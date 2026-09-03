Toyota C-HR GR SPORT: dieci anni di innovazione e un nuovo look sportivo

Toyota C-HR compie dieci anni e si rinnova, confermandosi come uno dei crossover più iconici e innovativi del mercato. In questo decennio, il modello ha registrato oltre 2,1 milioni di vendite globali, di cui oltre 1,2 milioni nel solo continente europeo. Dalla sua introduzione, C-HR ha rivoluzionato il segmento dei C-SUV grazie a uno stile distintivo, dinamiche di guida brillanti e tecnologie di propulsione elettrificata all'avanguardia.

La versione GR SPORT, ispirata alle imprese sportive dei team Toyota nel motorsport, si aggiorna oggi con dettagli che ne esaltano il carattere sportivo. Debutta infatti la nuova colorazione Onyx Grey matte, una soluzione opaca che dona alla vettura una presenza ancora più audace ed esclusiva. Il look viene completato da nuovi cerchi esclusivi da 19 pollici con finitura grigio opaco, sviluppati appositamente per questa versione.

Il nuovo colore Onyx Grey matte, disponibile unicamente per la GR SPORT in configurazione bitone+, esalta il design da coupé sportiva del C-HR grazie al contrasto con il tetto e i pannelli posteriori neri. Per il mercato italiano, il pacchetto BITONE+ propone la combinazione del colore inedito con un impianto audio premium JBL.

Sul fronte tecnologico la dotazione di serie si arricchisce di head-up display, mentre l'impianto JBL e la nuova colorazione bitone+ sono disponibili come optional dedicati.

I clienti possono scegliere tra due motorizzazioni avanzate: Full Hybrid 1.8 litri da 140 cavalli e Plug-in Hybrid 2.0 litri da ben 223 cavalli, per una guida efficiente e sostenibile. Inoltre, la versione GR SPORT adotta sospensioni con tecnologia Frequency Selective Control, pensate per ottimizzare il comfort e la precisione di guida su diverse superfici stradali.

La filosofia del C-HR rimane quella di una concept car portata su strada, con uno stile esterno affascinante, interni completamente digitali e una user experience personalizzata e coinvolgente. L'abitacolo si distingue per la presenza di maniglie a filo, illuminazione interna dinamica a 64 colori e finiture di livello premium.

La versione plug-in hybrid offre un'autonomia completamente elettrica di circa 100 km in ambiente urbano e fino a 66 km secondo il ciclo combinato WLTP, grazie anche al sistema di geo-fencing che consente di ottimizzare la guida a zero emissioni nelle aree soggette a restrizioni.

Per il 2027 la gamma C-HR si semplifica, includendo i livelli C-HR, ICON, PREMIUM e GR SPORT, già ordinabili. Toyota continua così a ridefinire i parametri del design e della tecnologia per il segmento C-SUV, consolidando il suo successo attraverso scelte stilistiche sempre più audaci e un'offerta tecnologica al passo coi tempi.