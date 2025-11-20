Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Kia EV5 ottiene le 5 stelle Euro NCAP: sicurezza al massimo per il SUV elettrico

Published

Il nuovo Kia EV5, SUV 100% elettrico, ha conquistato la valutazione massima di cinque stelle nei test di sicurezza condotti da Euro NCAP, confermandosi come uno dei modelli più sicuri nel panorama automobilistico europeo. La principale organizzazione indipendente per la valutazione della sicurezza dei veicoli ha premiato le prestazioni globali del modello, riconoscendo i risultati eccellenti ottenuti in tutte le categorie di test previste.

Il punteggio complessivo raggiunto da EV5 evidenzia un eccellente equilibrio tra protezione e tecnologia: 83% nella protezione degli occupanti adulti, 85% in quella dei bambini, 74% nella tutela degli utenti vulnerabili della strada e 80% nella categoria “Safety Assist”, dedicata ai sistemi di assistenza alla guida e alle funzioni anticollisione.

Nei test con passeggeri adulti, l’abitacolo del SUV ha mantenuto una stabilità esemplare durante l’impatto frontale, con ottimi valori di protezione per ginocchia e femori sia del conducente sia del passeggero anteriore. Gli impatti laterali hanno garantito la massima protezione certificata, mentre le prove di tamponamento hanno evidenziato una buona difesa contro il colpo di frusta, sia nei sedili anteriori che posteriori. Il veicolo integra inoltre un sistema eCall per l’allerta automatica dei servizi di emergenza e una funzione di prevenzione degli impatti secondari post-collisione.

Anche la protezione dei più piccoli è risultata di livello superiore, con una percentuale leggermente più alta rispetto agli adulti. L’airbag del passeggero anteriore può essere disattivato per consentire l’installazione di seggiolini orientati all’indietro, mentre ogni tipologia di seggiolino è stata installata correttamente durante i test.

Per quanto riguarda la sicurezza dei pedoni, dei ciclisti e degli altri utenti vulnerabili della strada, Euro NCAP ha riportato una protezione buona o adeguata per testa e gambe in caso di impatto frontale. Il sistema di frenata autonoma di emergenza (AEB) ha ottenuto risultati eccellenti nella capacità di riconoscere e reagire alla presenza di veicoli, ciclisti, motociclisti e pedoni, confermando la sua efficacia nel ridurre i rischi di incidenti urbani e stradali.

Nella categoria “Safety Assist”, EV5 ha brillato per il funzionamento del suo sistema AEB nell’evitare o mitigare le collisioni, accompagnato da tecnologie come il Lane Keeping Assist (LKA), che corregge automaticamente la traiettoria in caso di deviazione involontaria dalla corsia, e l’Intelligent Speed Limit Assist (ISLA), che riconosce i limiti di velocità e avverte il conducente. A completare il pacchetto di sicurezza, il sistema di monitoraggio dello stato del conducente e i promemoria per le cinture di sicurezza anteriori e posteriori.

La solidità strutturale della vettura deriva dalla piattaforma Electric-Global Modular Platform (E-GMP), realizzata con materiali ad alta resistenza e progettata per garantire massima sicurezza anche nel caso di urti ad alta energia. Questa base tecnica contribuisce non solo alla rigidità della carrozzeria ma anche all’efficienza complessiva e al comfort di guida.

Con EV5, Kia rafforza la propria offerta a zero emissioni e prosegue nella strategia di elettrificazione globale. Il SUV monta una batteria da 81,4 kWh e un motore elettrico da 160 kW, con un’autonomia massima fino a 530 km nel ciclo WLTP. La ricarica rapida dal 10 all’80% richiede appena 30 minuti, mentre la frenata rigenerativa e la pompa di calore di ultima generazione ottimizzano ulteriormente l’efficienza energetica.

Con questo nuovo risultato, Kia prosegue la propria crescita come marchio orientato alla sicurezza e all’innovazione, offrendo soluzioni tecnologiche avanzate e sostenibili pensate per una guida più sicura e consapevole.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Motori

Michelin lancia i nuovi CrossClimate 3 e CrossClimate 3 Sport: prestazioni e sicurezza tutto l’anno

Spettacolo

NEGRITA: prende il via il “Canzoni per Anni Spietati Tour In Teatro 2025”

Focus

Chicco lancia “In viaggio sicuri”: un impegno condiviso per la sicurezza dei bambini in auto

Test

Hyundai Kona EV: la nostra prova su strada

Motori

Volkswagen lancia il “Black Month 99”: Polo, Taigo e Nuova T‑Cross a 99 euro al mese

Spettacolo

NOYZ NARCOS: sta tornando con il nuovo album “FUNNY GAMES”, fuori venerdì il 28 novembre

