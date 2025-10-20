La milionesima CUPRA esce da Martorell

CUPRA ha raggiunto un traguardo storico: la milionesima vettura è uscita dalla linea di produzione dello stabilimento di Martorell. A tagliare il nastro è stata una CUPRA Formentor VZ e-HYBRID, il modello di punta della casa spagnola, che da sola rappresenta oltre il 60% delle vendite complessive del brand. Un risultato che arriva a poco più di sei anni dalla nascita ufficiale del marchio, avvenuta nel 2018, e che sottolinea la sua crescita vertiginosa all’interno del Gruppo Volkswagen.

La Formentor è il primo modello sviluppato esclusivamente per CUPRA e incarna alla perfezione la filosofia del brand: design sportivo, prestazioni elevate e un’attenzione crescente verso la mobilità elettrificata. La scelta di celebrare il traguardo con una versione plug-in hybrid è altamente simbolica: testimonia la transizione in atto verso un futuro più sostenibile, senza rinunciare al DNA dinamico e sportivo che ha reso il marchio riconoscibile in tutto il mondo.

Dalla sua fondazione, CUPRA è passata da marchio di nicchia a protagonista globale. In poco più di sei anni ha costruito una rete commerciale in oltre 50 Paesi, diventando uno dei brand automobilistici europei a più rapida espansione. Un percorso trainato dal successo di modelli strategici come CUPRA Born, la prima elettrica “pura” del marchio, e dal potenziamento della rete di vendita, con showroom dedicati nei principali mercati del continente.

“Raggiungere un milione di vetture prodotte in così poco tempo dimostra che CUPRA è ormai un marchio maturo, con solide basi industriali e una visione chiara del futuro”, ha dichiarato Wayne Griffiths, CEO dell’azienda. La crescita non si fermerà qui. Nei prossimi mesi è previsto il debutto di CUPRA Tavascan, SUV coupé 100% elettrico, e di CUPRA Raval, city car a zero emissioni che porterà il marchio nel competitivo segmento urbano.

CUPRA non sta solo ampliando la propria gamma: sta rivoluzionando i propri processi produttivi per renderli più efficienti e sostenibili. Lo stabilimento di Martorell, che nel 2025 festeggerà 30 anni di attività, sarà gradualmente riconvertito per ospitare la produzione di modelli completamente elettrici, confermando l’impegno dell’azienda verso la decarbonizzazione e la digitalizzazione dell’industria automobilistica.

Questo traguardo non è soltanto una cifra simbolica. È la prova concreta che CUPRA ha saputo conquistare un pubblico globale con un linguaggio di design distintivo e un’offerta tecnologica in linea con le nuove esigenze di mobilità. La milionesima Formentor è quindi molto più di un’auto: rappresenta l’inizio di un nuovo capitolo per il marchio spagnolo, pronto a sfidare i colossi premium con la sua visione elettrificata e sportiva.