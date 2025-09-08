La Campagna “CASI-NO Incentivi Statali” di BYD: boom di visite nel week-end

La campagna “CASI-NO Incentivi Statali”, lanciata da BYD all’inizio di settembre, ha riscosso un notevole successo sin dai primi giorni. Il programma ha registrato oltre 1.000 visite negli showroom durante il primo weekend e più di 5.000 lead generati nella prima settimana, dimostrando un interesse significativo da parte del pubblico. Tale risultato sottolinea la crescente attenzione verso l’iniziativa di BYD, progettata per incentivare la sostituzione di veicoli più inquinanti con modelli sostenibili.

L’iniziativa di BYD è progettata per semplificare il passaggio a veicoli a basse o zero emissioni. Il programma offre un bonus fino a 10.000 euro a coloro che scelgono di rottamare un veicolo omologato fino a Euro 5, destinato all’acquisto di un nuovo modello BYD. Gli interessati possono scegliere tra diverse opzioni di veicoli 100% elettrici e ibridi plug-in DM-i, garantendo soluzioni flessibili per vari bisogni di mobilità.

Uno dei principali vantaggi del programma consiste nella possibilità di accedere al bonus in maniera immediata, facendo a meno di vincoli di reddito o residenza. Questo rende il processo molto più diretto rispetto agli incentivi statali tradizionali, spesso caratterizzati da procedure complesse e limiti specifici. In questo modo, BYD offre una soluzione concreta per chi vuole sostituire il proprio veicolo con un modello più sostenibile.

La campagna “CASI-NO Incentivi Statali” continuerà anche nelle prossime settimane, con l’obiettivo di facilitare ulteriormente l’accesso a veicoli a basse o zero emissioni e di supportare la transizione verso una mobilità più sostenibile.