Motori

Lexus presenta due importanti novità alle Nitto ATP Finals di Torino

Moda

Honda svela la sua collezione di abbigliamento in anteprima ad EICMA 2025

Motori

Piaggio Group conquista EICMA 2025: una raffica di novità per scooter e moto

Tecnologia

HONOR e BYD: una partnership strategica per rivoluzionare la mobilità intelligente basata sull’ AI

Sport

Xiaomi alle Nitto ATP Finals 2025: tecnologia e passione per il grande tennis si incontrano a Torino

Moda

Vans e Travis Barker: una collaborazione esplosiva per una collezione iconica

Motori

Kia svela il PV5 Cargo come pioniere della mobilità sostenibile a Ecomondo 2025

Motori

Continental ridefinisce la performance su due ruote: dal circuito all’avventura con i nuovi ContiSportAttack 5 e TKC 80 2

Motori

Hyundai TUCSON Model Year 2026: il bestseller si rinnova con più potenza, efficienza e tecnologia

Giochi

AnotheReality presenta 2121 Arcade: VR Bullet Hell. Il corpo è il controller

Motori

Mazda Italia lancia Club Membership MX-5: vantaggi esclusivi per tutti i possessori della roadster

Tecnologia

Indagine Netamo: gli italiani puntano sul riscaldamento smart per i consumi

Giochi

Lucca Comics & Games 2025: Hasbro sorprende con le nuove action figure Marvel, Star Wars e Transformers

Spettacolo

PAKY annuncia “HD”: il nuovo singolo fuori ovunque venerdì 24 ottobre

Motori

Leapmotor B10 conquista le 5 stelle Euro NCAP: sicurezza e innovazione per la mobilità elettrica

Motori

BYD lancia la nuova ATTO 2 DM-i: efficienza e autonomia da 1000 km per il SUV compatto
OnePlus 15

Tecnologia

OnePlus 15 e la nuova frontiera della fotografia computazionale

Motori

BMW Roma inaugura la sede rinnovata di Via Salaria e presenta la nuova BMW iX3

Spettacolo

Sethu annuncia “In fiore”: un nuovo inizio tra fratellanza, rinascita e musica

Motori

BYD celebra la prima Stella Michelin di Procaccini Milano: un connubio tra eccellenza e sostenibilità

Motori

FIAT è partner ufficiale del 43° Torino Film Festival

Motori

Hyundai SANTA FE Plug-in Hybrid MY26: più potenza, tecnologia e stile 

Spettacolo

Pink Floyd, “Wish You Were Here” compie 50 anni: arriva la riedizione speciale

Giochi

Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione introduce MegaZeraora, la nuova e potente MegaEvoluzione

Motori

Porsche segna una nuova era: nasce la Cayenne elettrica

Società

Dritto e Rovescio: nuova puntata su sicurezza, politica e boom dei farmaci dimagranti

Motori

Kia EV5 ottiene le 5 stelle Euro NCAP: sicurezza al massimo per il SUV elettrico

Sport

Francesca Michielin dà voce all’inno della FITP: “Di Campo in Campo”

Motori

Akio Toyoda insignito del prestigioso “Volante d’Oro”

Tecnologia

Bowers & Wilkins presenta le nuove cuffie Px8 S2 McLaren Edition

Spettacolo

ROSALÍA conquista il mondo con “LUX”: il miglior debutto della sua carriera

Motori

Ducati XDiavel V4: l’arte incontra la meccanica in una reinterpretazione unica di Simone Guidarelli

Spettacolo

“La piccola Amélie”: la magia dell’infanzia tra due mondi arriva al cinema

Spettacolo

MILANO MUSIC WEEK: il programma di domani, giovedì 20 novembre
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Leapmotor B10 conquista le 5 stelle Euro NCAP: sicurezza e innovazione per la mobilità elettrica

Il nuovo SUV elettrico di Leapmotor, il B10, appena introdotto sul mercato europeo, ha ottenuto la prestigiosa valutazione di sicurezza a cinque stelle da...

5 minuti ago

Motori

BYD lancia la nuova ATTO 2 DM-i: efficienza e autonomia da 1000 km per il SUV compatto

BYD amplia la sua gamma europea presentando la ATTO 2 DM-i, un nuovo SUV compatto progettato per ridefinire l’esperienza di guida nel segmento delle...

6 minuti ago

Motori

BMW Roma inaugura la sede rinnovata di Via Salaria e presenta la nuova BMW iX3

BMW Roma ha inaugurato la rinnovata sede di Via Salaria 1268 con un evento che ha visto la partecipazione di istituzioni, media, clienti e...

2 ore ago

Motori

BYD celebra la prima Stella Michelin di Procaccini Milano: un connubio tra eccellenza e sostenibilità

BYD, leader globale nella mobilità elettrica e nelle tecnologie a nuova energia, celebra con orgoglio la prima Stella Michelin assegnata a Procaccini Milano, il...

2 ore ago