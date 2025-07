KTM 450 RALLY REPLICA 2026: la regina dei rally raid è pronta a scrivere una nuova pagina di storia

Dai “privati” della Malle Moto ai più agguerriti piloti Rally2 e RallyGP, la KTM 450 RALLY REPLICA 2026 si conferma il riferimento assoluto per chi cerca una moto veloce e affidabile per affrontare i rally raid più duri al mondo.

Frutto dello sviluppo continuo dei tecnici del Team Red Bull KTM Factory Racing e del contributo di leggende come Marc Coma, Matthias Walkner, Sam Sunderland, Toby Price, Kevin Benavides e, più recentemente, Daniel Sanders ed Edgar Canet, la nuova 450 RALLY REPLICA è pronta a dominare le piste con prestazioni ancora più evolute.

Il cuore pulsante della KTM 450 RALLY REPLICA 2026 è il monocilindrico SOHC a iniezione da 450 cm³, dotato di frizione e cambio a sei marce rinforzati per garantire potenza e affidabilità anche nelle condizioni più estreme. Il sistema di raffreddamento, con due radiatori separati, aumenta ulteriormente la resistenza del motore nelle tappe più dure.

Il telaio della KTM 450 RALLY REPLICA 2026, realizzato con sezioni idroformate tagliate al laser e saldate a mano, si unisce a un forcellone cavo in alluminio pressofuso che assicura stabilità ad alte velocità e un eccezionale feedback al pilota, offrendo un assorbimento ottimale degli impatti sui terreni più accidentati.

La moto è equipaggiata con il miglior pacchetto sospensioni WP Pro Components attualmente disponibile. La forcella WP XACT PRO 7548 da 48 mm con tecnologia Cone Valve lavora in perfetta sinergia con le piastre CNC con offset di 23 mm, garantendo una rigidità precisa, mentre il sistema PHDS interno riduce le sollecitazioni sul manubrio per un controllo totale. Il tutto viene completato da un ammortizzatore di sterzo SCOTTS, essenziale nelle sezioni veloci e impegnative.

Il posteriore è gestito da un mono WP XACT PRO 7750, completamente personalizzabile in base al terreno e allo stile di guida, testato nelle condizioni più estreme per assicurare prestazioni elevate in gara.

Esteticamente, la KTM 450 RALLY REPLICA 2026 mostra un profilo aggressivo e dinamico, caratterizzato da una torretta di navigazione extra leggera in fibra di carbonio e da un cupolino che offre protezione aerodinamica e riduce le turbolenze in sella, anche quando si guida seduti per molte ore. La carena ospita il nuovo quadro strumenti con spie di avvertimento integrate e supporti per il roadbook digitale, mentre il faro LED incastonato garantisce un’illuminazione potente, fondamentale per le tappe all’alba o durante i rientri al bivacco in notturna.

Per affrontare le tappe più lunghe senza compromessi, la moto dispone di tre serbatoi per un totale di circa 34,5 litri, con due pompe carburante azionabili in modo indipendente, che permettono di gestire in modo strategico i rifornimenti durante le prove speciali.

Un dettaglio che fa la differenza è lo spazio integrato nel paramotore per riporre utensili e kit di sopravvivenza obbligatorio, consentendo ai piloti di accedere velocemente agli strumenti durante le emergenze e riducendo peso e ingombro sul corpo del pilota.

Per celebrare la vittoria di Daniel Sanders alla Dakar 2025, KTM ha annunciato che cinque delle 150 unità prodotte verranno realizzate con una livrea esclusiva e un pacchetto tecnico identico al prototipo Factory utilizzato dal pilota australiano. Queste moto verranno consegnate ai fortunati proprietari direttamente dalle mani di Sanders durante il KTM EUROPE ADVENTURE RALLY 2025, in programma in Romania dal 25 al 29 agosto, dove sarà presente anche il Rally Team ufficiale con il supporto Factory dedicato ai clienti, proprio come accade alla Dakar.

Con la KTM 450 RALLY REPLICA 2026, la regina dei rally raid è pronta a dettare legge ancora una volta, offrendo a professionisti e privati uno strumento definitivo per conquistare le tappe più impegnative dei rally raid, con la garanzia di un’eredità vincente costruita in oltre vent’anni di trionfi.