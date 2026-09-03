Moto Guzzi festeggia i suoi 105 anni con una serie speciale inedita. Con l'inaugurazione della nuova casa a Mandello del Lario, arriva la decisa ed esclusiva edizione "105th Anniversary", che celebra la ricca storia dell'Aquila di Mandello e segna l'inizio di una nuova era tra industria, museo e cultura.
La nuova collezione si ispira direttamente alle architetture e ai colori del nuovo hub progettato dall'architetto americano Greg Lynn. La struttura accoglie la fabbrica rinnovata, il nuovo Museo Moto Guzzi e ampi spazi per eventi internazionali, configurandosi come luogo di creatività, sperimentazione e intensa forza emozionale. La casa della nuova Moto Guzzi che ci accoglierà per i prossimi 105 anni.
La versione 105th Anniversary, disponibile soltanto da ottobre fino a fine 2027, arricchisce i modelli Stelvio, Stelvio PFF Rider Assistance Solution, V100 Mandello, V85 Strada e V7 Stone. La livrea è grigia perlata lucida con dettagli gialli a contrasto, richiamando il linguaggio industriale e contemporaneo dell'architettura stessa. Elementi distintivi sono la grafica dedicata al 105° anniversario che percorre i lati del serbatoio e il numero 105 in posizione centrale, dove solitamente campeggia la celebre aquila. Questa grafica viene ripresa anche sul canale del cerchio ruota posteriore.
Una sella esclusiva completa l'allestimento: vi compare l'iconica aquila Moto Guzzi, con cuciture giallo a contrasto, ulteriore omaggio sia all'estetica sia alla tradizione. L'edizione è destinata a colpire i cuori dei guzzisti più appassionati e ad attirare i collezionisti internazionali.
Sono modelli in edizione speciale, testimoni di uno dei momenti più importanti nella storia di Moto Guzzi, destinati a diventare oggetto di desiderio per i Guzzisti e i collezionisti di tutto il mondo.
Moto Guzzi celebra 105 anni con la nuova edizione speciale 105th Anniversary
Moto Guzzi presenta la serie speciale 105th Anniversary per celebrare 105 anni di storia. Nuova livrea grigia e dettagli gialli per i modelli più iconici.
Moto Guzzi festeggia i suoi 105 anni con una serie speciale inedita. Con l'inaugurazione della nuova casa a Mandello del Lario, arriva la decisa ed esclusiva edizione "105th Anniversary", che celebra la ricca storia dell'Aquila di Mandello e segna l'inizio di una nuova era tra industria, museo e cultura.
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