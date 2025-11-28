Connect with us

La Nuova 500 Hybrid arriva in tutte le concessionarie italiane

Dopo una settimana di celebrazioni a Torino, la nuova icona FIAT fa il suo debutto in tutte le concessionarie italiane. La Nuova 500 Hybrid sarà disponibile per essere ammirata da vicino e provata su strada, segnando un momento importante per il marchio e per l’automobilismo italiano. L’atteso appuntamento commerciale si concretizzerà durante il primo Porte Aperte previsto per il 29 e 30 novembre 2025, evento che chiuderà le celebrazioni che hanno trasformato il capoluogo piemontese in un vero e proprio palcoscenico internazionale.

La 500 Hybrid torna a essere prodotta nello storico stabilimento di Mirafiori, lo stesso luogo dove nacque il modello originale nel 1957. Con questa novità, FIAT riporta a casa la sua icona, inaugurando un nuovo capitolo nella sua storia. La nuova 500 Hybrid rappresenta un tributo autentico all’italianità, alla tradizione e all’innovazione, valori che da sempre caratterizzano il marchio torinese.

Ogni concessionaria italiana si prepara ad accogliere i visitatori con esperienze coinvolgenti e installazioni ispirate al claim “Sei bellissima”. Sarà possibile lasciare una lettera o un messaggio personale su un wall dedicato, raccontando il proprio legame con la 500, un’auto che ha attraversato generazioni continuando a incarnare emozioni, ricordi e identità nazionale. La visita diventa così un’esperienza partecipativa e sentimentale, capace di creare un dialogo tra passato, presente e futuro.

In occasione del lancio, FIAT propone la 500 Hybrid Pop al prezzo promozionale di 16.950 euro in caso di rottamazione e con finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Le prime consegne ai clienti sono previste per gennaio 2026. L’offerta include 2.000 euro di sconto in caso di rottamazione e ulteriori 950 euro con finanziamento, riservata alla clientela privata fino al 30 novembre 2025.

La gamma della nuova 500 Hybrid si articola in tre varianti di carrozzeria — Hatchback, 3+1 e Cabrio — e tre allestimenti distinti: POP, ICON e LA PRIMA. A questi si aggiunge la serie speciale di lancio “TORINO”, dedicata alla città simbolo del marchio, disponibile esclusivamente sulla versione Hatchback.

L’allestimento POP rappresenta la versione essenziale, elegante e funzionale, ideale per chi desidera praticità senza rinunciare al carattere. La versione ICON incarna la moderna anima urbana della 500: connessa, confortevole e versatile, è la scelta perfetta per la guida quotidiana in città. Al vertice si posiziona LA PRIMA, versione di punta che unisce il fascino inconfondibile della 500 a dotazioni esclusive e finiture di livello premium.

Il motore 1.0 Hybrid da 65 CV garantisce consumi contenuti, con una media di 5,3 l/100 km e 120 g/km di emissioni di CO₂ secondo il ciclo WLTP. Numeri che confermano l’impegno del marchio verso una mobilità più sostenibile e responsabile.

Con il ritorno a Mirafiori e l’apertura del Porte Aperte in tutta Italia, FIAT rinnova la sua promessa di offrire vetture accessibili, eleganti e sempre legate al cuore degli italiani. La Nuova 500 Hybrid non è solo un modello aggiornato, ma un simbolo di continuità e innovazione, una reinterpretazione moderna di un’icona che continua a raccontare la storia del nostro Paese su quattro ruote.

