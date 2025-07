La Blade Battery di BYD è la più affidabile, duratura e resistente sul mercato

Nel mondo della mobilità elettrica, BYD si distingue con un messaggio chiaro: la sicurezza non è un accessorio, ma un valore strutturale. Al centro di questa filosofia c’è la Blade Battery, la tecnologia proprietaria sviluppata dall’azienda dopo anni di ricerca e sperimentazione, capace di rivoluzionare il settore delle batterie per veicoli elettrici con prestazioni elevate, durata e un livello di protezione tra i più alti sul mercato.

La Blade Battery utilizza la chimica LFP (litio-ferro-fosfato), garantendo una maggiore stabilità termica, resistenza a temperature estreme e una vita utile più lunga rispetto alle tradizionali batterie agli ioni di litio, eliminando completamente l’uso del cobalto per una maggiore sostenibilità. Questa soluzione rappresenta un passo concreto verso una mobilità elettrica sicura, durevole e responsabile.

Il punto di forza della Blade Battery risiede anche nella sua integrazione all’interno del telaio grazie alla struttura Cell-to-Body (CTB). Nei modelli BYD come SEAL, SEALION 7 e ATTO 2, la batteria diventa parte integrante del pavimento dell’abitacolo, migliorando la rigidità strutturale del veicolo, abbassando il baricentro e garantendo una dinamica di guida più stabile. In caso di impatto, questa soluzione offre un livello superiore di sicurezza rispetto alle vetture tradizionali, mantenendo al tempo stesso un’ottimizzazione intelligente degli spazi interni.

Per i veicoli elettrici BYD come la nuova DOLPHIN SURF, la Blade Battery è integrata nella piattaforma e-Platform 3.0, l’architettura dedicata BYD che migliora le prestazioni dei NEV (New Energy Vehicle) in termini di autonomia, anche alle basse temperature, e sicurezza, offrendo un’esperienza di guida confortevole, silenziosa ed efficiente a chi sceglie la mobilità elettrica.

Il tema della sicurezza non è uno slogan, ma un dato tecnico: la Blade Battery BYD ha superato con successo il severo Nail Penetration Test, uno degli standard più rigorosi del settore, che simula le condizioni di un grave incidente e il rischio di fuga termica. Dove molte batterie tradizionali cedono, la Blade resta stabile: non prende fuoco, non esplode, garantendo tranquillità e sicurezza ai passeggeri e alla vettura in ogni situazione.

Anche per chi sceglie l’ibrido plug-in, la sicurezza e le prestazioni BYD restano prioritarie. La tecnologia Super DM utilizza una versione su misura della Blade Battery, con capacità che va da 18,3 a 26,6 kWh e un’autonomia completamente elettrica fino a 125 km, portando i vantaggi della tecnologia LFP anche nella mobilità ibrida.

Con la Blade Battery, BYD non offre semplicemente una batteria, ma una garanzia concreta per chi sceglie la mobilità elettrica ed ibrida in modo consapevole. Più spazio, più durata, più sicurezza: la Blade Battery è parte integrante di un ecosistema che nasce sulla e-Platform 3.0, pensata per offrire efficienza energetica, digitalizzazione e massima protezione, ridefinendo gli standard della mobilità elettrica.