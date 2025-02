Kia XCeed: la nostra prova su strada

Un look rinnovato, una dotazione tecnologica più avanzata e una gamma motori più articolata, che confermano il suo posizionamento tra crossover e compatta tradizionale. Abbiamo provato la Kia XCeed per testare le sue reali capacità e valutare il miglioramento rispetto alla versione precedente.

Il primo impatto rivela un design più aggressivo e moderno. Il frontale è stato profondamente ridisegnato, con fari full LED dal taglio affilato e una griglia più scolpita che esalta la sportività della vettura. Nuove anche le prese d’aria, ora caratterizzate da dettagli in nero lucido e grigio, che accentuano la larghezza del muso. Sul retro spiccano i nuovi gruppi ottici a LED e un diffusore nero con dettagli cromati, che donano alla XCeed una presenza su strada più imponente. Il nostro test si è svolto con l’allestimento GT-Line+, il più ricco e sportivo della gamma, riconoscibile anche dai cerchi in lega da 18 pollici che riempiono bene i passaruota.

Salendo a bordo, l’abitacolo accoglie con un mix di sportività e comfort. La pedaliera in alluminio, il volante sportivo a tre razze e i sedili con il logo GT-Line anticipano l’anima dinamica di questa versione. L’ergonomia è ben studiata: i comandi del climatizzatore sono separati e facilmente accessibili, mentre il display centrale da 10,25 pollici è leggermente orientato verso il guidatore per una migliore leggibilità. A completare il pacchetto tecnologico, il quadro strumenti digitale da 12,3 pollici, che cambia grafica in base alla modalità di guida selezionata. Il sistema multimediale supporta Apple CarPlay e Android Auto senza fili, garantendo un’integrazione perfetta con lo smartphone.

Su strada, la Kia XCeed GT-Line+ con motore 1.5 turbo benzina mild hybrid da 140 CV si dimostra brillante e versatile. Il propulsore è fluido e reattivo, con un’erogazione sempre pronta, anche ai bassi regimi. Il cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti si comporta egregiamente, offrendo passaggi di marcia rapidi e senza strappi. In modalità Eco e Comfort la guida è rilassata e morbida, mentre selezionando la modalità Sport il carattere cambia: l’accelerazione si fa più pronta e il cambio tiene le marce più a lungo, migliorando la risposta complessiva della vettura.

L’assetto è ben calibrato tra comfort e dinamismo. La XCeed si dimostra stabile e precisa in curva, con uno sterzo diretto e comunicativo. L’altezza da terra leggermente superiore rispetto a una hatchback tradizionale offre un’ottima visibilità frontale e laterale, mentre il lunotto posteriore inclinato può rendere più difficile la percezione degli ingombri in retromarcia, anche se la retrocamera aiuta nelle manovre. In autostrada l’insonorizzazione è ben curata, rendendo i lunghi viaggi piacevoli, mentre sulle asperità più marcate emerge una certa rigidità del telaio, segno di un’impronta sportiva ben definita.

Dal punto di vista dei consumi, la Kia XCeed sorprende positivamente. Nei percorsi extraurbani si riescono a percorrere circa 20 km/l, mentre in autostrada, a 130 km/h, il dato si attesta sui 16 km/l. Un risultato ottimo per un’auto con queste prestazioni, grazie anche al sistema mild hybrid a 48V, che ottimizza l’efficienza.

Sul fronte sicurezza, la XCeed offre un pacchetto completo di assistenti alla guida. Il Smart Cruise Control adatta automaticamente la velocità in base alle curve o alle zone residenziali, migliorando il comfort nei viaggi lunghi. Presenti anche il Driver Attention Warning Plus, che rileva la stanchezza del conducente, e il Rear Cross Traffic Avoidance Assist, che frena in caso di pericolo durante le manovre in retromarcia. Il Blind Spot Collision Avoidance aiuta a prevenire collisioni negli angoli ciechi, aumentando la sicurezza complessiva.

Il prezzo della Kia XCeed GT-Line+, con la motorizzazione mild hybrid e il cambio automatico, è di 37.100 euro. Un valore che riflette la ricca dotazione di serie e la qualità costruttiva. Inoltre, la garanzia di 7 anni o 150.000 km rappresenta un plus rispetto alla concorrenza.