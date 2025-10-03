KTM 300 EXC HARDENDURO 2026: la regina dell’estremo si rinnova

La KTM 300 EXC HARDENDURO 2026 si presenta come la nuova arma definitiva per chi vive l’Enduro estremo senza compromessi. Portata in gara con successo dal pluricampione del mondo Manuel Lettenbichler, questa versione rinnovata si afferma ancora una volta come il modello più ambito dagli appassionati delle competizioni più dure, dal Red Bull Erzbergrodeo al leggendario Red Bull Romaniacs.

Il marchio austriaco ha introdotto importanti aggiornamenti tecnici ed estetici, con l’obiettivo di offrire una moto capace di affrontare i terreni più difficili al mondo. La livrea mantiene il classico arancione KTM, arricchito da grafiche bianche e nere, un telaio arancione lucido e componenti anodizzati provenienti dal catalogo ufficiale KTM PowerParts, che conferiscono alla moto un look ancora più aggressivo e distintivo.

Il cuore delle novità riguarda le sospensioni WP. La forcella WP XACT da 48 mm, con tecnologia a cartuccia chiusa, introduce un innovativo sistema di regolazione del precarico che agisce direttamente sulla molla di compensazione interna. Grazie a questo meccanismo, il pilota può intervenire manualmente in maniera semplice e immediata, con un’escursione complessiva di 4 mm e un risparmio di peso di 200 grammi. Sul retrotreno, il monoammortizzatore WP XPLOR PDS riceve una nuova taratura, studiata per garantire il massimo bilanciamento della moto e una trazione superiore in ogni condizione.

Anche la parte meccanica vanta miglioramenti mirati. Il connettore CPC del carburante è ora protetto da un nuovo tappo che previene danni e impedisce l’ingresso di sporco, mentre il sistema di raffreddamento è stato perfezionato con un nuovo tappo radiatore filettato, più pratico da aprire e da gestire. La ventola radiatore, indispensabile nelle sezioni a bassa velocità e nei passaggi più tecnici, è ora inclusa di serie.

Come suggerisce il nome, la KTM 300 EXC HARDENDURO 2026 è stata concepita per dominare l’estremo, distinguendosi dal resto della gamma EXC con una serie di componenti dedicati che la rendono la scelta ideale per i piloti più esigenti.