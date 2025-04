Kimi Antonelli sale a bordo della nuova Mercedes-AMG GT 63

Già dalle sue prime gare in Formula 1™, Kimi Antonelli ha saputo farsi notare per il suo straordinario talento, conquistando punti preziosi per la classifica e confermando le grandi aspettative riposte su di lui. Tra un Gran Premio e l’altro, il giovane pilota italiano ha fatto una breve pausa a casa per un momento speciale: il ritiro della sua nuova Mercedes-AMG GT 63, nella splendida livrea Blu spettrale magno MANUFAKTUR, presso l’AMG Performance Center Stefauto di Bologna.

Prima di salire a bordo della sua supercar da 585 CV, Kimi Antonelli ha raccontato in una breve video intervista le emozioni del suo debutto nella massima serie automobilistica. A soli 18 anni, il talento bolognese ha già percorso una strada impressionante che lo ha portato a realizzare il sogno di tanti: partire sulla griglia dell’Olimpo del Motorsport.

Nel corso dell’intervista, Kimi ha sottolineato quanto siano stati fondamentali il sostegno e i consigli ricevuti da due figure chiave nella sua crescita sportiva: suo padre Marco Antonelli e Toto Wolff, Team Principal & CEO del Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team.

“Toto è una grandissima persona, ho un buon rapporto con lui, non solo professionale, ma anche al di fuori della pista”, ha dichiarato Kimi Antonelli. “Lui e mio padre sono sicuramente i miei più grandi fan: mi sostengono, mi danno consigli e da entrambi ho imparato e continuo a imparare moltissimo”.

Con il suo talento cristallino e il supporto di una squadra vincente, Kimi Antonelli si sta affermando come una delle stelle più promettenti della nuova generazione di piloti di Formula 1™. Al volante della sua nuova Mercedes-AMG GT 63, simbolo di performance ed eccellenza, il giovane campione guarda già ai prossimi traguardi, determinato a scrivere nuove pagine nella storia del motorsport.

Il futuro di Kimi Antonelli sembra davvero brillante, e il mondo della Formula 1™ è pronto ad assistere alla sua ascesa.