Kia presenta l’installazione “Transcend Journey” alla Milano Design Week 2025

Kia Corporation ha recentemente esposto alla Milano Design Week 2025 l’installazione ‘Transcend Journey’, focalizzata sui nuovi e innovativi veicoli PBV (Platform Beyond Vehicle) e gli EV del brand. Questa mostra esclusiva mette in evidenza la visione dei designer di Kia riguardo alla mobilità e come i veicoli del brand possano trasportare gli utenti tra esperienze urbane e avventure nella natura.

La mostra ‘Transcend Journey’ ha presentato diversi veicoli Kia, tra cui il PV5 Passenger, il Concept EV2 e il PV5 WKNDR, suddividendoli in sezioni che evidenziano la mobilità sia in contesti urbani che in ambienti naturali.

I veicoli esposti testimoniano la grande versatilità e l’adattabilità offerte dai PBV di Kia, assecondando la tendenza a una personalizzazione sempre più marcata dei mezzi di trasporto. La collaborazione con brand lifestyle come Helinox e Potler ha contribuito a ridefinire l’esperienza di utilizzo dei veicoli elettrici, proponendo soluzioni innovative e creative per arricchire il quotidiano degli utenti.

In particolare, il PV5 Passenger è stato progettato per un uso sia cittadino che outdoor, offrendo flessibilità e spaziosità sia per i passeggeri che per i bagagli. Dall’altro lato, il PV5 WKNDR si propone come compagno ideale per le avventure nella natura durante il fine settimana, con soluzioni intelligenti e sostenibili per un’esperienza outdoor completa.

La mostra ‘Transcend Journey’ ha certamente sottolineato come i veicoli Kia siano in grado di colmare il divario tra le attività urbane e quelle all’aria aperta, offrendo agli utenti una soluzione completa per qualsiasi tipo di esperienza.

Con l’intento di esplorare nuovi orizzonti nel settore della mobilità, Kia ha progettato anche il Concept EV2, un SUV completamente elettrico del segmento B pensato per trasformare il modo in cui gli utenti interagiscono con gli spazi urbani. Con un design moderno e funzionale, il Concept EV2 promuove uno stile di vita integrato e sostenibile.