Kia EV5: il nuovo C-SUV elettrico su misura per l’Europa

Published

Con Kia EV5 si respira l’aria di una nuova fase per il marchio coreano. Non è solo l’arrivo di un nuovo modello, ma l’ingresso deciso di Kia nel cuore del segmento più caldo del mercato: quello dei C-SUV elettrici, oggi al centro delle scelte degli automobilisti europei. EV5 nasce con un obiettivo preciso: essere un SUV 100% elettrico progettato su misura per la mobilità europea, nelle dimensioni, nelle tecnologie e nello stile di vita che rappresenta.

Dal vivo, EV5 colpisce subito per il suo carattere. Il linguaggio stilistico “Opposites United” prende forma in una carrozzeria robusta ma elegante, con una silhouette squadrata che richiama la sorella maggiore EV9, un montante posteriore marcato e la firma luminosa “Star Map” che definisce frontale e coda. È un SUV che comunica solidità senza rinunciare alla raffinatezza, pensato per muoversi con disinvoltura tanto in città quanto fuori dai centri urbani.

Ma è entrando nell’abitacolo che si capisce davvero la filosofia del progetto. Kia EV5 è stata concepita come un salotto su ruote, con spazi generosi e una modularità pensata per la vita reale. I sedili posteriori si abbattono completamente creando una superficie di carico lunga fino a due metri, mentre il bagagliaio arriva a 566 litri e fino a 1.650 litri a sedili abbattuti. La sensazione è quella di un’auto che non impone compromessi tra lavoro, tempo libero e viaggi. Il comfort è da segmento superiore: sedili con funzione massaggio per il guidatore, supporto lombare regolabile, riscaldamento e ventilazione, oltre a materiali sostenibili come PET riciclato, bioschiume e vernici prive di BTX.

Sotto la carrozzeria batte il cuore della piattaforma E-GMP a 400V, sviluppata specificamente per i veicoli elettrici del gruppo Hyundai. EV5 monta una batteria da 81,4 kWh che consente un’autonomia fino a 530 km WLTP, valore centrale per chi guarda all’elettrico senza ansie da ricarica. In corrente continua bastano circa 30 minuti per passare dal 10 all’80%, rendendo EV5 adatta anche ai lunghi viaggi. La gestione dell’energia è affidata a sistemi evoluti come i-Pedal 3.0 e lo Smart Regeneration System Plus, che sfrutta i dati del navigatore per ottimizzare automaticamente frenata e recupero.

Particolare attenzione è stata data al clima europeo. Il nuovo sistema di riscaldamento e raffreddamento della batteria migliora l’efficienza in inverno e preserva l’autonomia anche a basse temperature, un aspetto fondamentale per i mercati del Nord così come per le estati mediterranee. A questo si aggiunge la ricarica bidirezionale con tecnologia Vehicle-to-Load (V2L) fino a 3,6 kW, che permette di alimentare dispositivi esterni direttamente dall’auto, mentre l’hardware è già predisposto per il futuro Vehicle-to-Grid (V2G).

Sul fronte tecnologico, EV5 mostra uno dei volti più avanzati mai visti su una Kia. Il sistema ccNC – Connected Car Navigation Cockpit domina la plancia con un Panoramic Wide Display composto da strumentazione da 12,3 pollici, infotainment da 12,3 pollici e schermo clima da 5,3 pollici. Gli aggiornamenti OTA, la navigazione online con dati in tempo reale, Google POI e le funzioni di Generative AI rendono l’esperienza sempre aggiornata. Non mancano Digital Key 2.0, riconoscimento dell’impronta digitale e l’impianto Harman Kardon Premium Audio, elementi che portano EV5 in una dimensione premium.

Anche la sicurezza è al centro del progetto. Kia EV5 integra una suite ADAS completa, con sette airbag, Intelligent Speed Limit Assist di nuova generazione, Smart Cruise Control 2 capace di arrestare l’auto in emergenza, Highway Driving Assist 2 con Hands-On Detection e il Remote Smart Parking Assist 2.0 che consente di parcheggiare anche dall’esterno del veicolo. È un SUV elettrico che non punta solo alle prestazioni, ma alla serenità quotidiana del guidatore europeo.

Il prezzo della Kia EV5 in Italia  parte da 44.750 € per la versione base “Air”, salendo a 47.750 € per la “Earth”, 49.750 € per la “GT-Line” e 53.500 € per la “GT-Line Launch Edition”, con prezzi che variano a seconda dell’allestimento scelto, offrendo diverse dotazioni e finiture. 

Il messaggio di Kia è chiaro: EV5 non è un semplice nuovo modello, ma un tassello strategico del piano “Plan S” per l’elettrificazione del brand. Design, autonomia, tecnologia e comfort si fondono in un SUV che parla il linguaggio del mercato europeo. Kia EV5 si propone così come uno dei protagonisti della nuova mobilità elettrica, capace di unire stile, funzionalità e innovazione in un unico progetto pensato davvero per la strada di tutti i giorni.

