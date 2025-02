Kia riprogetta lo spazio e la mobilità con PV5

Kia Corporation ha presentato ufficialmente il design esterno del PV5, nelle varianti Passenger Van e Cargo Van, in vista del secondo EV Day del brand, che si terrà alla fine di questo mese a Tarragona, in Spagna.

Dopo l’anteprima del Concept PV5 al CES 2024, Kia introduce il primo modello della sua strategia globale Platform Beyond Vehicle (PBV), mirata a ridefinire i concetti di spazio e mobilità attraverso soluzioni modulari avanzate. Il PV5, con la sua tecnologia EV all’avanguardia, offre flessibilità e personalizzazione senza precedenti per soddisfare le esigenze di diversi utenti.

Kia lancerà PV5 in diverse configurazioni, tra cui il Passenger Van, pensato per il comfort dei passeggeri, e il Cargo Van, ottimizzato per il trasporto merci. Tutte le varianti verranno presentate ufficialmente al prossimo Kia EV Day 2025.

Il PV5 si distingue per un’estetica innovativa, andando oltre il tradizionale concetto di veicolo commerciale leggero. Il suo design è incentrato su flessibilità e personalizzazione, grazie a un approccio modulare che permette di adattare il veicolo a differenti utilizzi.

“La gamma PV5 offrirà tre diverse tipologie di carrozzeria, ma con una filosofia di design comune ispirata a Opposites United“, ha dichiarato Karim Habib, Head of Kia Global Design. “Ogni variante esprime un carattere solido, audace e futuristico, con un’attitudine capace e versatile.”

Il frontale delle varianti Passenger e Cargo Van presenta una personalità audace e futuristica, con linee nette e definite. L’illuminazione distintiva si integra con il montante anteriore, mentre la carrozzeria combina un’eleganza moderna con una struttura robusta, seguendo i principi della filosofia Opposites United.

I passaruota neri dal disegno geometrico e i pannelli sottoporta donano al PV5 un aspetto robusto, quasi da fuoristrada. Il paraurti inferiore è progettato con angoli intercambiabili, unendo estetica e funzionalità.

Il profilo geometrico raffinato della versione Passenger offre un’eccellente visibilità, grazie alla linea di cintura bassa e alla vetratura ampia. Un dettaglio distintivo è il profilo grafico nero dei finestrini, che crea un elegante contrasto con la carrozzeria.

Il design richiama gli SUV di Kia, con dettagli come i robusti rivestimenti neri e i gruppi ottici dal design distintivo. La parte posteriore evidenzia la robustezza del veicolo, con una linea del montante D smussata per migliorare l’aerodinamica e un portellone posteriore sollevabile, accompagnato da un paraurti robusto.

Pur mantenendo lo stesso design geometrico della versione Passenger, il PV5 Cargo Van si distingue per un profilo più squadrato, che massimizza l’efficienza volumetrica. Il suo design pulito e ordinato conferisce un aspetto moderno e professionale.

Una caratteristica chiave è la presenza di doppie porte posteriori ad apertura laterale, che garantiscono massima praticità per le operazioni di carico e scarico, rispondendo alle esigenze dei professionisti.

Il posteriore completa il look con linee eleganti e robuste, accentuando la capacità di carico e la sensazione di ampio spazio.

Con il PV5, Kia segna un passo avanti nell’innovazione della mobilità elettrica, offrendo un veicolo che coniuga design futuristico, versatilità e tecnologia avanzata.