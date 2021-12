Nell’ambito del Car Connectivity Consortium, BMW insieme ai suoi partner continua a implementare lo sviluppo e la distribuzione della BMW Digital Key. La chiave digitale BMW sarà ora disponibile per gli smartphone con sistema operativo Android. Grazie a questo aggiornamento, il numero di modelli di smartphone compatibili aumenterà e di conseguenza anche il numero di guidatori BMW che potranno utilizzare la BMW Digital Key in futuro. La BMW Digital Key è ora disponibile per gli smartphone Android, a partire dalla serie Samsung Galaxy S21 e Google Pixel 6 e 6 Pro.

La BMW Digital Key permette di svolgere con agilità numerose funzioni: ad esempio, è possibile aprire e chiudere la vettura BMW semplicemente accostando lo smartphone alla maniglia della portiera del conducente e il motore può essere avviato posizionando il telefono cellulare nel vano di ricarica wireless BMW. Per garantire la massima facilità d’uso e la sicurezza, la BMW Digital Key viene memorizzata sul secure element dello smartphone e può essere facilmente configurata tramite l’app My BMW, un optional disponibile per quasi tutti i modelli BMW. Nella prossima versione sarà possibile trasmettere la chiave digitale a cinque amici. Le funzionalità della BMW Digital Key Plus, basata sulla banda ultralarga, saranno introdotte anche per gli smartphone Android in futuro.

BMW è impegnata dal 2018 a stabilire standard globali nel campo dei sistemi di accesso keyless ed è considerata tra i pionieri nell’utilizzo dello smartphone come chiave digitale per l’auto. L’ultima fase di sviluppo è il risultato di una stretta collaborazione tra BMW, Google e Samsung per migliorare ulteriormente la facilità d’uso e la disponibilità della chiave digitale. BMW è anche il primo produttore ad offrire un sistema secondo lo standard globale CCC (Car Connectivity Consortium) disponibile sia per iOS che per Android.