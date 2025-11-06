Kyndryl inaugura il nuovo headquarter a Milano e apre una nuova fase di crescita e innovazione

Kyndryl Italia ha inaugurato il 4 novembre il suo nuovo headquarter nel cuore di Milano, segnando un passaggio strategico nella propria evoluzione e nella volontà di consolidare la presenza nel Paese. La nuova sede rappresenta non solo uno spazio fisico, ma un simbolo di crescita, innovazione e collaborazione orientata al futuro.

Il progetto mira a creare un punto di riferimento per l’intero ecosistema tecnologico e imprenditoriale italiano, favorendo la connessione tra competenze, persone e visione strategica. La società, nata nel 2021, sta attraversando una fase di espansione significativa: oltre 1.000 nuovi professionisti sono stati inseriti dal 2021 ad oggi, un dato che testimonia la costante crescita e la fiducia nel mercato.

Una delle principali direttrici di sviluppo sarà l’impegno verso un’adozione responsabile dell’intelligenza artificiale. Attraverso il Kyndryl Agentic AI Framework, l’azienda supporta clienti e partner nella governance dell’AI e nella creazione di valore tangibile nei diversi settori, promuovendo un approccio etico e consapevole alle nuove tecnologie. La combinazione di competenze dei consulenti Kyndryl con quelle dei principali partner tecnologici e hyperscaler permetterà di accelerare l’adozione su larga scala dell’intelligenza artificiale nel tessuto produttivo italiano.

“L’apertura del nuovo headquarter nel cuore della città rappresenta un passo concreto nel nostro percorso di crescita e trasformazione, qui rafforzeremo il valore dell’ecosistema per favorire la diffusione dell’innovazione risultando sempre più strategici per i nostri clienti,” ha dichiarato Paolo Degl’Innocenti, President di Kyndryl Italia. “Il nostro organico ha ampliato la propria struttura attraverso una crescita rilevante con l’inserimento di circa 1.000 nuovi professionisti – dal 2021 ad oggi – che hanno portato competenze ed esperienze complementari al nostro portfolio. Il nostro impegno è quello di promuovere l’innovazione attraverso lo sviluppo dei talenti.”

La scelta di Milano come sede centrale non è casuale. La città si conferma un polo d’eccellenza per l’innovazione e l’imprenditoria, con un ecosistema in grado di attrarre investimenti e competenze di alto profilo. In questa direzione, l’apertura del nuovo quartier generale costituisce anche un riconoscimento del ruolo strategico della Lombardia nello sviluppo tecnologico nazionale.

“Milano si conferma un polo d’eccellenza per chi sceglie di innovare. L’apertura di una nuova sede come questa rappresenta non solo un investimento nel futuro, ma anche un segnale della forza del nostro ecosistema imprenditoriale. La presenza di un’azienda fortemente orientata all’innovazione contribuisce a generare occupazione qualificata, crescita sostenibile e nuove opportunità per tutto il territorio lombardo,” ha commentato Alessandro Fermi, Assessore all’Università, Ricerca e Innovazione di Regione Lombardia.

Con questo nuovo headquarter, Kyndryl riafferma dunque il proprio impegno verso il progresso tecnologico e umano, ponendosi come partner di fiducia per le imprese italiane che puntano a crescere e innovare su scala globale. La sede milanese diventa così un luogo simbolico in cui tecnologia, persone e visione condivisa si incontrano per costruire il futuro dell’innovazione in Italia.