Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

La milionesima CUPRA esce da Martorell

Published

CUPRA ha raggiunto un traguardo storico: la milionesima vettura è uscita dalla linea di produzione dello stabilimento di Martorell. A tagliare il nastro è stata una CUPRA Formentor VZ e-HYBRID, il modello di punta della casa spagnola, che da sola rappresenta oltre il 60% delle vendite complessive del brand. Un risultato che arriva a poco più di sei anni dalla nascita ufficiale del marchio, avvenuta nel 2018, e che sottolinea la sua crescita vertiginosa all’interno del Gruppo Volkswagen.

La Formentor è il primo modello sviluppato esclusivamente per CUPRA e incarna alla perfezione la filosofia del brand: design sportivo, prestazioni elevate e un’attenzione crescente verso la mobilità elettrificata. La scelta di celebrare il traguardo con una versione plug-in hybrid è altamente simbolica: testimonia la transizione in atto verso un futuro più sostenibile, senza rinunciare al DNA dinamico e sportivo che ha reso il marchio riconoscibile in tutto il mondo.

Dalla sua fondazione, CUPRA è passata da marchio di nicchia a protagonista globale. In poco più di sei anni ha costruito una rete commerciale in oltre 50 Paesi, diventando uno dei brand automobilistici europei a più rapida espansione. Un percorso trainato dal successo di modelli strategici come CUPRA Born, la prima elettrica “pura” del marchio, e dal potenziamento della rete di vendita, con showroom dedicati nei principali mercati del continente.

Raggiungere un milione di vetture prodotte in così poco tempo dimostra che CUPRA è ormai un marchio maturo, con solide basi industriali e una visione chiara del futuro”, ha dichiarato Wayne Griffiths, CEO dell’azienda. La crescita non si fermerà qui. Nei prossimi mesi è previsto il debutto di CUPRA Tavascan, SUV coupé 100% elettrico, e di CUPRA Raval, city car a zero emissioni che porterà il marchio nel competitivo segmento urbano.

CUPRA non sta solo ampliando la propria gamma: sta rivoluzionando i propri processi produttivi per renderli più efficienti e sostenibili. Lo stabilimento di Martorell, che nel 2025 festeggerà 30 anni di attività, sarà gradualmente riconvertito per ospitare la produzione di modelli completamente elettrici, confermando l’impegno dell’azienda verso la decarbonizzazione e la digitalizzazione dell’industria automobilistica.

Questo traguardo non è soltanto una cifra simbolica. È la prova concreta che CUPRA ha saputo conquistare un pubblico globale con un linguaggio di design distintivo e un’offerta tecnologica in linea con le nuove esigenze di mobilità. La milionesima Formentor è quindi molto più di un’auto: rappresenta l’inizio di un nuovo capitolo per il marchio spagnolo, pronto a sfidare i colossi premium con la sua visione elettrificata e sportiva.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

A “Quarta Repubblica”: lo scontro politico nelle Università italiane e il Caso Garlaco

Spettacolo

nayt: è uscito oggi il suo nuovo brano “Un uomo”

Motori

Leapmotor T03 a Rom-E 2025: nel cuore di Roma la citycar elettrica protagonista della mobilità sostenibile

Motori

Audi Q4 e-tron Custom edition: elettrico premium a misura d’incentivi

Motori

Alpine inaugura il suo primo concept store a Parigi: un tributo all’eccellenza automobilistica francese

Turismo

Gardaland Resort festeggia 50 milioni di Ospiti e i 40 anni di Shaman

Motori

Honda riscrive la storia delle naked retrò con la nuova CB1000F 2026

Test

BYD ATTO 2: la nostra prova su strada

Tecnologia

Hisense porta a Milano il primo TV RGB MiniLED da 116’’ al mondo

Motori

KTM 300 EXC HARDENDURO 2026: la regina dell’estremo si rinnova

Società

Guido Crosetto ospite a “Dritto e Rovescio”: difesa e geopolitica tra Russia e Gaza

Spettacolo

Una notte magica all’Arena di Verona: tributo a Luciano Pavarotti per i suoi 90 anni

