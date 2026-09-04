LG a IFA 2026: intelligenza artificiale premurosa per una casa più smart e personalizzata

LG presenta a IFA 2026 la smart home del futuro, integrando intelligenza artificiale premurosa e prodotti innovativi per il comfort e l'efficienza energetica.

LG ha scelto IFA 2026 per mostrare l'evoluzione della smart home attraverso una visione innovativa e centrata sull'utente, racchiusa nel concept Innovation in Tune with you. L'intelligenza artificiale sviluppata dall'azienda si configura come una presenza premurosa, attenta alle abitudini e alle esigenze degli utenti, capace di offrire esperienze domestiche sempre più intuitive e personalizzate.

Cuore pulsante di questa filosofia è la spettacolare LG AI Orchestra, un'installazione di 16x4 metri che simula la sinfonia tra dispositivi interconnessi. A dirigere questa "orchestra digitale" CloiD, il robot hub della casa, che apprende le routine familiari, coordina dispositivi e offre assistenza proattiva nella gestione quotidiana.

La zona Media Entertainment ospita il meglio dell'intrattenimento domestico con una gamma di TV all'avanguardia, tra cui l'iconico LG OLED W6 Wallpaper TV da soli 9 mm di spessore e tecnologia True Wireless, accanto ai nuovi modelli LG OLED evo AI e Micro RGB evo AI per immagini ultra definite e ricchezza cromatica. Spazio anche alle ultime novità gaming, con il monitor Ultragear 25G590B-B dotato di refresh rate fino a 1.000 Hz, e ai display lifestyle come LG StanbyME 2 Max da 32 pollici. Completa l'esperienza audio la nuova Sound Suite per ambienti domestici immersivi.

Nel settore degli elettrodomestici, LG amplia il suo concept Fit & Max già vincente nei frigoriferi anche a lavatrici, asciugatrici e lavastoviglie. Questi prodotti combinano design salvaspazio, capacità potenziata ed efficienza energetica di nuova generazione, come le lavatrici Next AI DD che consumano fino al 70% di energia in meno rispetto agli standard europei di classe A. Le nuove lavastoviglie sono in grado di terminare un ciclo completo di lavaggio e asciugatura in appena un'ora.

L'area Elegance in Tune offre uno sguardo sulle soluzioni premium LG SIGNATURE, dove l'estetica incontra funzionalità d'avanguardia: frigoriferi con riconoscimento vocale basato su AI e forni dotati di AI Gourmet per la cottura intelligente rendono la cucina ancora più semplice e professionale.

Tra le principali novità di LG a IFA emerge ThinQ Claw, un agente AI conversazionale che interpreta le intenzioni dell'utente e coordina dispositivi e servizi tramite interazioni naturali. Insieme alla piattaforma ThinQ e al robot AI Home Hub CloiD, LG trasforma la smart home da un insieme di dispositivi comandati a voce a un ecosistema veramente intelligente che anticipa e personalizza le esperienze dei residenti.

Completano il quadro le tecnologie per la gestione energetica domestica, con sistemi avanzati HEMS per produzione e consumo ottimizzato grazie a piattaforme smart e integrazione con l'ecosistema Homey di Athom, acquisito da LG nel 2024.

LG presenta inoltre LG ThinQ Pro, la piattaforma intelligente B2B per monitoraggio centralizzato di elettrodomestici e sistemi di climatizzazione in ambito commerciale, segno di una visione tecnologica che va ben oltre le mura domestiche.

Le novità presentate a IFA 2026 rappresentano un salto di qualità nella direzione di una casa sempre più intelligente, sostenibile e in sintonia con chi la vive.