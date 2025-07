KTM ORANGE PARADE 2025: in arrivo una nuova ondata di passione arancione al Misano World Circuit

Dopo il clamoroso successo di DUKE DOMINATION, l’evento che nel 2024 ha riunito oltre 300 moto per celebrare i trent’anni della famiglia Duke, KTM torna a infiammare il Misano World Circuit con un nuovo appuntamento imperdibile: KTM ORANGE PARADE. La data da segnare in calendario è venerdì 12 settembre 2025, quando centinaia di appassionati del marchio austriaco si daranno appuntamento in pista per un evento senza precedenti, aperto a tutti i modelli stradali KTM, di qualsiasi anno.

L’atmosfera si preannuncia elettrizzante grazie alla partecipazione dei piloti ufficiali Pedro Acosta e Brad Binder del Red Bull KTM Factory Racing Team, affiancati da Enea Bastianini e Maverick Viñales del Red Bull Tech3 Factory Racing Team. Saranno loro, insieme ai fan, a dare vita a una parata che si annuncia spettacolare, pronta a scrivere una nuova pagina di adrenalina e passione in puro stile KTM.

Ma la festa non finisce in pista. Dopo la parata, il cuore dell’evento si sposterà a Rimini, dove Red Bull, partner ufficiale e title sponsor del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, organizzerà un afterparty ad alto numero di ottani, con musica, intrattenimento e drink gratuiti per tutti i partecipanti.

Iscriversi alla KTM ORANGE PARADE è semplice: basta possedere una KTM stradale, in regola con il codice della strada, e registrarsi tramite la piattaforma ufficiale dedicata all’evento. La quota di partecipazione è di 30 euro per il pilota e 25 euro per l’eventuale passeggero. Inclusi nella registrazione ci sono numerosi vantaggi: un Fan Package esclusivo ricco di gadget firmati KTM e Red Bull, un voucher per una sessione di “Power Shopping” presso il dealer KTM locale, l’accesso alla parata in pista, l’ingresso alla festa ufficiale Red Bull con consumazione inclusa, e il parcheggio gratuito sia a Misano che a Rimini per tutta la giornata.

KTM ORANGE PARADE 2025 si prepara a diventare uno degli eventi più iconici della stagione motociclistica. Un’occasione unica per vivere la propria passione per KTM insieme ai campioni della MotoGP, in un’atmosfera carica di energia, amicizia e spirito racing.