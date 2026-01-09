Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

KTM DUKE 2026: la gamma naked più completa, tecnologica e affilata di sempre

Published

Da oltre trent’anni la sigla DUKE rappresenta un punto di riferimento assoluto nel mondo delle naked sportive. Per il 2026 KTM alza ulteriormente l’asticella, presentando una gamma ancora più ampia, evoluta e orientata alle massime prestazioni, capace di coprire ogni esigenza: dalla 125 DUKE, porta d’ingresso nel mondo KTM, fino alle brutali 1390 SUPER DUKE R ed EVO, vere icone del segmento hyper-naked.

Il filo conduttore della famiglia DUKE 2026 è chiaro: design aggressivo, elettronica avanzata, ciclistica raffinata e motori sempre più performanti, il tutto accompagnato dalla Garanzia Premium KTM di 4 anni sui modelli di media e grossa cilindrata. Un’offerta che si rivolge sia ai neofiti sia ai rider più esperti, con soluzioni tecniche di livello superiore e contenuti da riferimento.

KTM 125 DUKE 2026: la naked perfetta per iniziare

La KTM 125 DUKE 2026, proposta a 5.290 euro, resta il punto di accesso alla gamma Naked di Mattighofen, ma lo fa con importanti affinamenti. Le nuove colorazioni nero e blu rinfrescano l’estetica, mentre l’erogazione migliorata e la velocità massima superiore rendono la guida ancora più appagante. Rimane invariato il ricco pacchetto tecnologico, con ride-by-wire, ABS Cornering e display TFT full color da 5 pollici, elementi che confermano la 125 DUKE come una delle moto più complete della categoria.

KTM 390 DUKE 2026: debutta il nuovo impianto frenante WP

Con un prezzo di 6.090 euro, la KTM 390 DUKE 2026 continua a offrire sensazioni da “moto grande” grazie al monocilindrico da 45 CV compatibile con patente A2, a un’ergonomia sportiva e a una ciclistica agile e precisa. Il vero salto in avanti arriva però sul piano tecnico: sulla 390 DUKE debutta in anteprima mondiale assoluta il nuovo impianto frenante WP FCR4 ad alte prestazioni, una novità esclusiva che innalza ulteriormente gli standard del segmento. Le nuove colorazioni grigio e blu completano un pacchetto tra i più interessanti sul mercato.

KTM 790 DUKE 2026: adrenalina pura, anche per patente A2

La KTM 790 DUKE 2026, in vendita a 8.590 euro, è la naked pensata per chi cerca emozioni forti e massima precisione di guida. Il bicilindrico compatto LC8c da 95 CV garantisce una spinta lineare e una coppia sempre pronta, mentre telaio leggero e sospensioni WP APEX assicurano grande confidenza tra le curve. La dotazione elettronica è completa, con Cornering ABS, Cornering Traction Control, tre riding mode e numerosi pacchetti opzionali, il tutto in un corpo compatto e leggero. Disponibile in Orange e Black, la 790 DUKE è anche depotenziabile per patente A2 e beneficia della Garanzia Premium KTM di 4 anni.

KTM 990 DUKE 2026: la nuova regina delle naked “mille”

Con un prezzo di 12.990 euro, la KTM 990 DUKE 2026 si propone come riferimento nel combattuto segmento delle naked di grossa cilindrata. Compatta, aggressiva e progettata per le massime prestazioni su strada, monta un bicilindrico da 947 cc capace di erogare 123 CV e 103 Nm di coppia. La versione 2026 si distingue per una colorazione bianco–nero–arancione estremamente aggressiva, che sottolinea il carattere racing del modello. Anche in questo caso non manca la Garanzia Premium KTM di 4 anni, a conferma dell’attenzione del marchio per qualità e affidabilità.

