Kia: rivelato il design esterno di Kia EV4

Kia Corporation ha finalmente tolto il velo sul design degli esterni della nuova EV4, disponibile in due versioni: berlina e hatchback. L’anteprima arriva in occasione del secondo EV Day del brand, che si terrà a Tarragona, in Spagna.

Pensata per ampliare l’attrattività della gamma EV di Kia e conquistare un pubblico sempre più vasto, EV4 si distingue per un’estetica all’avanguardia e tecnologie avanzate, perfettamente in sintonia con chi cerca uno stile di vita dinamico e innovativo.

Seguendo i principi della filosofia di design “Opposites United”, EV4 unisce elementi contrastanti in un’armonia stilistica mai vista prima nel segmento delle compatte. Il risultato è un’auto dal profilo dinamico, caratterizzato da linee nette e dettagli audaci che donano un aspetto unico e moderno.

Con la sua silhouette innovativa, EV4 rappresenta la visione di Kia sulla nuova generazione di berline elettriche, introducendo un concetto inedito in un mercato ancora dominato da soluzioni convenzionali. Il design di EV4 esprime una personalità proiettata verso il futuro, ideale per chi cerca libertà e versatilità in un veicolo elettrico.

Il design del frontale è un punto di forza sia per la EV4 sedan che per la EV4 hatchback. Entrambe le versioni presentano il nuovo EV Tiger Face, impreziosito da fari verticali e dalla firma luminosa Star Map, un tratto distintivo del brand. Questa combinazione dona alla vettura un aspetto ampio e sportivo, mantenendo al contempo un’eleganza raffinata e futuristica.

La versione berlina di EV4 reinterpreta il concetto tradizionale con una silhouette elegante e aerodinamica. La linea del cofano ribassata, che si estende verso la coda lunga, contribuisce a creare un profilo slanciato e dinamico. Un esclusivo spoiler sul tetto sottolinea il carattere premium dell’auto, mentre i cerchi da 19 pollici con motivo geometrico incarnano appieno lo spirito di “Opposites United”.

Nella parte posteriore, lo spoiler sdoppiato e i gruppi ottici verticali enfatizzano la larghezza della vettura, accentuandone il carattere innovativo. Il design pulito del paraurti e il dettaglio che collega il portellone al paraurti evidenziano ulteriormente l’attenzione di Kia per i dettagli e il design all’avanguardia.

La EV4 hatchback si distingue per un look contemporaneo e robusto, grazie ai montanti C verticali neri a contrasto e alle linee scolpite con precisione. I parafanghi pronunciati e i cerchi in lega da 19 pollici conferiscono alla vettura una presenza su strada imponente e dinamica.

Nella parte posteriore, l’auto riprende le proporzioni robuste della versione berlina, pur mantenendo una personalità propria. I gruppi ottici dal disegno ampio, il lunotto inclinato e il rivestimento verticale del montante C donano a EV4 hatchback un aspetto deciso e sicuro di sé, perfetto per chi desidera un’auto elettrica dal forte carattere.

Per chi cerca un tocco ancora più aggressivo, Kia introduce la versione EV4 GT-Line, che si distingue per dettagli esclusivi di design. I paraurti a forma di ala, sia anteriori che posteriori, accentuano la sportività dell’auto, mentre i cerchi da 19 pollici con motivo triangolare aggiungono un elemento futuristico alla vettura.

Con la presentazione di EV4, Kia conferma ancora una volta il suo impegno nell’innovazione del design e della mobilità elettrica, offrendo soluzioni all’avanguardia per una nuova generazione di automobilisti. Entrambe le versioni di EV4 sono pensate per chi desidera coniugare stile, tecnologia e libertà di movimento, portando su strada un’idea di elettrico che guarda al futuro.