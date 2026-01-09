KTM DUKE 2026: la gamma naked più completa, tecnologica e affilata di sempre

Da oltre trent’anni la sigla DUKE rappresenta un punto di riferimento assoluto nel mondo delle naked sportive. Per il 2026 KTM alza ulteriormente l’asticella, presentando una gamma ancora più ampia, evoluta e orientata alle massime prestazioni, capace di coprire ogni esigenza: dalla 125 DUKE, porta d’ingresso nel mondo KTM, fino alle brutali 1390 SUPER DUKE R ed EVO, vere icone del segmento hyper-naked.

Il filo conduttore della famiglia DUKE 2026 è chiaro: design aggressivo, elettronica avanzata, ciclistica raffinata e motori sempre più performanti, il tutto accompagnato dalla Garanzia Premium KTM di 4 anni sui modelli di media e grossa cilindrata. Un’offerta che si rivolge sia ai neofiti sia ai rider più esperti, con soluzioni tecniche di livello superiore e contenuti da riferimento.

KTM 125 DUKE 2026: la naked perfetta per iniziare

La KTM 125 DUKE 2026, proposta a 5.290 euro, resta il punto di accesso alla gamma Naked di Mattighofen, ma lo fa con importanti affinamenti. Le nuove colorazioni nero e blu rinfrescano l’estetica, mentre l’erogazione migliorata e la velocità massima superiore rendono la guida ancora più appagante. Rimane invariato il ricco pacchetto tecnologico, con ride-by-wire, ABS Cornering e display TFT full color da 5 pollici, elementi che confermano la 125 DUKE come una delle moto più complete della categoria.

KTM 390 DUKE 2026: debutta il nuovo impianto frenante WP

Con un prezzo di 6.090 euro, la KTM 390 DUKE 2026 continua a offrire sensazioni da “moto grande” grazie al monocilindrico da 45 CV compatibile con patente A2, a un’ergonomia sportiva e a una ciclistica agile e precisa. Il vero salto in avanti arriva però sul piano tecnico: sulla 390 DUKE debutta in anteprima mondiale assoluta il nuovo impianto frenante WP FCR4 ad alte prestazioni, una novità esclusiva che innalza ulteriormente gli standard del segmento. Le nuove colorazioni grigio e blu completano un pacchetto tra i più interessanti sul mercato.

KTM 790 DUKE 2026: adrenalina pura, anche per patente A2

La KTM 790 DUKE 2026, in vendita a 8.590 euro, è la naked pensata per chi cerca emozioni forti e massima precisione di guida. Il bicilindrico compatto LC8c da 95 CV garantisce una spinta lineare e una coppia sempre pronta, mentre telaio leggero e sospensioni WP APEX assicurano grande confidenza tra le curve. La dotazione elettronica è completa, con Cornering ABS, Cornering Traction Control, tre riding mode e numerosi pacchetti opzionali, il tutto in un corpo compatto e leggero. Disponibile in Orange e Black, la 790 DUKE è anche depotenziabile per patente A2 e beneficia della Garanzia Premium KTM di 4 anni.

KTM 990 DUKE 2026: la nuova regina delle naked “mille”

Con un prezzo di 12.990 euro, la KTM 990 DUKE 2026 si propone come riferimento nel combattuto segmento delle naked di grossa cilindrata. Compatta, aggressiva e progettata per le massime prestazioni su strada, monta un bicilindrico da 947 cc capace di erogare 123 CV e 103 Nm di coppia. La versione 2026 si distingue per una colorazione bianco–nero–arancione estremamente aggressiva, che sottolinea il carattere racing del modello. Anche in questo caso non manca la Garanzia Premium KTM di 4 anni, a conferma dell’attenzione del marchio per qualità e affidabilità.

KTM 990 DUKE R 2026: precisione assoluta su strada e pista

Salendo di livello si arriva alla KTM 990 DUKE R 2026, proposta a 14.990 euro e pensata per i rider più esigenti. Il motore bicilindrico sale a 130 CV, mantenendo una coppia di 103 Nm, mentre la ciclistica raggiunge livelli da vera sportiva grazie alle sospensioni WP APEX completamente regolabili e al nuovo leveraggio posteriore innovativo. Tra le dotazioni di spicco figura il nuovo display TFT touchscreen orizzontale da 8,8 pollici con navigazione mappe offline, una soluzione premium che porta la connettività a un nuovo livello. Anche la DUKE R beneficia della Garanzia Premium KTM di 4 anni.

KTM 1390 SUPER DUKE R ed EVO 2026: il vertice delle hyper-naked

Al top della gamma troviamo le KTM 1390 SUPER DUKE R e 1390 SUPER DUKE R EVO 2026, rispettivamente a 20.990 e 22.990 euro. Qui il concetto di hyper-naked viene ridefinito grazie al potentissimo bicilindrico LC8 da 1.350 cc con tecnologia CAMSHIFT, capace di erogare 190 CV e 145 Nm di coppia. Entrambe le versioni sono dotate di ABS Cornering e avanzati sistemi di assistenza alla guida, mentre la variante EVO aggiunge l’ultima evoluzione delle sospensioni semiattive WP SAT, per un controllo totale in ogni condizione. Disponibili nelle colorazioni Orange e Black, rappresentano il massimo dell’ingegneria KTM su strada.

Novità in arrivo e accessori ufficiali KTM

La gamma Naked 2026 non è ancora completa: nei prossimi mesi arriveranno le SUPER DUKE più potenti mai prodotte a Mattighofen, come anticipato da Gareth Davidson, Product Marketing Manager Street, che promette versioni ancora più leggere, affilate e precise. A completare l’offerta, KTM mette a disposizione un’ampia gamma di accessori originali PowerParts e abbigliamento PowerWear, pensati per esaltare prestazioni, stile, comfort e protezione.

I modelli KTM DUKE 2026 saranno disponibili presso i concessionari ufficiali a partire da gennaio