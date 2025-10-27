La nuova BMW iX3 rivoluziona l’esperienza di ricarica

Con l’arrivo della Neue Klasse, BMW inaugura una nuova era per la mobilità elettrica, e la protagonista di questa evoluzione è la nuova BMW iX3 50 xDrive. Il SUV elettrico di ultima generazione non solo ridefinisce l’esperienza di guida, ma introduce un concetto di ricarica completamente nuovo, grazie alla tecnologia BMW eDrive di sesta generazione (Gen6) e a un’architettura a 800 volt capace di garantire prestazioni senza precedenti.

Per la prima volta, un modello BMW 100% elettrico raggiunge una potenza di ricarica massima di 400 kW, permettendo di aggiungere fino a 372 chilometri di autonomia in soli dieci minuti presso una stazione di ricarica rapida DC. L’autonomia massima nel ciclo WLTP arriva a 805 km, un traguardo che posiziona la nuova iX3 ai vertici della categoria. La batteria ad alta tensione può passare dal 10 all’80% della capacità in appena 21 minuti, mentre la ricarica AC è disponibile fino a 22 kW (11 kW di serie).

Ma la vera rivoluzione introdotta dalla tecnologia Gen6 è la ricarica bidirezionale, che trasforma la BMW iX3 in un vero e proprio powerbank su quattro ruote. Grazie alle funzioni Vehicle-to-Load (V2L), Vehicle-to-Home (V2H) e Vehicle-to-Grid (V2G), l’auto non è più solo un mezzo di trasporto, ma un elemento attivo dell’ecosistema energetico domestico e urbano.

La modalità V2L consente di alimentare dispositivi esterni fino a 3,7 kW, rendendo possibile, ad esempio, l’uso di un barbecue elettrico o la ricarica di una e-bike durante un viaggio. Con la funzione V2H, invece, la nuova BMW Wallbox Professional (DC) permette di immagazzinare l’energia solare prodotta dall’impianto fotovoltaico domestico e di restituirla all’abitazione fino a 11 kW, riducendo i costi energetici e aumentando l’efficienza complessiva del sistema. Infine, con la funzionalità V2G, la BMW iX3 può persino vendere energia alla rete elettrica, generando un ritorno economico per il proprietario e contribuendo attivamente alla transizione energetica.

Il nuovo Multifunction Charger (MFC) rappresenta un altro pilastro dell’innovazione BMW. Si tratta di un caricatore universale che supporta la ricarica domestica e pubblica, oltre alla funzione bidirezionale, grazie a diversi adattatori per ogni esigenza. Con un design ottimizzato e un cavo da sei metri, il MFC garantisce una ricarica flessibile e sicura in qualsiasi contesto.

L’esperienza utente è stata completamente ripensata: il nuovo sportello di ricarica intelligente si apre e si chiude automaticamente grazie a un sistema di intelligenza artificiale che riconosce l’intenzione del conducente di ricaricare, mentre il BMW Panoramic Vision e l’app My BMW offrono un controllo totale su potenza, tempi di ricarica, autonomia residua e curva di ricarica in tempo reale.

L’integrazione con il sistema di navigazione BMW Maps consente inoltre una pianificazione ottimizzata delle soste, con percorsi intelligenti che tengono conto della disponibilità e della velocità delle stazioni, del costo dell’energia e dei servizi disponibili nelle vicinanze. Il software suggerisce stazioni preferite, evita quelle non compatibili e calcola il tempo totale di viaggio in base alle soste di ricarica più efficienti.

Un’altra innovazione chiave è la preparazione termica della batteria: il sistema regola automaticamente la temperatura del pacco batterie prima dell’arrivo a una stazione DC, garantendo prestazioni di ricarica ottimali. Tutte le informazioni sul processo sono visualizzabili in tempo reale anche sull’app My BMW.

Con BMW Charging, il marchio bavarese offre una delle reti più estese al mondo, con oltre 870.000 punti di ricarica in Europa e più di due milioni a livello globale. I clienti possono accedere a tariffe vantaggiose e a prezzi fissi per kWh, sia in AC che in DC, presso partner selezionati e stazioni IONITY. La funzione Plug & Charge Multi Contract semplifica ulteriormente l’esperienza, consentendo al veicolo di autenticarsi automaticamente presso le colonnine compatibili, senza bisogno di app o tessere, memorizzando fino a dieci contratti diversi.

Con la nuova BMW iX3 50 xDrive, la mobilità elettrica compie un salto tecnologico e concettuale: più autonomia, più potenza, più intelligenza e più connessione. Un’auto capace non solo di muoversi, ma di dialogare con la rete energetica e migliorare la vita quotidiana dei suoi utenti. È la visione concreta della Neue Klasse: sostenibile, digitale e orientata al futuro.