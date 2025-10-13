La mobilità elettrica di BYD approda a “Che Tempo Che Fa”

BYD porta la sua visione di mobilità elettrica in prima serata televisiva, diventando protagonista della nuova stagione di Che Tempo Che Fa, il talk show creato e condotto da Fabio Fazio in onda ogni domenica alle 19.30 su NOVE e in streaming su Discovery+. Per dodici puntate, Filippa Lagerbäck accompagnerà il pubblico a bordo delle auto elettriche del marchio cinese, sottolineando l’ingresso di BYD in uno spazio televisivo di grande rilevanza e autorevolezza.

La presenza del costruttore automobilistico non è casuale: BYD è oggi il principale produttore mondiale di Veicoli a Nuova Energia, e la sua strategia europea punta a rendere la mobilità elettrica sempre più accessibile e concreta per gli automobilisti.

Tra i protagonisti della collaborazione figurano tre modelli chiave: BYD ATTO 2, BYD SEAL U DM-i e BYD DOLPHIN SURF, la compatta elettrica che ha ottenuto cinque stelle nei test di Euro NCAP, confermandosi tra le vetture più sicure della sua categoria. A settembre 2025, la DOLPHIN SURF si è posizionata tra le tre auto elettriche più vendute in Italia, dimostrando il crescente interesse degli automobilisti per soluzioni sostenibili e convenienti.

La DOLPHIN SURF è pensata per la città ma non solo. Con 3.990 mm di lunghezza, 1.720 mm di larghezza e 1.590 mm di altezza, offre dimensioni perfette per la mobilità urbana, abbinate a un design sportivo e giovane. Il telaio e-Platform 3.0 consente di ottenere uno spazio interno sorprendentemente ampio e un bagagliaio capace di rivaleggiare con vetture di segmento superiore. Questa architettura ottimizzata rende il modello ideale per professionisti, coppie e piccole famiglie che cercano un’auto elettrica versatile, comoda e sicura.

Riconosciuta come World Urban Car of the Year, la DOLPHIN SURF rappresenta la sintesi della filosofia BYD: un veicolo elettrico accessibile, efficiente e tecnologicamente avanzato. È la ottava vettura 100% elettrica che il marchio lancia in Europa in meno di tre anni, a testimonianza di un’espansione rapida e strutturata nel Vecchio Continente.

La collaborazione con Che Tempo Che Fa offre a BYD un palcoscenico prestigioso per raccontare un approccio pragmatico e innovativo alla mobilità sostenibile. In un contesto televisivo seguito da milioni di spettatori, il brand può mostrare non solo i suoi modelli di punta, ma anche la propria visione: rendere l’elettrico una scelta naturale, semplice e alla portata di tutti.