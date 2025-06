La nuova BYD DOLPHIN SURF cavalca l’onda dell’elettrico sui Navigli di Milano a bordo di The Flo

Nel cuore pulsante di Milano, tra le acque affascinanti del Naviglio Grande, BYD ha scelto una cornice d’eccezione per il lancio italiano della sua nuova DOLPHIN SURF, la city car 100% elettrica che promette di rivoluzionare la mobilità urbana. L’evento, che ha stupito pubblico e media, si è svolto su The Flo, l’iconica imbarcazione milanese riconvertita in spazio eventi dal design contemporaneo e green.

La DOLPHIN SURF di BYD ha trovato nella barca galleggiante il perfetto palcoscenico per esprimere la propria personalità giovane, fresca e dinamica. Con un design ispirato al mondo marino, linee fluide ed eleganti e interni spaziosi e tecnologici, l’auto si presenta come la compagna ideale per una nuova generazione di automobilisti: curiosi, attenti alla sostenibilità e desiderosi di distinguersi con stile.

Dotata dell’innovativa Blade Battery sviluppata internamente da BYD, la DOLPHIN SURF offre autonomia fino a 507 km nel ciclo urbano WLTP, garantendo al tempo stesso massima sicurezza ed efficienza. Il motore elettrico promette una guida brillante e scattante, perfetta per affrontare il traffico cittadino ma anche per avventurarsi oltre i confini metropolitani.

All’interno, la tecnologia fa da protagonista: lo schermo rotante da 10,1”, la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto e la presenza di una suite completa di sistemi ADAS rendono l’esperienza di guida rilassata, sicura e completamente connessa.

L’activation a Milano non è stata un semplice lancio auto, ma un’esperienza multisensoriale. Tra installazioni scenografiche, giochi di luce e contenuti digitali, gli ospiti hanno potuto immergersi nell’universo BYD, toccando con mano la filosofia di un brand che guarda al futuro con ambizione e concretezza. The Flo Real Media, epicentro di cultura urbana e creatività, è stato scelto non solo per la sua posizione strategica, ma anche per la sua carica simbolica: un luogo che rappresenta una Milano giovane, internazionale e in costante evoluzione.

Con la DOLPHIN SURF, BYD firma un manifesto di mobilità elettrica all’insegna dell’energia, del colore e della libertà. Non si tratta solo di una nuova auto, ma di un nuovo modo di vivere la città, con zero emissioni e una forte carica identitaria. L’evento a Milano rappresenta una tappa fondamentale per il marchio nel mercato italiano, rafforzando la volontà di BYD di parlare direttamente alle nuove generazioni, attente, consapevoli e pronte a cambiare le regole della mobilità.