Kia PV5: arriva in Italia il multispazio elettrico

Published

Con il debutto del Kia PV5, il costruttore coreano apre ufficialmente un nuovo capitolo nella mobilità professionale. Non si tratta di un semplice furgone elettrico, ma del primo modello della strategia Platform Beyond Vehicle (PBV), pensata per trasformare i veicoli commerciali leggeri in vere e proprie soluzioni di business su quattro ruote. Progettato da zero come 100% elettrico, PV5 nasce per rispondere alle esigenze reali di aziende, flotte e professionisti che cercano efficienza, modularità e connettività avanzata.

Il nuovo Kia PV5 eLCV è sviluppato sulla piattaforma dedicata E-GMP.S (Electric Global Modular Platform for Service), una base skateboard che consente un’architettura modulare “building block”. Questo approccio permette di realizzare diverse configurazioni di carrozzeria, dalla Cargo alla Passenger fino alle conversioni più specializzate, offrendo una flessibilità superiore rispetto ai furgoni elettrici derivati da modelli termici. PV5, infatti, è un veicolo nativo elettrico, progettato fin dall’inizio per massimizzare spazio, autonomia e facilità d’uso.

Dal punto di vista dimensionale, Kia PV5 si posiziona strategicamente tra i segmenti C e D, ma offre capacità tipiche di una categoria superiore. Nella versione Cargo il volume di carico arriva fino a 4,4 metri cubi, con una soglia di carico di appena 419 millimetri, una delle più basse della categoria, che semplifica le operazioni quotidiane di carico e scarico. La versione Passenger, invece, punta su comfort e accessibilità grazie a un gradino laterale da 399 millimetri, pianale ribassato e configurazioni interne personalizzabili, oggi a cinque posti e presto anche a sei e sette.

Uno dei punti di forza del nuovo van elettrico di Kia è la maneggevolezza urbana. Con un raggio di sterzata di soli 5,5 metri, PV5 si muove con agilità anche nei centri storici e negli spazi più stretti, un vantaggio concreto per chi opera nelle consegne last-mile o nei servizi urbani. A questo si aggiunge un assetto sviluppato partendo da casi d’uso reali, in grado di mantenere comfort e stabilità sia a vuoto sia a pieno carico.

Sotto il profilo tecnico, il powertrain elettrico di Kia PV5 prevede un motore anteriore fino a 120 kW e 250 Nm di coppia. Le batterie disponibili variano in base alla versione, con tagli da 51,5 kWh e 71,2 kWh per il Passenger e, in futuro, anche una compatta da 43,3 kWh per il Cargo. L’autonomia arriva fino a 416 chilometri WLTP, rendendo il veicolo adatto sia alle consegne urbane sia alle tratte regionali. Un dato interessante riguarda l’efficienza: ogni 100 kg di carico aggiuntivo incidono sull’autonomia per appena l’1,5% circa.

La ricarica è pensata per un utilizzo professionale intenso. Kia PV5 supporta la ricarica rapida in corrente continua fino a 150 kW, che consente di passare dal 10 all’80% in circa 30 minuti, riducendo al minimo i tempi di fermo. È prevista anche la ricarica in corrente alternata fino a 22 kW per la gestione quotidiana. Lo sportellino anteriore migliora la praticità nelle aree di carico e nei depositi aziendali.

Un altro elemento che distingue PV5 nel panorama dei furgoni elettrici è la connettività. Il veicolo diventa un vero spazio di lavoro mobile grazie al sistema Kia PLEOS Fleet, un hub intelligente per la gestione delle flotte che offre monitoraggio in tempo reale su stato energetico, pressione pneumatici, manutenzione predittiva e comportamento del conducente. Grazie alla Push Data API, le aziende possono integrare direttamente i dati del veicolo nei propri sistemi senza interventi di retrofit.

All’interno, PV5 adotta Android Automotive OS con un display widescreen da 12,9 pollici in formato 16:9, pensato per il multitasking tra navigazione, app operative e funzioni di bordo. L’AI Voice di Kia consente di controllare molte funzioni a mani libere, mentre l’App Market PLEOS permette di installare software specifici per il settore, rendendo il mezzo adattabile a qualsiasi tipo di attività, dalle consegne refrigerate ai servizi tecnici fino al tempo libero.

La sicurezza è un altro pilastro del progetto. Kia PV5 integra una suite completa di ADAS, tra cui Forward Collision-Avoidance Assist, Smart Cruise Control basato sulla navigazione e Lane Following Assist con Hands-On Detection. La struttura ad esoscheletro con acciai ad alta resistenza e la protezione dedicata del pacco batterie garantiscono elevati standard di protezione anche in ambito professionale intensivo.

Pensato per ridurre il costo totale di esercizio, il nuovo van elettrico di Kia offre una garanzia di 7 anni o 150.000 km, con copertura della batteria fino a otto anni e possibilità di estensione a 260.000 km. Le soluzioni di manutenzione predittiva e la modularità dei componenti, come paraurti e modanature sostituibili singolarmente, permettono di ridurre tempi e costi di riparazione.

Il prezzo della Kia PV5 in Italia parte da circa 31.850 € + IVA per la versione Cargo Mid Range Business e da circa 38.000 € IVA inclusa per la versione Passenger Mid Range Air (5 posti), con prezzi che variano in base all’allestimento, batteria (Mid Range 51.5 kWh o Long Range 71.2 kWh) e se si includono offerte di finanziamento, con la versione Passenger che può arrivare oltre i 40.000 €.

