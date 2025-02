Kia presenterà strategia globale e prossimi modelli EV al Kia EV Day 2025

Il Kia EV Day 2025 sarà un evento chiave per il futuro della mobilità elettrica. Kia Corporation ha scelto la Tarraco Arena a Tarragona, in Spagna, come palcoscenico per presentare i suoi ultimi modelli elettrici, concept e tecnologie, consolidando la propria leadership globale nel settore dei veicoli elettrici.

Dopo il successo del Kia EV Day 2023 in Corea, questa seconda edizione sottolinea l’impegno di Kia verso un’innovazione sempre più radicale. Oltre ai nuovi veicoli elettrici, il brand metterà in evidenza la sua strategia Platform Beyond Vehicle (PBV), un nuovo paradigma nell’uso dei veicoli elettrici. Questo concetto introduce una modularità senza precedenti, permettendo agli utenti di adattare i mezzi a esigenze specifiche grazie a una struttura flessibile e personalizzabile.

Uno dei momenti più attesi dell’evento sarà il debutto mondiale del Kia EV4, già anticipato come concept durante il primo EV Day del marchio. A questo si aggiungerà la presentazione del Kia PV5, il primo modello della gamma PBV, introdotto inizialmente come concept al CES 2024 di Las Vegas. Entrambi i veicoli segnano un passo significativo nell’evoluzione della mobilità elettrica, affiancati dal Concept EV2, una compatta elettrica che amplia ulteriormente la famiglia EV di Kia.

Le immagini teaser e i filmati diffusi prima dell’evento forniscono un assaggio del design innovativo di Kia. Ogni modello incarna la filosofia Opposites United, che fonde estetica avveniristica con funzionalità avanzate. Il Kia EV4, il PV5 e il Concept EV2 rappresentano l’essenza della visione di Kia per il futuro della mobilità elettrica.

Durante il Kia EV Day, verranno rivelati dettagli fondamentali sulla strategia PBV del marchio. Kia fornirà informazioni approfondite sulla sua gamma di prodotti e sul lancio del PV5, oltre a svelare la piattaforma PBV di nuova generazione. Questa innovativa piattaforma elettrica a skateboard consente di combinare in modo flessibile diverse tipologie di carrozzeria, aprendo la strada a soluzioni su misura per la mobilità aziendale e privata.

La presenza del Top Management di Kia all’evento sarà un’ulteriore conferma dell’importanza di questo appuntamento. Oltre alla presentazione dei nuovi modelli, Kia svelerà aggiornamenti strategici sulla sua visione di elettrificazione, delineando come intende trasformare il mercato globale dei veicoli elettrici.

Con il Kia EV Day 2025, il marchio sudcoreano ribadisce la propria ambizione di guidare il cambiamento verso una mobilità sostenibile e innovativa, rispondendo alle esigenze di una società sempre più attenta all’efficienza energetica e alla personalizzazione dei veicoli.