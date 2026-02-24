La Fiat Grande Panda protagonista alla Salomon New Shapers Run 2026

Milano ha vissuto una giornata di sport e partecipazione indimenticabile con la Salomon New Shapers Run 2026, l’evento urbano senza precedenti promosso dalla Fondazione Milano Cortina 2026 e patrocinato dal Comune di Milano, che il 21 febbraio ha trasformato le strade del capoluogo lombardo in un grande palcoscenico a cielo aperto. In questa cornice di entusiasmo e vitalità, FIAT è stata protagonista assoluta con la nuova Grande Panda, Auto Ufficiale dell’evento, confermando ancora una volta il proprio legame profondo con i valori dello sport, dell’inclusione e della mobilità sostenibile.

L’iniziativa, che ha riunito 10.000 partecipanti, ha rappresentato un momento di celebrazione collettiva dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026. Una manifestazione aperta a tutti, caratterizzata da un percorso che ha attraversato i luoghi simbolo di Milano tra musica, animazioni e momenti di condivisione. “New Shapers” è il nome scelto per l’evento, un omaggio alle persone che, dentro e fuori lo sport, plasmano il futuro con il proprio impegno: atleti, allenatori, volontari, organizzatori, fan e cittadini. Una comunità attiva, pronta a cambiare il modo di vivere lo sport e la città.

Fiat e Salomon hanno condiviso lo spirito e i valori dell’iniziativa. Entrambe partner ufficiali dei Giochi di Milano Cortina 2026, hanno rafforzato la propria collaborazione anche in questa occasione. Salomon in qualità di Premium Partner ufficiale e FIAT come Automotive Premium Partner dei Giochi, con la responsabilità di fornire oltre 1600 veicoli per garantire la mobilità di atleti, staff e volontari durante la manifestazione olimpica.

Al centro della scena milanese si è distinta la Fiat Grande Panda Hybrid, simbolo di un nuovo modo di vivere la città. Grazie al suo design distintivo, alla versatilità e al motore ibrido efficiente, la vettura ha offerto un contributo concreto allo svolgimento della corsa. Durante la giornata del 21 febbraio, la Grande Panda ha accompagnato l’organizzazione lungo il percorso, partecipando alle animazioni e offrendo al pubblico un’esperienza diretta di mobilità urbana accessibile e sostenibile.

La Fiat Grande Panda si conferma così non solo un’auto, ma un simbolo di partecipazione e innovazione. La sua partecipazione alla Salomon New Shapers Run 2026 racconta la visione di un marchio che guarda al futuro della mobilità come a un mezzo per unire le persone, promuovere valori positivi e sostenere eventi capaci di generare energia collettiva.

Con questo evento, Milano ha dimostrato ancora una volta di saper coniugare sport, cultura e innovazione, e FIAT ha ribadito il proprio impegno nel sostenere iniziative che mettono al centro le persone e la comunità. Il 23 febbraio 2026 rimarrà così una data simbolica di collaborazione, entusiasmo e visione condivisa verso un futuro sempre più sostenibile e partecipativo.