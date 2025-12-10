La nuova Mazda CX-5 conquista le cinque stelle nei test Euro NCAP

Connect with us

La nuova Mazda CX-5 ha ottenuto il massimo punteggio nelle più recenti prove di sicurezza Euro NCAP, confermando l’impegno del marchio giapponese nello sviluppo di tecnologie avanzate per la protezione di conducenti, passeggeri e utenti della strada. Il SUV di segmento medio raggiunge risultati di primo livello in tutte le principali categorie di valutazione, consolidando la reputazione di Mazda come costruttore attento alla sicurezza e all’esperienza di guida.

Euro NCAP ha premiato la CX-5 con cinque stelle complessive, assegnandole un punteggio del 90% per la protezione degli occupanti adulti, dell’89% per la protezione dei bambini, del 93% per la tutela degli utenti vulnerabili e dell’83% per i sistemi di assistenza alla guida.

Nel dettaglio, la struttura dell’abitacolo ha mostrato una notevole stabilità nelle prove d’impatto frontale disassato, garantendo una buona protezione delle ginocchia e dei femori. Le zone più esposte hanno evidenziato livelli di sicurezza giudicati da buoni ad adeguati, mentre nei test di impatto laterale, sia contro barriera sia contro palo, la protezione è risultata ottima. La CX-5 ha anche dimostrato un’eccellente capacità di proteggere dal colpo di frusta, sia per i sedili anteriori sia per quelli posteriori, grazie alla presenza del sistema eCall avanzato, delle funzioni antiurto secondarie e all’efficace tenuta di porte e finestrini anche in condizioni estreme.

Molto positivo il risultato ottenuto nella protezione dei bambini, con un punteggio dell’89% e prestazioni massime nei test di impatto frontale e laterale con manichini di sei e dieci anni. Il sistema di disattivazione automatica dell’airbag passeggero consente l’utilizzo sicuro di numerosi seggiolini omologati, mentre la CX-5 introduce un sistema indiretto di rilevamento della presenza di un bambino a bordo.

Ottimi anche i risultati ottenuti nella protezione degli utenti vulnerabili della strada. Il SUV Mazda ha ottenuto i punteggi più alti nella protezione della parte inferiore del corpo dei pedoni e un’ottima valutazione per l’impatto con la testa. Il sistema di frenata autonoma di emergenza (AEB) è in grado di riconoscere pedoni e ciclisti — anche in fase di retromarcia o durante l’apertura delle portiere — e ha garantito prestazioni di alto livello, con una valutazione complessiva del 93% nella tutela degli utenti esterni, inclusi i motociclisti.

La vettura dispone inoltre di un pacchetto completo di sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), che ha contribuito al punteggio dell’83% nel Safety Assist. Tra le dotazioni figurano il riconoscimento dei limiti di velocità, il mantenimento attivo della corsia, i promemoria standard per le cinture di sicurezza e il monitoraggio diretto del conducente. Il sistema AEB reagisce efficacemente ai veicoli che precedono, mentre l’assistenza alla velocità consente una regolazione precisa e coerente con i limiti locali.

Le tecnologie di supporto alla guida sono state ulteriormente affinante grazie agli aggiornamenti dei sistemi Smart Brake Support e Blind Spot Monitoring, capaci di segnalare tempestivamente veicoli o biciclette nell’angolo cieco e di aiutare nelle manovre di bassa velocità. Non manca l’assistente di emergenza al conducente (DEA) che, insieme al monitoraggio visivo e agli avvisi sonori, interviene in caso di cali di attenzione. I sistemi Lane Change Assist, Mazda Radar Cruise Control, Emergency Lane Keeping e Proactive Driver Assist contribuiscono a una marcia più fluida e controllata, mentre le versioni più accessoriate offrono anche una visuale a 360° durante le manovre di parcheggio.

La nuova Mazda CX-5 si distingue per il suo equilibrio tra sicurezza, tecnologia e versatilità. Oltre alla ricca dotazione di sistemi di protezione, introduce una rinnovata interfaccia uomo-macchina (HMI) progettata per migliorare l’ergonomia e l’esperienza d’uso. La filosofia umanocentrica di Mazda trova piena applicazione in questo modello, pensato per adattarsi a stili di vita diversi, dalla guida urbana alle gite fuoriporta, senza rinunciare a comfort e piacere di guida.

In sintesi, la Mazda CX-5 ottiene le cinque stelle Euro NCAP grazie all’equilibrio tra design raffinato, tecnologie avanzate e una progettazione mirata alla sicurezza degli occupanti e di chi si trova sulla strada. Un risultato che conferma il costante impegno del marchio nella ricerca di soluzioni innovative per rendere ogni viaggio più sicuro, sereno e piacevole.

