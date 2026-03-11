KTM estende la Garanzia Premium a quattro anni su tutta la gamma stradale dal Model Year 2025

La passione per la guida su due ruote passa anche dalla tranquillità di poter contare su un prodotto affidabile e su un’assistenza solida. È con questo obiettivo che KTM annuncia un importante aggiornamento della propria politica di assistenza: la Garanzia Premium del Costruttore di quattro anni sarà estesa a tutta la gamma di moto stradali a partire dal Model Year 2025.

La Casa di Mattighofen rafforza così il proprio impegno verso i motociclisti, offrendo una copertura più ampia pensata per accompagnare ogni viaggio, dalle curve più impegnative ai valichi di montagna, fino all’utilizzo quotidiano nel traffico urbano. Con questa novità, KTM punta a consolidare ulteriormente la fiducia dei clienti nei confronti dei propri modelli e della qualità della produzione.

La nuova garanzia riguarda tutti i modelli appartenenti alle principali famiglie della gamma Street, comprese le linee Adventure, Dual Sport, Naked, Supersport, Sports Tourer e Supermoto. Restano invece esclusi dalla copertura estesa i modelli progettati esclusivamente per l’utilizzo in pista o per le competizioni su circuiti chiusi, che seguono programmi specifici legati al mondo racing.

Uno degli aspetti più interessanti della Garanzia Premium KTM è che rimane associata alla moto e non al proprietario. Questo significa che, anche in caso di passaggio di proprietà, la copertura continua a essere valida fino alla scadenza prevista. Per mantenere attiva la garanzia per l’intero periodo di quattro anni, è necessario rispettare il piano di manutenzione ufficiale effettuando tutti i tagliandi presso la rete di concessionari autorizzati KTM.

A rendere l’offerta ancora più completa arriva anche il Service Activated Roadside Assistance (SARA), disponibile per i clienti dei mercati europei idonei. Si tratta di un servizio di assistenza stradale che viene rinnovato automaticamente per dodici mesi a ogni tagliando annuale effettuato presso un concessionario KTM, oppure fino al successivo intervento programmato. In questo modo i motociclisti possono contare su un supporto dedicato durante i viaggi in tutta Europa, aumentando ulteriormente la serenità durante gli spostamenti.

“Stiamo evolvendo e rafforzando continuamente la nostra copertura di garanzia per sostenere con decisione i nostri prodotti e offrire più tranquillità ai nostri clienti”, ha dichiarato Spela Kovacic, Vice President Global Customer Service. “Seguendo semplicemente il piano di manutenzione raccomandato, i nostri rider possono contare su una copertura completa in caso di necessità. Questa estensione dimostra l’affidabilità dell’intera gamma Street e amplia un vantaggio prima riservato a una ristretta selezione di modelli”.

KTM ha inoltre confermato che la Garanzia Premium del Costruttore rimane valida anche per i modelli LC8c e LC8 dei Model Year 2023 e 2024, mantenendo quindi la continuità della copertura già prevista per queste piattaforme tecniche.