KTM 990 DUKE R 2026: precisione assoluta su strada e pista

Salendo di livello si arriva alla KTM 990 DUKE R 2026, proposta a 14.990 euro e pensata per i rider più esigenti. Il motore bicilindrico sale a 130 CV, mantenendo una coppia di 103 Nm, mentre la ciclistica raggiunge livelli da vera sportiva grazie alle sospensioni WP APEX completamente regolabili e al nuovo leveraggio posteriore innovativo. Tra le dotazioni di spicco figura il nuovo display TFT touchscreen orizzontale da 8,8 pollici con navigazione mappe offline, una soluzione premium che porta la connettività a un nuovo livello. Anche la DUKE R beneficia della Garanzia Premium KTM di 4 anni.

KTM 1390 SUPER DUKE R ed EVO 2026: il vertice delle hyper-naked

Al top della gamma troviamo le KTM 1390 SUPER DUKE R e 1390 SUPER DUKE R EVO 2026, rispettivamente a 20.990 e 22.990 euro. Qui il concetto di hyper-naked viene ridefinito grazie al potentissimo bicilindrico LC8 da 1.350 cc con tecnologia CAMSHIFT, capace di erogare 190 CV e 145 Nm di coppia. Entrambe le versioni sono dotate di ABS Cornering e avanzati sistemi di assistenza alla guida, mentre la variante EVO aggiunge l’ultima evoluzione delle sospensioni semiattive WP SAT, per un controllo totale in ogni condizione. Disponibili nelle colorazioni Orange e Black, rappresentano il massimo dell’ingegneria KTM su strada.

Novità in arrivo e accessori ufficiali KTM

La gamma Naked 2026 non è ancora completa: nei prossimi mesi arriveranno le SUPER DUKE più potenti mai prodotte a Mattighofen, come anticipato da Gareth Davidson, Product Marketing Manager Street, che promette versioni ancora più leggere, affilate e precise. A completare l’offerta, KTM mette a disposizione un’ampia gamma di accessori originali PowerParts e abbigliamento PowerWear, pensati per esaltare prestazioni, stile, comfort e protezione.

I modelli KTM DUKE 2026 saranno disponibili presso i concessionari ufficiali a partire da gennaio

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

MODÀ e Bianca Atzei tornano insieme con l’inedito “Ti amo ma non posso dirlo”

Turismo

Gorizia apre la più grande galleria d’arte digitale d’Europa: nasce la DAG con l’opera “Data Tunnel” di Refik Anadol

Spettacolo

Steve Hackett torna in Italia nel 2026: annunciato “The Best Of Genesis & Solo Gems Italian Tour” con cinque date

Spettacolo

KID YUGI pubblica il primo estratto “BERSERKER” dall’album “ANCHE GLI EROI MUOIONO”

Giochi

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE arriva su Nintendo Switch 2 e Xbox: disponibile ora la demo gratuita

Spettacolo

Lady Gaga: “Essere autentica è il mio unico trucco”. Il ritorno con MAYHEM e nuove prospettive per il futuro

Spettacolo

“Quarta Repubblica”: sgombero di Askatasuna e il caso della “famiglia nel bosco” al centro della puntata

Moda

Lancia HF: il nuovo orologio in edizione limitata che celebra il ritorno dello spirito sportivo

Tecnologia

TCL porta l’energia olimpica nei centri commerciali italiani con il Mall Tour “Road to Milano Cortina 2026”

Motori

Nuova Toyota Aygo X Hybrid: stile, tecnologia e tanto divertimento

Spettacolo

La nuova Masterclass di MasterChef Italia è pronta: inizia la sfida per il titolo

Tecnologia

Ray-Ban Meta: lo stile intelligente che illumina le festività

Spettacolo

Raf torna nei palasport con “Infinito – Palasport 2026”: tre grandi concerti a Roma, Milano e Napoli

Motori

Defender traccia il futuro della Dakar Rally: il brand britannico protagonista nella definizione delle rotte 2026

Spettacolo

Radio Italia Live – Il Concerto torna il 15 maggio 2026 in Piazza Duomo a Milano

Spettacolo

Tony Boy annuncia “TRAUMA” e il suo primo tour nei palazzetti

Spettacolo

“Juventus. Primo Amore”: al cinema il documentario che celebra un decennio leggendario bianconero

