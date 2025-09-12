La nuova Kia Stonic rompe gli schemi e si rinnova nel look

Kia ha svelato la Nuova Stonic 2025, un modello che non si limita a un semplice restyling, ma rappresenta una vera rinascita nel panorama dei crossover urbani. Con un design rinnovato, interni tecnologici e premium, motorizzazioni versatili e sistemi di sicurezza avanzati, la Stonic si propone come nuovo punto di riferimento per chi cerca un veicolo compatto, accessibile e con dotazioni da segmento superiore.

La filosofia “Opposites United” di Kia plasma la nuova identità della Stonic, rendendola ancora più dinamica ed espressiva. Le dimensioni restano compatte, con un leggero aumento della lunghezza (+25 mm) grazie ai paraurti ridisegnati. Il frontale si distingue per l’illuminazione Star Map Signature, griglie più strutturate e un nuovo parafango, mentre la parte posteriore guadagna un portellone dal layout rinnovato, gruppi ottici con firma luminosa distintiva e un paraurti dal design più pulito.

I cerchi in lega da 16 e 17 pollici, con disegno dedicato per l’allestimento GT-Line, accentuano il carattere sportivo. La gamma colori si amplia con due tinte inedite: Adventurous Green e Yacht Blue, che rafforzano l’immagine fresca e urbana del modello.

L’abitacolo della Nuova Kia Stonic 2025 alza l’asticella della categoria. Il nuovo doppio display panoramico da 12,3 pollici unisce strumentazione digitale e infotainment di ultima generazione, mentre il sistema multimodale touch sostituisce i comandi fisici della climatizzazione con un’interfaccia intuitiva e moderna.

Dettagli come il nuovo volante, la console centrale ridisegnata, le porte di ricarica rapida USB-C, la ricarica wireless per smartphone e l’illuminazione ambientale contribuiscono a creare un’atmosfera più raffinata. Una scelta che porta nel segmento B soluzioni tipiche di auto di classe superiore.

La strategia Kia per l’Europa si concentra su una gamma pensata per accompagnare i diversi ritmi dell’elettrificazione. La Nuova Stonic propone un efficiente motore 1.0 T-GDI benzina da 100 CV e un’alternativa mild-hybrid (MHEV) da 115 CV, disponibili sia con cambio manuale a sei rapporti che con trasmissione automatica DCT a sette marce.

Questa doppia offerta rafforza il ruolo della Stonic come crossover urbano di transizione, capace di rispondere alle esigenze di mobilità quotidiana con consumi contenuti e tecnologie pensate per ridurre le emissioni.

Pensata per la Digital Generation, la Nuova Stonic integra Kia Connect con servizi basati su cloud, diagnostica in tempo reale e possibilità di gestione da remoto tramite app. La chiave digitale, utilizzabile da smartphone o smartwatch, rappresenta una delle innovazioni più avanzate per la categoria.

Sul fronte sicurezza, la dotazione ADAS è completa e paragonabile a quella di modelli di segmento superiore. Tra i sistemi spiccano il Blind-spot Collision Avoidance Assist (BCA), il Safe Exit Warning (SEW) e l’evoluto Forward Collision-Avoidance Assist 1.5 (FCA 1.5). Non mancano il cruise control intelligente basato su navigazione, l’Highway Driving Assist (HDA) e il Lane Following Assist (LFA), che aiutano a mantenere la traiettoria in autostrada e nelle lunghe percorrenze.