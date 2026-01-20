KTM protagonista a Motor Bike Expo 2026

KTM conferma la propria presenza a Motor Bike Expo, uno degli eventi più attesi del panorama motociclistico italiano, in programma dal 23 al 25 gennaio a VeronaFiere, portando sotto i riflettori le novità della gamma KTM 2026. La manifestazione veronese rappresenta una vetrina strategica per il marchio austriaco, che sceglie ancora una volta l’Italia per mostrare l’evoluzione del proprio DNA READY TO RACE fatto di prestazioni, design e tecnologia.

Durante Motor Bike Expo, KTM sarà protagonista con uno spazio dedicato all’universo arancione, dove il pubblico potrà scoprire dal vivo i modelli che definiscono il futuro della casa di Mattighofen. Tra le novità più attese spiccano le nuove KTM 1390 SUPER ADVENTURE S EVO e R, pensate per chi cerca il massimo nel segmento adventure, insieme alle sportive 990 RC R e 990 DUKE R, senza dimenticare la grintosa 690 SMC R.

Grande attenzione anche ai modelli di accesso alla gamma, come le 125 DUKE, 125 ENDURO R e la 390 ADVENTURE R, già arrivate nei mesi scorsi nelle concessionarie ufficiali e pronte a conquistare nuovi appassionati con contenuti tecnici evoluti e uno stile inconfondibile.

Motor Bike Expo 2026 diventa così un’occasione imperdibile per entrare in contatto con il mondo KTM, toccando con mano moto che incarnano perfettamente la filosofia del marchio: prestazioni elevate, innovazione continua e un design che non passa inosservato.

La presenza di KTM a Verona si inserisce in un contesto di grande visibilità, ideale per incontrare clienti, partner e fan. Come sottolinea Daniele Giacometti, Head Of Sales Services di KTM Sportmotorcycle Italia, “la partecipazione di KTM a Motor Bike Expo è per noi un appuntamento strategico e di grande valore. Verona è da sempre una vetrina fondamentale per il mercato italiano e vogliamo offrire agli appassionati l’opportunità di vivere da vicino il mondo KTM e scoprire le novità che incarnano il meglio della nostra produzione”.

Parole che trovano piena sintonia anche nell’organizzazione della fiera. Francesco Agnoletto, CEO di Motor Bike Expo, evidenzia come “per MBE sia un orgoglio annoverare KTM fra gli espositori e un piacere avere le moto arancioni sotto i riflettori, così che i nostri affezionati visitatori possano toccare con mano le novità della famiglia READY TO RACE”.

Con la gamma KTM 2026 protagonista a Motor Bike Expo di Verona, il marchio austriaco conferma il proprio ruolo di riferimento nel settore delle due ruote, portando in scena una proposta capace di unire emozione, tecnologia e carattere racing, pronta a conquistare il pubblico italiano.