Kia EV4 dimostra la sua resistenza con test di durata e batteria ai vertici

In un contesto automobilistico in continua evoluzione, la nuova Kia EV4 si distingue come un pioniere della durata e resistenza per i veicoli elettrici ad alte prestazioni. La casa automobilistica ha recentemente annunciato risultati impressionanti ottenuti attraverso una serie di test rigorosi che mettono alla prova la sua ultima creazione.

La Kia EV4 ha affrontato il leggendario Nürburgring, un circuito rinomato per la sua difficoltà, percorrendo 10.000 chilometri in condizioni estreme. Durante questi test, il veicolo era quasi a pieno carico e le sessioni di ricarica ultra rapida si sono rivelate cruciali nel garantire prestazioni elevate. Inoltre, un test su strada di lunga durata ha visto la EV4 superare i 110.000 chilometri sulle impegnative strade europee, mantenendo un livello di decadimento della batteria minimo.

Il cuore di queste prestazioni eccezionali risiede nel sistema di batterie di quarta generazione di Kia. Questo sistema è progettato per ottimizzare la gestione termica e garantire una distribuzione uniforme del liquido refrigerante su ogni cella. Ciò consente alla batteria di operare a temperature ottimali, preservando la sicurezza e prolungando la durata degli accumulatori, anche sotto stress estremo.

Un altro fattore determinante nelle prestazioni della Kia EV4 è la frenata rigenerativa, che contribuisce a migliorare l’efficienza a lungo termine. Il sistema è in grado di recuperare fino al 25% di energia durante la decelerazione, riducendo così il carico sulla batteria e prolungandone la vita utile. Grazie a queste innovazioni, Kia offre una garanzia di 160.000 chilometri o otto anni per mantenere almeno il 70% della capacità della batteria.

Michael Hoferer, Manager Durability Development presso Hyundai Motor Europe, ha sottolineato l’importanza di verificare la resistenza della EV4 in condizioni estreme. “Volendo offrire ai nostri clienti un veicolo elettrico affidabile per l’uso quotidiano, abbiamo ritenuto di dover verificare la resistenza di EV4 sia in ambienti normali ma anche in quelli estremi,” ha dichiarato.

Con il 95% di funzionalità della batteria confermato dopo test intensivi, la Kia EV4 rappresenta una scelta affidabile per chi cerca sicurezza e prestazioni nel lungo termine. Mentre la domanda di veicoli elettrificati continua a crescere, Kia si posiziona come un leader nel fornire soluzioni di mobilità sostenibile, ispirando il movimento e definendo nuovi standard per il futuro della guida elettrica.