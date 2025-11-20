La nuova CUPRA Formentor VZ5: l’iconico 5 cilindri ora su strada

La nuova CUPRA Formentor VZ5 porta su strada l’iconico motore a 5 cilindri

CUPRA torna a far parlare di sé con il lancio della nuova Formentor VZ5, un’edizione ad alte prestazioni che segna una nuova tappa nella storia del marchio. Il SUV coupé dal carattere sportivo si presenta in una veste raffinata e aggressiva, pensata per esaltare la potenza del suo motore e offrire un’esperienza di guida senza compromessi.

Sotto il cofano pulsa il celebre propulsore TSI a 5 cilindri da 2.5 litri, capace di sviluppare 390 CV (287 kW) e una coppia di 480 Nm. Numeri che si traducono in un’accelerazione bruciante e in una velocità massima di 280 km/h, rendendo la Formentor VZ5 una delle sportive più performanti del segmento.

Il design esterno è stato ulteriormente affinato per sottolineare la sua personalità unica. Tra i dettagli più esclusivi spiccano lo splitter anteriore con logo VZ5 inciso, i passaruota maggiorati e gli scarichi diagonali con finiture in rame, elementi che combinano estetica e funzionalità, migliorando l’aerodinamica e conferendo un look distintivo.

Anche le prestazioni dinamiche beneficiano di sistemi tecnici di alto livello. Il modello è dotato di freni Akebono a sei pistoni che, insieme ai cerchi in lega da 20” con design dedicato, assicurano massima aderenza e risposta prontissima in frenata. Questa configurazione è pensata per offrire al conducente un controllo totale anche nelle condizioni di guida più impegnative.

L’abitacolo è fedele alla filosofia CUPRA, dove sportività e comfort convivono in perfetto equilibrio. Gli interni sono impreziositi dai sedili CUP Bucket, progettati per garantire un assetto di guida ergonomico e sportivo, mantenendo il pilota al centro dell’esperienza dinamica.

La nuova Formentor VZ5 sarà prodotta in edizione limitata a soli 4.000 esemplari, un dettaglio che accresce l’esclusività del modello. La disponibilità sul mercato è prevista per il primo trimestre del 2026, confermando l’intenzione di CUPRA di mantenere alta l’attesa tra gli appassionati di performance e design d’eccellenza.