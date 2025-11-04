Connect with us

Kia svela il PV5 Cargo come pioniere della mobilità sostenibile a Ecomondo 2025

Dal 4 al 7 novembre 2025, Kia sarà protagonista a Ecomondo, l’evento internazionale dedicato alla green e circular economy, presso Rimini Fiera e Palacongressi. Durante l’evento, Kia presenterà il PV5 Cargo, il primo modello della sua strategia PBV (Platform Beyond Vehicle), che promette di ridefinire il futuro della mobilità sostenibile nel settore dei veicoli commerciali.

Il PV5 Cargo di Kia, basato sull’architettura E-GMP.S (Electric-Global Modular Platform for Service), è progettato con una struttura modulare “building block” che permette numerose configurazioni per soddisfare svariate esigenze commerciali e individuali. Con una capacità di carico fino a 4,4 metri cubi e una capacità utile di trasporto fino a 790 chilogrammi, offre una notevole versatilità. Inoltre, gli utenti possono scegliere tra diverse tipologie di batterie per adattarsi al meglio alle proprie necessità operative: 51,5 kWh, 71,2 kWh e presto anche 43,3 kWh.

In occasione dell’evento, Kia ha messo in evidenza la sua trasformazione da produttore di automobili a “provider di soluzioni di mobilità sostenibile”, grazie al lancio del PV5 Cargo. L’obiettivo è non solo di spingersi oltre il mercato delle autovetture, ma anche di ispirare un cambiamento verso una mobilità più responsabile e tecnologica.

Kia PV5 Cargo ha già ottenuto riconoscimenti significativi, come l’ingresso nel GUINNESS WORLD RECORD per aver percorso 693,38 km con un’unica carica alla massima capacità utile.

Durante la presentazione, Giuseppe Bitti, Presidente & CEO di Kia Italia, ha sottolineato: «Siamo orgogliosi di partecipare ad Ecomondo 2025, in un contesto che valorizza il dialogo tra industria, istituzioni e ricerca, e di presentare le nostre soluzioni PBV come esempio di mobilità innovativa, responsabile e tecnologica. Vogliamo ispirare il cambiamento, ponendoci come fornitori di mobilità sostenibile.»

 

