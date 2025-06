Kia Italia scende in campo per la disabilità: al via nuovi progetti di Responsabilità Sociale d’Impresa

Kia Italia rafforza il proprio impegno nel campo della Responsabilità Sociale d’Impresa con una serie di iniziative concrete dedicate all’inclusione e alla mobilità accessibile. Il marchio coreano, da sempre all’avanguardia nella mobilità sostenibile e innovativa, fa ora un passo avanti anche nel sociale, sostenendo attivamente le persone con disabilità attraverso progetti mirati sul territorio nazionale.

Il primo appuntamento è il prestigioso torneo Open d’Italia Disabili supported by Regione Marche, in programma dal 31 maggio al 1° giugno presso il Conero Golf Club. In qualità di Mobility Partner ufficiale, Kia fornirà un supporto fondamentale alla mobilità degli atleti con disabilità, promuovendo la partecipazione e l’accessibilità allo sport. Durante l’evento sarà anche assegnato il Trofeo Kia, un riconoscimento speciale riservato alla miglior giocatrice italiana, simbolo dell’impegno concreto del brand verso l’uguaglianza di genere e l’inclusione.

L’iniziativa rappresenta solo il primo passo di un percorso più ampio. L’obiettivo di rendere la mobilità accessibile a tutti si traduce anche nell’introduzione della nuova gamma di veicoli PBV (Platform Beyond Vehicle), che segna una vera rivoluzione nella mobilità del futuro. Questi veicoli, costruiti su una piattaforma modulare avanzata, possono essere adattati rapidamente per rispondere a una vasta gamma di esigenze, dimostrando una versatilità senza precedenti.

Tra i modelli più innovativi spicca il Kia PV5 in versione WAV (Wheelchair Accessible Version), un veicolo progettato specificamente per offrire un’esperienza di mobilità inclusiva, sicura e confortevole per le persone con mobilità ridotta. Prodotto nell’avanzato stabilimento Hwaseong EVO in Corea del Sud, il PV5 WAV è dotato di un sistema di ingresso laterale con rampa integrata e di un ancoraggio universale per sedie a rotelle, che ne fanno un punto di riferimento nel segmento dei veicoli accessibili. Il sedile ribaltabile in terza fila permette inoltre agli assistenti di accompagnare il passeggero con disabilità nel massimo comfort, offrendo un’esperienza di viaggio senza compromessi anche per le famiglie e i caregiver.