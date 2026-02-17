KINTO Italia celebra un anno di successi e crescita nei servizi di mobilità

KINTO Italia, la mobility company del Gruppo Toyota, ha raggiunto un importante traguardo: un anno di attività segnato da una crescita costante in tutti i servizi di mobilità offerti. L’azienda, nata con l’obiettivo di promuovere una mobilità più sostenibile, accessibile e connessa, conferma così la solidità della propria strategia e il ruolo centrale nel percorso di trasformazione del settore automotive.

Secondo quanto comunicato, KINTO Italia ha registrato risultati positivi in tutte le aree di intervento, con un incremento dell’interesse verso soluzioni flessibili e integrate. Il successo dell’ultimo anno riflette la crescente domanda di servizi di mobilità alternativi alla proprietà dell’auto, un trend che, anche nel mercato italiano, continua a rafforzarsi.

L’approccio di KINTO si fonda su un modello di mobilità condivisa, efficiente e sostenibile. L’azienda ha saputo coniugare l’esperienza tecnologica e l’affidabilità del gruppo Toyota con la capacità di offrire servizi innovativi, rispondendo così alle nuove esigenze dei cittadini e delle imprese.

“KINTO Italia, mobility company del Gruppo Toyota, celebra un anno di successi con la crescita in tutti i servizi di mobilità”: con questa frase l’azienda riassume lo spirito e i risultati ottenuti, sottolineando come la propria missione vada oltre la semplice fornitura di mezzi, estendendosi a un vero e proprio ecosistema di soluzioni integrate per muoversi in modo più intelligente e sostenibile.

La crescita registrata è frutto di una visione che pone al centro l’utente, offrendo una gamma di servizi pensati per adattarsi a diversi contesti — dal noleggio a breve termine alle formule di abbonamento, fino al car sharing e al fleet management. Attraverso questa diversificazione, KINTO si propone come partner strategico per città, aziende e cittadini impegnati nella transizione verso una mobilità più flessibile e a basso impatto ambientale.

Il primo anno di attività nel mercato italiano segna quindi un passo significativo nella realizzazione della strategia globale del Gruppo Toyota, che da tempo ha ampliato il proprio orizzonte oltre la produzione di veicoli, rivolgendosi all’intero ecosistema della mobilità. Con KINTO, l’obiettivo è offrire soluzioni su misura per un futuro in cui la mobilità sarà sempre più condivisa, connessa ed elettrificata.

KINTO Italia si conferma dunque come uno dei principali attori nella nuova era della mobilità, capace di coniugare innovazione, sostenibilità e qualità del servizio. Il bilancio del primo anno non rappresenta solo un traguardo, ma anche un punto di partenza per nuove iniziative volte a migliorare costantemente l’esperienza di chi si muove ogni giorno, favorendo un cambiamento positivo nel modo di concepire e vivere la mobilità urbana e interurbana.