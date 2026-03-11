Kia Italia sostiene ArtPara alla Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026

Connect with us

Nel segno dell’inclusione e del dialogo interculturale, Kia Italia ha annunciato il proprio sostegno ad ArtPara, un progetto artistico internazionale che coinvolge persone e artisti con disabilità provenienti dai cinque continenti. L’iniziativa si inserisce nel programma ufficiale della Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026, raccogliendo il patrocinio di diverse istituzioni coreane, del Comune di Milano, della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO e degli enti organizzatori dell’Olimpiade Culturale.

La mostra, aperta al pubblico dall’8 al 18 marzo 2026 presso la Ex Fornace di Milano Gola in Alzaia Naviglio Pavese 16, rappresenta un’occasione unica per esplorare il potere dell’arte come strumento di comunicazione universale. Saranno esposte le opere di 90–100 artisti che utilizzano linguaggi espressivi differenti – pittura, fotografia, arte digitale e tecniche miste – per raccontare storie di resilienza e visione. L’ingresso sarà gratuito, un segnale tangibile della volontà di rendere la cultura accessibile a tutti.

Un evento che celebra inclusività e cooperazione internazionale, ArtPara nasce come progetto promosso dall’associazione sudcoreana People with Disabilities and Friends of the Five Continents, con l’obiettivo di valorizzare il talento degli artisti con disabilità e creare un ponte culturale tra differenti realtà del mondo. Durante la tappa milanese, la mostra offrirà non solo un percorso visivo, ma anche un messaggio profondo di partecipazione e solidarietà globale.

Nel corso della serata inaugurale, il Fondatore di ArtPara, Kim Geun Tae, ha consegnato al management di Kia Italia un dipinto creato appositamente per l’occasione, che rappresenta un Kia PV5, il primo PBV (Platform Beyond Vehicles) della gamma di veicoli commerciali Kia. L’opera richiama la futura versione WAV (Wheelchair Accessible Vehicle), progettata per il trasporto di persone con disabilità, sottolineando l’impegno del marchio nell’offrire soluzioni di mobilità realmente inclusive.

Kia Italia riafferma la propria visione di responsabilità sociale, sostenendo progetti che promuovono diversità e innovazione. L’impegno dell’azienda si colloca all’interno di una più ampia strategia del gruppo, orientata alla sostenibilità e alla diffusione di modelli di mobilità che ispirino il movimento e migliorino la qualità della vita.

L’appuntamento milanese con ArtPara si propone dunque come un momento di sintesi tra arte e impegno sociale, un’occasione per riflettere sul valore dell’inclusione e della collaborazione internazionale. Attraverso il linguaggio universale dell’arte, Kia Italia sceglie di farsi promotrice di una visione del futuro in cui cultura e mobilità condividono un obiettivo comune: costruire un mondo più aperto, accessibile e solidale.

