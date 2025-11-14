Connect with us

Kia Nuova Stonic: design rinnovato, tecnologia avanzata 

Kia presenta la Nuova Stonic, un rinnovato crossover compatto che combina stile moderno, avanzamenti tecnologici e vantaggi esclusivi per i clienti italiani. Il modello, lanciato ufficialmente a novembre 2025, rappresenta un’evoluzione decisa rispetto alla generazione precedente, con un restyling sia estetico sia negli interni, in linea con la filosofia del marchio “Opposites United”.

All’esterno, la vettura si distingue per un design più dinamico e contemporaneo, grazie ai nuovi paraurti, ai fari a LED Star Map, ai cerchi ridisegnati e a una palette di colori aggiornata che include le nuove tinte Adventurous Green, Yacht Blue e Snow White Pearl. Il logo Kia di nuova generazione completa un look moderno e distintivo, perfettamente coerente con l’identità visiva del brand.

Anche l’abitacolo è stato oggetto di un deciso aggiornamento. La plancia centrale è più tecnologica, con nuovi volanti a due e tre razze (nelle versioni GT-line) e un cluster digitale da 12,3 pollici integrato con il sistema di navigazione. I sedili, disponibili con diverse finiture dedicate agli allestimenti Urban, Style e GT-line, offrono un alto livello di comfort e cura dei dettagli.

Sotto il cofano, la gamma motori comprende due opzioni benzina: il 1.0 T-GDi da 100 CV con cambio manuale e trazione anteriore, e il 1.0 T-GDi mild-hybrid da 115 CV, disponibile con cambio manuale o DCT a 7 marce. È inoltre prevista una futura versione alimentata a GPL, confermando l’attenzione di Kia verso una mobilità più sostenibile.

La gamma italiana viene proposta in tre allestimenti: Urban, Style e GT-line. La versione Urban offre un equipaggiamento completo già di serie, con fari a LED anteriori e posteriori, cerchi in lega da 16”, volante e pomello cambio in Kia Tex Premium, oltre a un pacchetto di assistenza alla guida che include FCA, LKA e cruise control. Il cluster da 4,2” e il nuovo sistema di navigazione di bordo arricchiscono ulteriormente l’esperienza di guida.

L’allestimento intermedio Style aggiunge il climatizzatore automatico, i cerchi in lega da 17″, vetri posteriori oscurati e indicatori di direzione integrati negli specchietti. Per il lancio, fino al 31 dicembre 2025, la versione Style beneficia del Launch Pack gratuito, che include contenuti esclusivi come Smart Key, EPB, Drive Mode Select, cluster da 12,3”, ricarica wireless per smartphone e porte USB posteriori aggiuntive.

Al vertice dell’offerta si colloca la GT-line, caratterizzata da un look sportivo con paraurti dedicati, specchietti in finitura high glossy black, logo GT-line e sedili in Kia Tex Classic. Tra gli equipaggiamenti distintivi figurano la Digital Key 2.0, fari fendinebbia a LED, sistema BCA e un pacchetto ADAS completo che, con il cambio DCT, comprende HDA, SCC ed FCA 1.5.

Kia accompagna il debutto della nuova generazione con vantaggi fino a 5.350 euro per chi acquista il modello entro la fine del 2025. L’offerta include dodici mesi di assicurazione furto e incendio gratuita, il Launch Pack omaggio sulla versione Style, un bonus fedeltà per clienti Kia già proprietari e formule finanziarie con rate a partire da 129,2 euro al mese.

Per scoprire e provare dal vivo il nuovo crossover, gli showroom Kia in tutta Italia ospiteranno un Open Weekend il 29 e 30 novembre, un’occasione dedicata a chi desidera toccare con mano le novità di un modello che punta a confermarsi tra i protagonisti del segmento B-SUV.

 

