Kia EV5 ottiene le 5 stelle Euro NCAP: sicurezza al massimo per il SUV elettrico

Il nuovo Kia EV5, SUV 100% elettrico, ha conquistato la valutazione massima di cinque stelle nei test di sicurezza condotti da Euro NCAP, confermandosi come uno dei modelli più sicuri nel panorama automobilistico europeo. La principale organizzazione indipendente per la valutazione della sicurezza dei veicoli ha premiato le prestazioni globali del modello, riconoscendo i risultati eccellenti ottenuti in tutte le categorie di test previste.

Il punteggio complessivo raggiunto da EV5 evidenzia un eccellente equilibrio tra protezione e tecnologia: 83% nella protezione degli occupanti adulti, 85% in quella dei bambini, 74% nella tutela degli utenti vulnerabili della strada e 80% nella categoria “Safety Assist”, dedicata ai sistemi di assistenza alla guida e alle funzioni anticollisione.

Nei test con passeggeri adulti, l’abitacolo del SUV ha mantenuto una stabilità esemplare durante l’impatto frontale, con ottimi valori di protezione per ginocchia e femori sia del conducente sia del passeggero anteriore. Gli impatti laterali hanno garantito la massima protezione certificata, mentre le prove di tamponamento hanno evidenziato una buona difesa contro il colpo di frusta, sia nei sedili anteriori che posteriori. Il veicolo integra inoltre un sistema eCall per l’allerta automatica dei servizi di emergenza e una funzione di prevenzione degli impatti secondari post-collisione.

Anche la protezione dei più piccoli è risultata di livello superiore, con una percentuale leggermente più alta rispetto agli adulti. L’airbag del passeggero anteriore può essere disattivato per consentire l’installazione di seggiolini orientati all’indietro, mentre ogni tipologia di seggiolino è stata installata correttamente durante i test.

Per quanto riguarda la sicurezza dei pedoni, dei ciclisti e degli altri utenti vulnerabili della strada, Euro NCAP ha riportato una protezione buona o adeguata per testa e gambe in caso di impatto frontale. Il sistema di frenata autonoma di emergenza (AEB) ha ottenuto risultati eccellenti nella capacità di riconoscere e reagire alla presenza di veicoli, ciclisti, motociclisti e pedoni, confermando la sua efficacia nel ridurre i rischi di incidenti urbani e stradali.

Nella categoria “Safety Assist”, EV5 ha brillato per il funzionamento del suo sistema AEB nell’evitare o mitigare le collisioni, accompagnato da tecnologie come il Lane Keeping Assist (LKA), che corregge automaticamente la traiettoria in caso di deviazione involontaria dalla corsia, e l’Intelligent Speed Limit Assist (ISLA), che riconosce i limiti di velocità e avverte il conducente. A completare il pacchetto di sicurezza, il sistema di monitoraggio dello stato del conducente e i promemoria per le cinture di sicurezza anteriori e posteriori.

La solidità strutturale della vettura deriva dalla piattaforma Electric-Global Modular Platform (E-GMP), realizzata con materiali ad alta resistenza e progettata per garantire massima sicurezza anche nel caso di urti ad alta energia. Questa base tecnica contribuisce non solo alla rigidità della carrozzeria ma anche all’efficienza complessiva e al comfort di guida.

Con EV5, Kia rafforza la propria offerta a zero emissioni e prosegue nella strategia di elettrificazione globale. Il SUV monta una batteria da 81,4 kWh e un motore elettrico da 160 kW, con un’autonomia massima fino a 530 km nel ciclo WLTP. La ricarica rapida dal 10 all’80% richiede appena 30 minuti, mentre la frenata rigenerativa e la pompa di calore di ultima generazione ottimizzano ulteriormente l’efficienza energetica.

Con questo nuovo risultato, Kia prosegue la propria crescita come marchio orientato alla sicurezza e all’innovazione, offrendo soluzioni tecnologiche avanzate e sostenibili pensate per una guida più sicura e consapevole.