Motori

Stellantis al Salone dell’Automobile di Bruxelles: 62 veicoli in esposizione con due anteprime mondiali e due concept car

Spettacolo

EMMA annuncia il nuovo “LA MUSICA POI Club Tour 2026”: un ritorno alle origini nei club italiani

Spettacolo

Skunk Anansie al Pordenone Blues & Co. Festival 2026: la potenza di Skin infiamma il Parco San Valentino

Test

Jeep Wrangler Rubicon: la nostra prova su strada

Motori

La nuova Mazda CX-6e debutta a Bruxelles: eleganza elettrica e innovazione “soulful”

Spettacolo

TopCrime celebra i 50 anni senza Agatha Christie con una maratona-cult

Spettacolo

Tyla conquista il mondo con “Chanel”: la nuova icona globale della Gen Z

Motori

Kia EV2: il nuovo B-SUV elettrico europeo che democratizza la mobilità a zero emissioni

Spettacolo

Adriana firma con Diggy Dex l’inno olandese per Milano Cortina 2026: “Omhoog 2026 (Come Va)”

Senza categoria

Planet Funk tornano con “Feel Everything”: un nuovo inizio con l’album “Blooom”

Motori

DS Automobiles svela il “Taylor Made N°4 Concept” al Salone di Bruxelles 2026

Motori

La nuova Opel Astra celebra la prima mondiale al Salone dell’Automobile di Bruxelles

Spettacolo

Armand “Mondo” Duplantis torna alla musica con il nuovo singolo “MANS?”

Motori

Leapmotor sceglie il Salone dell’Auto di Bruxelles 2026 per mostrare il futuro della mobilità elettrica accessibile.

Sport

Suzuki e FITri insieme per l’edizione 2026 del Suzuki Winter Triathlon Circuit

Motori

FIAT svela il nuovo QUBO L: il multispazio pensato per la famiglia moderna

Spettacolo

Casadilego: il silenzio che diventa voce nel suo primo album “Silenzio (tutto di me)”

Spettacolo

Elvis Presley torna al cinema e in musica: arriva “EPiC: Elvis Presley in Concert” di Baz Luhrmann

Motori

Honda chiude il 2025 al vertice: oltre 85.000 immatricolazioni e quota di mercato del 25,7%

Motori

Tesla: la Model Y più conveniente è ora disponibile con una maggiore autonomia

Motori

La nuova Peugeot 408: carisma francese e tecnologia d’avanguardia

Motori

Debutta Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, la Quadrifoglio più estrema di sempre

Motori

BYD rafforza la struttura manageriale in Italia con due nuove nomine
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Test

Jeep Wrangler Rubicon: la nostra prova su strada

Con il restyling introdotto a inizio 2025, la Jeep Wrangler Rubicon evolve uno dei fuoristrada più iconici di sempre, intervenendo su tecnologia, sicurezza e comfort...

23 ore ago

Motori

La nuova Mazda CX-6e debutta a Bruxelles: eleganza elettrica e innovazione “soulful”

Mazda inaugura il 2026 con il debutto mondiale della Nuova Mazda CX-6e al Salone dell’Auto di Bruxelles, una SUV 100% elettrica che incarna la...

1 giorno ago

Motori

Kia EV2: il nuovo B-SUV elettrico europeo che democratizza la mobilità a zero emissioni

Kia amplia la propria gamma di veicoli elettrici presentando EV2, il nuovo B-SUV completamente elettrico progettato e costruito in Europa. Si tratta del modello...

1 giorno ago

Motori

DS Automobiles svela il “Taylor Made N°4 Concept” al Salone di Bruxelles 2026

Al Salone dell’Auto di Bruxelles 2026, DS Automobiles ha presentato ufficialmente il “Taylor Made N°4 Concept”, un esercizio di stile creato in collaborazione con...

1 giorno ago