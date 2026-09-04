Marsupilami 2 - Salsa Palombia: la nuova avventura platform arriva su console e PC

Marsupilami 2 - Salsa Palombia è ufficialmente disponibile su Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series e PC, portando una ventata di energia e colore nel mondo dei videogiochi platform. Sviluppato da Ocellus Services, questo nuovo titolo immerge i giocatori in un'avventura adrenalinica attraverso mondi vivaci, ricchi di sfide ed enigmi da risolvere. L'obiettivo è chiaro: salvare Palombia da una pericolosa minaccia musicale.



In questa nuova avventura, i protagonisti Twister, Punch e Hope dovranno affrontare la temibile Regina Mummia, un personaggio tornato dalla Terra dei Morti per scatenare il caos con un concerto maledetto. Una misteriosa melodia si è infatti impossessata di tutti gli animali di Palombia, trasformandoli in ballerini incontrollabili e generando un'atmosfera di caos generalizzato.



Il gameplay punta tutto sul dinamismo: tra salti, pugni e acrobazie, i tre Marsupilami offrono ciascuno uno stile di gioco unico, permettendo al giocatore di adattare la propria strategia in base alla sfida del momento. Marsupilami 2 - Salsa Palombia può essere affrontato sia in solitaria sia in modalità cooperativa locale, così da condividere il divertimento con amici o familiari. Il gioco include, inoltre, una serie di minigiochi competitivi e le sfide del Battle Dojo, ideali per chi ama la rivalità amichevole.



L'avventura attraversa quattro mondi coloratissimi, spaziando dalle foreste rigogliose alle città brulicanti di vita, con lo scopo di trovare gli indizi necessari per fermare il folle piano della Regina Mummia. L'esperienza visiva si distingue per la cura dei dettagli e per la varietà estetica delle ambientazioni, che comprendono livelli segreti e scontri con boss memorabili, garantendo una sfida continua.



Per chi è curioso di testare il gioco prima dell'acquisto, è già disponibile una demo gratuita su tutte le principali piattaforme. Riuscirai a seguire il ritmo… o cadrai vittima della danza maledetta? Marsupilami 2 - Salsa Palombia promette ore di divertimento a tutta la famiglia grazie a un mix riuscito di ritmo, colori e simpatia.