Kia Soundscapes sfrutta l’IA per gli ipovedenti

Kia Europe, in collaborazione con l’agenzia di marketing INNOCEAN Europe, ha lanciato Kia Soundscapes, un innovativo esperimento artistico che traduce i paesaggi in coinvolgenti composizioni sinfoniche, aprendo un nuovo orizzonte sensoriale per le persone ipovedenti. Grazie a questa pionieristica iniziativa, chi non vede può ora sperimentare l’emozione e la bellezza di un viaggio su strada in un modo completamente inedito e stimolante.

La base scientifica di questo affascinante progetto risiede nella scoperta che la musica è in grado di attivare la corteccia visiva anche nelle persone non vedenti. Questa area del cervello, cruciale per l’elaborazione degli stimoli nervosi, inclusa la vista e gli altri sensi, reagisce inaspettatamente alla stimolazione sonora. Partendo da questa solida evidenza scientifica, Kia Soundscapes impiega una sofisticata tecnologia di intelligenza artificiale per convertire in tempo reale gli input visivi catturati dai sensori e dalle telecamere avanzate dell’auto in una ricca e dinamica partitura musicale.

David Hilbert, Direttore Marketing di Kia Europe, ha così commentato l’iniziativa: “In Kia, crediamo fermamente che il movimento sia fonte di ispirazione. Per questo motivo, abbiamo voluto offrire ai passeggeri ipovedenti un’opportunità unica per vivere il mondo in una prospettiva diversa. Kia Soundscapes ci permette di esplorare nuove frontiere, dimostrando concretamente come la tecnologia possa abbattere le barriere esistenti e contribuire alla creazione di un mondo più inclusivo e accessibile a tutti.”

Il processo di trasformazione dall’immagine al suono è tanto affascinante quanto efficace. Kia ha selezionato una varietà di paesaggi suggestivi nei dintorni di Santiago del Cile e, utilizzando il sistema avanzato di assistenza alla guida (ADAS) integrato nel veicolo, ha catturato una vasta gamma di input visivi, tra cui la presenza di alberi, l’imponenza delle montagne e la dinamicità dello scorrere del paesaggio percepita attraverso la velocità. Ciascuno di questi elementi visivi è stato meticolosamente associato a specifici suoni musicali. L’intelligenza artificiale ha poi avuto il compito di elaborare una colonna sonora in continua evoluzione, strettamente sincronizzata con le trasformazioni del paesaggio circostante. In questa sinfonia unica, gli alberi e gli arbusti si traducono in morbidi e avvolgenti suoni di strumenti a fiato, le maestose montagne risuonano attraverso toni profondi e vibranti, mentre la velocità del veicolo gioca un ruolo cruciale, influenzando il ritmo e il tono complessivo della composizione musicale.

L’intero esperimento è stato accuratamente documentato in due coinvolgenti cortometraggi, la cui anteprima è prevista per il mese di aprile. Contestualmente alla diffusione dei cortometraggi, Kia ha annunciato l’intenzione di pubblicare le composizioni musicali originali sul proprio sito web, rendendo questa esperienza sensoriale unica accessibile a un pubblico ancora più vasto.

È importante sottolineare che Kia Soundscapes rappresenta attualmente un esperimento artistico e non un prodotto destinato alla commercializzazione immediata. Tuttavia, la sua rilevanza è indiscutibile, poiché segna il primo utilizzo dell’intelligenza artificiale in un progetto di questa portata, aprendo nuove e promettenti prospettive nel campo dell’accessibilità e dell’inclusione attraverso l’innovazione tecnologica. Kia dimostra ancora una volta il suo impegno nel superare i limiti convenzionali e nell’esplorare il potenziale della tecnologia per migliorare la vita di tutti.