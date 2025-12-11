Kia PV5 Cargo conquista le 5 stelle Euro NCAP 2025

Kia continua a dominare il panorama della mobilità elettrica con un nuovo traguardo: il Kia PV5 Cargo ha conquistato le cinque stelle nella valutazione “Euro NCAP 2025 Commercial Van Safety Assessment”. Si tratta del punteggio più alto assegnato da Euro NCAP, che conferma la leadership del marchio coreano nel campo della sicurezza dei veicoli elettrici per uso commerciale.

I test approfonditi condotti da Euro NCAP hanno evidenziato le eccezionali prestazioni del PV5 Cargo in tutte le principali categorie di valutazione. Il modello ha raggiunto un punteggio del 75% per la protezione degli occupanti, un 80% per l’assistenza alla sicurezza e la prevenzione degli incidenti, e un ulteriore 80% per la sicurezza post-incidente. Grazie a questi risultati, il veicolo si posiziona tra i furgoni commerciali più sicuri in Europa, aggiungendo un nuovo tassello alla solida reputazione di Kia nei crash test, dopo i successi di EV6, EV9 ed EV3.

Il riconoscimento rappresenta anche un passo significativo per la gamma PBV (Purpose Built Vehicle) di Kia, volta a offrire soluzioni modulari e flessibili per l’utilizzo professionale quotidiano. Come affermato da Sangdae Kim, Executive Vice President and Head of PBV Business Division: “PV5 inaugura un nuovo capitolo della mobilità elettrificata e pratica, proponendosi con uno spazio generoso e una versatilità modulare per l’uso quotidiano. L’attribuzione delle cinque stelle Euro NCAP è una conferma indiscutibile delle sue prestazioni di sicurezza e sarà di forte impulso per l’espansione della gamma PBV di Kia in Europa.”

Uno dei principali punti di forza del PV5 Cargo è l’equipaggiamento di serie delle più avanzate tecnologie di assistenza alla guida. Il sistema Autonomous Emergency Braking (AEB), con funzionalità di Forward Collision Warning (FCW), è stato valutato come altamente efficace nelle situazioni veicolo-veicolo, anche ad alte velocità, e nella protezione di pedoni e ciclisti, inclusi quelli che si trovano dietro il veicolo. Anche il Lane Support System (LSS) ha ricevuto un giudizio “good” da Euro NCAP grazie alla capacità di correggere la traiettoria del veicolo con interventi fluidi e precisi, evitando uscite di corsia indesiderate. Il Speed Assistance System (SAS) sfrutta invece una telecamera frontale e mappe digitali per riconoscere i limiti di velocità e allineare costantemente la condotta di guida alle normative locali. A completare il pacchetto, un sistema di promemoria cinture di sicurezza di serie su entrambi i sedili anteriori.

Le prestazioni di sicurezza del PV5 Cargo riflettono l’eccellenza ingegneristica della piattaforma elettrificata di Kia, costruita su una struttura ad alta rigidità e su standard di progettazione focalizzati sulla protezione degli occupanti e sull’affidabilità post-incidente. Questo approccio integrato ha consentito di raggiungere un equilibrio ideale tra sicurezza, funzionalità e sostenibilità, consolidando il posizionamento del veicolo come riferimento per il segmento dei furgoni elettrici commerciali.

Il successo ottenuto agli Euro NCAP si aggiunge a una serie di riconoscimenti di rilievo prestigiosi già assegnati al modello. A novembre, durante il Solutrans Commercial Vehicle Show di Lione, il PV5 Cargo è stato eletto “2026 International Van of the Year (IVOTY)”, mentre la versione passeggeri, PV5 Passenger, è stata premiata nel Regno Unito come “Family Car of the Year” ai BBC TopGear.com Awards 2026. Questi risultati confermano la competitività globale del progetto PV5, che combina sicurezza, efficienza e un approccio centrato sulle esigenze del cliente.

Con il PV5 Cargo, Kia ribadisce la sua strategia verso una mobilità elettrica intelligente, sicura e modulare, continuando a ispirare fiducia nei professionisti e nelle aziende europee che puntano su un futuro a zero emissioni ma ad altissime prestazioni in termini di sicurezza.