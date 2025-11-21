La nuova CUPRA Leon VZ arriva su strada: è la Leon a trazione anteriore più potente di sempre

La sportività ha un nuovo volto, e porta il nome di CUPRA Leon VZ. Il marchio spagnolo continua a spingere i confini delle prestazioni e del design con una versione che promette di alzare l’asticella nel segmento delle compatte ad alte prestazioni.

Con un motore turbo benzina 2.0 litri da 325 CV (239 kW), la nuova Leon VZ è la vettura a trazione anteriore più potente mai realizzata da CUPRA. Una dichiarazione d’intenti chiara: offrire prestazioni entusiasmanti senza rinunciare alla precisione e al piacere di guida. I dati parlano da soli. Lo scatto da 0 a 100 km/h viene coperto in appena 5,4 secondi, mentre la velocità massima raggiunge i 270 km/h. Numeri che la avvicinano al mondo delle sportive pure, ma con una configurazione che punta tutto sull’equilibrio dinamico e sull’efficienza di trazione anteriore.

Oltre al motore, CUPRA ha lavorato su ogni dettaglio per assicurare un’esperienza di guida di alto livello. L’estetica prosegue nel solco della filosofia del brand, con una combinazione di sportività e raffinatezza che la rendono immediatamente riconoscibile. I terminali di scarico color rame e le finiture interne in dark chrome rappresentano il tocco distintivo che sottolinea la cura nei dettagli e l’identità di un marchio sempre più orientato al design emozionale.

Questa nuova interpretazione della Leon porta su strada un equilibrio tra potenza e raffinatezza, elementi che da sempre contraddistinguono le creazioni CUPRA. Ogni componente, dalle linee della carrozzeria all’abitacolo, comunica performance e carattere. L’attenzione agli elementi estetici non è un semplice esercizio di stile, ma parte integrante dell’esperienza complessiva di guida.

Con la Leon VZ, CUPRA conferma la propria ambizione nel mondo delle sportive stradali. È una vettura che parla a chi cerca emozioni, a chi desidera una compatta capace di sorprendere a ogni curva, e a chi riconosce nel design e nella potenza un’unione perfetta.

La nuova CUPRA Leon VZ è dunque più di un’evoluzione: è una dichiarazione di identità. Una vettura nata per distinguersi, capace di interpretare in chiave moderna l’essenza dell’auto ad alte prestazioni, con un carattere autenticamente CUPRA.