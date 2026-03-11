Connect with us

Motori

KTM estende la Garanzia Premium a quattro anni su tutta la gamma stradale dal Model Year 2025

Published

La passione per la guida su due ruote passa anche dalla tranquillità di poter contare su un prodotto affidabile e su un’assistenza solida. È con questo obiettivo che KTM annuncia un importante aggiornamento della propria politica di assistenza: la Garanzia Premium del Costruttore di quattro anni sarà estesa a tutta la gamma di moto stradali a partire dal Model Year 2025.

La Casa di Mattighofen rafforza così il proprio impegno verso i motociclisti, offrendo una copertura più ampia pensata per accompagnare ogni viaggio, dalle curve più impegnative ai valichi di montagna, fino all’utilizzo quotidiano nel traffico urbano. Con questa novità, KTM punta a consolidare ulteriormente la fiducia dei clienti nei confronti dei propri modelli e della qualità della produzione.

La nuova garanzia riguarda tutti i modelli appartenenti alle principali famiglie della gamma Street, comprese le linee Adventure, Dual Sport, Naked, Supersport, Sports Tourer e Supermoto. Restano invece esclusi dalla copertura estesa i modelli progettati esclusivamente per l’utilizzo in pista o per le competizioni su circuiti chiusi, che seguono programmi specifici legati al mondo racing.

Uno degli aspetti più interessanti della Garanzia Premium KTM è che rimane associata alla moto e non al proprietario. Questo significa che, anche in caso di passaggio di proprietà, la copertura continua a essere valida fino alla scadenza prevista. Per mantenere attiva la garanzia per l’intero periodo di quattro anni, è necessario rispettare il piano di manutenzione ufficiale effettuando tutti i tagliandi presso la rete di concessionari autorizzati KTM.

A rendere l’offerta ancora più completa arriva anche il Service Activated Roadside Assistance (SARA), disponibile per i clienti dei mercati europei idonei. Si tratta di un servizio di assistenza stradale che viene rinnovato automaticamente per dodici mesi a ogni tagliando annuale effettuato presso un concessionario KTM, oppure fino al successivo intervento programmato. In questo modo i motociclisti possono contare su un supporto dedicato durante i viaggi in tutta Europa, aumentando ulteriormente la serenità durante gli spostamenti.

Stiamo evolvendo e rafforzando continuamente la nostra copertura di garanzia per sostenere con decisione i nostri prodotti e offrire più tranquillità ai nostri clienti”, ha dichiarato Spela Kovacic, Vice President Global Customer Service. “Seguendo semplicemente il piano di manutenzione raccomandato, i nostri rider possono contare su una copertura completa in caso di necessità. Questa estensione dimostra l’affidabilità dell’intera gamma Street e amplia un vantaggio prima riservato a una ristretta selezione di modelli”.

KTM ha inoltre confermato che la Garanzia Premium del Costruttore rimane valida anche per i modelli LC8c e LC8 dei Model Year 2023 e 2024, mantenendo quindi la continuità della copertura già prevista per queste piattaforme tecniche.

