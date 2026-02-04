Kimi Antonelli e la nuova Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+: potenza e stile per la nuova stagione

Neanche il tempo di rientrare dallo shakedown di Barcellona che Kimi Antonelli è già proiettato verso le prossime sfide in pista. Il giovane pilota italiano, impegnato in un fitto calendario di test in vista dell’inizio della prossima stagione, farà presto tappa in Bahrain per le prime prove libere di metà febbraio. Un solo, rapidissimo stop prima di ripartire: il ritiro della sua nuova Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ “Motorsport Collectors Edition”.

Si tratta di un modello pensato e realizzato su misura, simbolo perfetto di esclusività e prestazioni d’eccellenza. L’auto rappresenta l’evoluzione della versione utilizzata da Antonelli nel corso del 2025 per i suoi spostamenti sui circuiti europei. Questa nuova GT spinge ancora più avanti il concetto di performance e personalizzazione grazie a un set-up sviluppato per offrire la massima precisione di guida abbinata al comfort e all’eleganza tipici del marchio Mercedes-AMG.

La GT 63 PRO 4MATIC+ incarna il DNA sportivo della casa di Affalterbach, con linee scolpite e dettagli aerodinamici ottimizzati per accentuarne la stabilità alle alte velocità. Le migliorie tecniche e la cura per ogni componente meccanico la rendono un modello esclusivo, destinato a un pubblico di veri intenditori.

Per Antonelli, questa consegna segna simbolicamente l’inizio di una nuova fase. Dopo una stagione intensa e ricca di esperienze, il pilota si prepara a entrare in un anno di ulteriori sfide e obiettivi, accompagnato da una vettura che riflette in pieno la sua determinazione e la sua voglia di innovare.

La “Motorsport Collectors Edition” rappresenta infatti non solo una dichiarazione di stile, ma anche un manifesto tecnologico, un laboratorio su quattro ruote concepito per offrire sensazioni di guida uniche. Un modello esclusivo, destinato a chi vive ogni giorno la passione per la velocità e la precisione tecnica.

Una GT per una stagione ad altissime prestazioni: per Kimi Antonelli, il 2026 inizia così, con l’abbraccio della potenza firmata Mercedes-AMG e la promessa di un anno da vivere al massimo, tra asfalto, adrenalina e il gusto dell’eccellenza.