresenta un significativo passo avanti nell’ottimizzazione dell’efficienza energetica e dell’esperienza di guida.

Il cuore di questa innovazione risiede nel sistema di frenata rigenerativa, una tecnologia già presente su EV3 che trasforma l’energia cinetica prodotta in fase di decelerazione in preziosa energia elettrica, contribuendo ad aumentare l’autonomia del veicolo. Oltre a questo beneficio primario, la frenata rigenerativa riduce l’usura dei componenti meccanici dell’impianto frenante, traducendosi in minori costi di esercizio nel lungo periodo.

Il nuovo Smart Regeneration System Plus eleva ulteriormente questa tecnologia. Sfruttando le informazioni di navigazione e i dati relativi al percorso impostato, il sistema è in grado di intervenire attivamente sulla frenata e sulla velocità del veicolo in modo automatico, senza che il conducente debba premere il pedale del freno. Questa intelligenza predittiva si estende anche alla gestione della velocità in prossimità di incroci, curve, rotatorie e altri cambiamenti stradali.

Un aspetto particolarmente interessante dello Smart Regeneration System Plus è la sua capacità di adeguare automaticamente la velocità al variare dei limiti imposti, contribuendo attivamente a prevenire costose infrazioni per eccesso di velocità.

Alexandre Papapetropoulos, Director Product and Pricing di Kia Europe, sottolinea come “anche nella percorrenza di un percorso impostato sul navigatore, gli incroci e le modifiche ai limiti di velocità possono a volte cogliere di sorpresa i conducenti, con inevitabili forti pressioni sul pedale del freno e un’esperienza di guida e di viaggio non piacevole”. Secondo Papapetropoulos, lo Smart Regeneration System Plus offre una guida più fluida e stabile per tutti i passeggeri e, al contempo, incrementa l’autonomia del veicolo grazie a un’ottimizzazione avanzata della frenata rigenerativa.

L’accesso a questa innovativa funzionalità è semplice e gratuito tramite il Kia Connect Store, la piattaforma digitale di Kia che offre una gamma di servizi e aggiornamenti over-the-air (OTA) per migliorare le prestazioni e le caratteristiche dei veicoli. Una volta installato su EV3, il sistema si attiva con una semplice operazione: tirando la paletta destra dietro al volante per più di un secondo. L’attivazione è confermata dalla comparsa della dicitura “AUTO” nel quadro strumenti, segnalando che la velocità verrà regolata automaticamente in base alle informazioni di navigazione.

Un ulteriore vantaggio del sistema è la sua capacità di regolare automaticamente la velocità in prossimità degli incroci, tenendo conto del numero di corsie. Questa gestione intelligente della decelerazione contribuisce a una guida più fluida e confortevole, un aspetto particolarmente apprezzabile per ridurre il mal d’auto, soprattutto nei bambini e negli animali domestici.

Kia EV3 si posiziona come il veicolo elettrico di massa per il competitivo segmento dei SUV compatti, grazie alla sua versatilità e praticità, che lo rendono una scelta ideale come auto principale per le famiglie. Il successo di EV3 è stato ampiamente riconosciuto dalla critica e dal pubblico, con numerosi premi conquistati in tutta Europa, tra cui il “Best Car Below €40,000” ai Golden Steering Awards 2024, il titolo di “Car of the Year for 2024’” agli Electrifying.com Awards, il riconoscimento come “Small SUV/Crossover of the Year” ai News UK Motor Awards e il premio come “Crossover of the Year 2024” ai TopGear.com Awards. EV3 ha inoltre ottenuto un prestigioso secondo posto al premio Car of the Year (COTY) Europe 2025.

Guardando al futuro, Kia ha annunciato l’intenzione di ampliare la gamma EV3 con l’introduzione di una versione a trazione integrale (AWD) e di un modello GT, offrendo ancora più opzioni ai consumatori oltre agli attuali modelli a due ruote motrici (2WD).