Spettacolo

Fabri Fibra, doppio sold out a Milano e oltre 100.000 biglietti venduti: il tour continua nei club italiani

Motori

Nuova Mazda CX-5: la terza generazione del SUV diventa più concreta, tecnologica e accessibile

Motori

Jeep Avenger: il SUV più amato dagli Italiani e il secondo modello più venduto in assoluto

Moda

Blauer e Pirelli lanciano la capsule collection urban che unisce stile e innovazione

Motori

Tesla rende l’elettrico ancora più accessibile in Italia: Model 3 da 24.990 € con Tesla Bonus e incentivi statali

Spettacolo

Filippo Caccamo porta nei teatri italiani il nuovo spettacolo “Fuori di Tela”

Motori

Nuova Mercedes CLA 250+ conquista il GRA: 10 giri e oltre 700 km con un pieno di energia

Motori

Leapmotor: record di vendite in Cina oltre 66.600 unità vendute a settembre

Motori

La milionesima CUPRA esce da Martorell

Motori

A Bologna la partnership con Broad Arrow per le “Pininfarina Classiche”

Società

Scontro Politico tra Meloni e Schlein e temi di sicurezza al Centro di “Quarta Repubblica”

Motori

Pirelli Cyber Tyre conquista il titolo di Vehicle-to-Everything (V2X) Innovation of the Year agli AutoTech Breakthrough Awards 2025
NEGRAMARO Eboli

Spettacolo

Il PalaSele esplode per i Negramaro: il tour 2025 debutta in Campania

Motori

La nuova Nissan LEAF arriva sulle strade europee

Giochi

Atari celebra il 45° anniversario di Intellivision con la nuova console Intellivision Sprint
Petra Terza Stagione chiude con successo

Spettacolo

Petra, l’eroina imperfetta che parla a tutti noi. E’ un trionfo, il miglior titolo del 2025 per Sky Cinema

Motori

Volkswagen Touareg Final Edition: l’ultimo capitolo per l’iconico SUV di lusso

Giochi

Turtle Beach lancia il RIFFMASTER Wireless Guitar Controller per Nintendo Switch

Motori

Pirelli e Porsche: un’alleanza tra tradizione e innovazione per le auto classiche

Tecnologia

LG QNED evo AI QNED86 da 100″: il nuovo gigante dell’intrattenimento domestico arriva in Italia

Motori

Volkswagen Group Italia: cambio alla guida dei Brand

Giochi

Armor King “The Dark Supernova” ora disponibile in TEKKEN 8

Motori

Honda svela il restyling della Civic: design sportivo, interni migliorati e prestazioni ibride al top

Giochi

La magia natalizia su console e PC: arriva The Elf on the Shelf – Eroi del Natale

Spettacolo

THE LAST DINNER PARTY pubblicano il nuovo album “FROM THE PYRE”

Motori

Stellantis e Pony.ai insieme per promuovere lo sviluppo dei robotaxi in Europa

Motori

Opel porta in scena la sua storia iconica nella mostra “Opel Love” a Saragozza

Spettacolo

In uscita domani “OLD TRAFFORD” il nuovo singolo del rapper EN?GMA
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

A Bologna la partnership con Broad Arrow per le “Pininfarina Classiche”

La storica eleganza del design italiano torna protagonista a Auto Moto d’Epoca Bologna, in programma dal 23 al 26 ottobre 2025, con un’ospite d’eccezione:...

2 ore ago

Motori

La nuova Nissan LEAF arriva sulle strade europee

La Nissan LEAF torna con la sua terza generazione, pronta a dominare le strade europee con un design elegante e una tecnologia all’avanguardia. Nuova...

3 giorni ago

Motori

Volkswagen Touareg Final Edition: l’ultimo capitolo per l’iconico SUV di lusso

  La produzione della Volkswagen Touareg con motore a combustione terminerà nel 2026, e per celebrare questo storico traguardo nasce la Touareg Final Edition,...

3 giorni ago

Motori

Pirelli e Porsche: un’alleanza tra tradizione e innovazione per le auto classiche

La passione per le auto d’epoca non conosce tempo, e quando si parla di eccellenza automobilistica, il connubio tra Pirelli e Porsche diventa un...

3 giorni ago