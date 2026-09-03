Moto Guzzi celebra 105 anni con la nuova edizione speciale 105th Anniversary

Moto Guzzi festeggia i suoi 105 anni con una serie speciale inedita. Con l'inaugurazione della nuova casa a Mandello del Lario, arriva la decisa ed esclusiva edizione "105th Anniversary", che celebra la ricca storia dell'Aquila di Mandello e segna l'inizio di una nuova era tra industria, museo e cultura.



La nuova collezione si ispira direttamente alle architetture e ai colori del nuovo hub progettato dall'architetto americano Greg Lynn. La struttura accoglie la fabbrica rinnovata, il nuovo Museo Moto Guzzi e ampi spazi per eventi internazionali, configurandosi come luogo di creatività, sperimentazione e intensa forza emozionale. La casa della nuova Moto Guzzi che ci accoglierà per i prossimi 105 anni.



La versione 105th Anniversary, disponibile soltanto da ottobre fino a fine 2027, arricchisce i modelli Stelvio, Stelvio PFF Rider Assistance Solution, V100 Mandello, V85 Strada e V7 Stone. La livrea è grigia perlata lucida con dettagli gialli a contrasto, richiamando il linguaggio industriale e contemporaneo dell'architettura stessa. Elementi distintivi sono la grafica dedicata al 105° anniversario che percorre i lati del serbatoio e il numero 105 in posizione centrale, dove solitamente campeggia la celebre aquila. Questa grafica viene ripresa anche sul canale del cerchio ruota posteriore.



Una sella esclusiva completa l'allestimento: vi compare l'iconica aquila Moto Guzzi, con cuciture giallo a contrasto, ulteriore omaggio sia all'estetica sia alla tradizione. L'edizione è destinata a colpire i cuori dei guzzisti più appassionati e ad attirare i collezionisti internazionali.



Sono modelli in edizione speciale, testimoni di uno dei momenti più importanti nella storia di Moto Guzzi, destinati a diventare oggetto di desiderio per i Guzzisti e i collezionisti di tutto il mondo.