Kia svela il teaser della nuova Seltos: design audace e debutto globale il 10 dicembre

Kia ha diffuso le prime immagini teaser della nuova generazione della Seltos, anticipando così l’anteprima mondiale che si terrà il prossimo 10 dicembre. A sei anni dal lancio della prima versione, il SUV compatto torna completamente riprogettato con l’obiettivo di rafforzare il ruolo del marchio coreano in un segmento in costante crescita.

La nuova Kia Seltos si distingue per un design audace e progressivo, ispirato alla filosofia stilistica “Opposites United”. Le proporzioni solide e le superfici tecniche trasmettono un senso di stabilità e dinamismo, mentre i dettagli raffinati esprimono un linguaggio visivo in linea con i più recenti modelli elettrificati di Kia. L’aspetto generale combina la robustezza dei SUV tradizionali con un approccio più futuristico, in linea con l’evoluzione del marchio verso una mobilità sempre più avanzata e sostenibile.

Tra gli elementi estetici più distintivi spicca la firma luminosa Star Map con luci diurne integrate che definiscono il frontale e contribuiscono a creare un’identità immediatamente riconoscibile anche da lontano. Al posteriore, invece, la corrispondenza grafica tra gruppi ottici orizzontali e verticali rafforza la coerenza stilistica del design, garantendo una visibilità armoniosa da ogni prospettiva.

Un’altra novità significativa è rappresentata dalle maniglie delle portiere a filo, una soluzione che migliora l’efficienza aerodinamica e conferisce al veicolo un’estetica più pulita e sofisticata. Questa scelta progettuale sottolinea l’attenzione di Kia per il connubio tra forma e funzionalità, caratteristiche che da sempre definiscono il carattere pratico ma elegante dei suoi modelli.

La Seltos di seconda generazione sarà proposta in una vasta gamma di tinte carrozzeria e offrirà allestimenti esclusivi come X-Line e GT-Line, pensati per rispondere alle diverse esigenze dei clienti e per permettere loro di esprimere uno stile personale distintivo.

Con questa nuova versione, Kia conferma la propria strategia orientata a un design riconoscibile e a soluzioni tecnologiche all’avanguardia, rafforzando la sua presenza in un mercato globale competitivo. L’azienda, fondata nel 1944 e oggi attiva in oltre 190 Paesi, continua a investire nella mobilità elettrificata e nei servizi di nuova generazione, affermandosi come uno dei principali protagonisti della trasformazione dell’industria automobilistica mondiale.

La World Premiere della nuova Kia Seltos sarà trasmessa in diretta streaming il 10 dicembre, evento durante il quale verranno svelati tutti i dettagli del modello, dalle specifiche tecniche alle varianti di equipaggiamento.

Con questa anticipazione, Kia riafferma la propria capacità di combinare innovazione, design e praticità, offrendo un SUV compatto che guarda al futuro senza rinunciare alla solidità e alla riconoscibilità che da sempre caratterizzano il marchio.

Kia svela il teaser della nuova Seltos: design audace e debutto globale il 10 dicembre

