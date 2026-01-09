La nuova Mazda CX-6e debutta a Bruxelles: eleganza elettrica e innovazione “soulful”

Mazda inaugura il 2026 con il debutto mondiale della Nuova Mazda CX-6e al Salone dell’Auto di Bruxelles, una SUV 100% elettrica che incarna la visione umanocentrica del marchio giapponese, coniugando design, tecnologia e piacere di guida. Si tratta di un modello che porta nel futuro il linguaggio stilistico Kodo – Soul of Motion, introducendo un approccio denominato “Soulful Futuristic Modern”, dove estetica e innovazione coesistono in perfetto equilibrio.

La CX-6e è spinta da un motore elettrico posteriore da 190 kW (258 CV) e 290 Nm di coppia, alimentato da una batteria al litio-ferro-fosfato (LFP) da 78 kWh. Garantisce un’autonomia WLTP fino a 484 chilometri e una ricarica rapida dal 10 all’80% in soli 24 minuti grazie alla potenza di ricarica in corrente continua di 195 kW. Il caricatore di bordo supporta inoltre la ricarica trifase in corrente alternata fino a 11 kW, rendendo la CX-6e adatta sia alla mobilità urbana sia ai lunghi viaggi.

Mazda ha puntato su una piattaforma a trazione posteriore e su una trasmissione monorapporto, in grado di assicurare l’inconfondibile esperienza di guida “Jinba Ittai”, il concetto che lega l’uomo alla macchina in un’unica armonia dinamica. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 7,9 secondi, con una velocità massima di 185 km/h.

Il progetto, nato dalla collaborazione tra i centri design europei e giapponesi, si distingue per un’estetica raffinata e scultorea. Il frontale conserva l’inconfondibile firma Mazda a forma d’ala, ora illuminata in modo sequenziale durante apertura, chiusura e ricarica, creando un suggestivo effetto tridimensionale. Completano il profilo gli eleganti specchietti digitali a pinna di squalo e le prese d’aria integrate nei montanti D. Le fiancate scolpite e i gruppi ottici posteriori sottili danno alla CX-6e una presenza sicura e fluida anche da ferma.

Lo spazio interno riflette la filosofia giapponese del “Ma”, la bellezza dello spazio vuoto, con un abitacolo ampio e proporzioni equilibrate. Il passo da 2.902 mm consente di ottenere un generoso abitacolo e un bagagliaio da 468 litri, che diventa 1.434 litri abbattendo la seconda fila di sedili. La scelta dei materiali riflette l’attenzione artigianale tipica di Mazda: gli interni variano tra Maztex Warm Beige o Nero per l’allestimento Takumi, fino alla versione bicolore Ametista e Bianco per il Takumi Plus.

La tecnologia è parte integrante dell’esperienza CX-6e. Al centro della plancia spicca un touchscreen da 26 pollici, sdoppiato e configurabile, che permette al conducente e ai passeggeri di gestire diverse funzioni in modo intuitivo senza distogliere lo sguardo dalla strada. A supporto della guida, un ampio head-up display proietta le informazioni sulla visuale del parabrezza, mentre il controllo gestuale consente di interagire con il sistema multimediale in modo naturale. I comandi vocali, disponibili in nove lingue, permettono di regolare la temperatura, aprire i finestrini o impostare la navigazione.

Anche la sicurezza è stata al centro della progettazione. Tutte le versioni offrono nove airbag e un sistema completo di telecamere ad alta definizione, radar e sensori ultrasuoni, che garantiscono visibilità e controllo in ogni condizione. Tra i sistemi di assistenza spiccano il Smart Brake Support, il Lane Keeping Assist e il Blind Spot Monitoring, funzioni chiave per offrire un elevato livello di protezione.

Il design esterno risalta ulteriormente grazie a una gamma di sette colori, tra cui l’esclusivo Nightfall Violet, una tinta che varia dal viola lucente a quasi nero a seconda della luce, enfatizzando il dinamismo e la profondità delle superfici.

La filosofia che guida questo progetto viene riassunta dalle parole di Martijn ten Brink, Presidente e CEO di Mazda Motor Europe: “La Nuova Mazda CX-6e incarna la nostra visione umanocentrica nell’era dell’elettrificazione, unendo estetica ricercata, tecnologie all’avanguardia e l’inconfondibile piacere di guida tipico di Mazda.” Egli aggiunge: “La nuova CX-6e offre l’efficienza e le prestazioni che i nostri clienti si aspettano, sostenendo al tempo stesso l’ambizioso obiettivo di Mazda di ridurre le emissioni di CO₂ e di espandere la nostra gamma elettrica. Insieme alla Mazda6e, lanciata di recente, accelera la nostra strategia di elettrificazione e rafforza il nostro approccio multi-solution.”

La Nuova CX-6e rappresenta dunque un passo cruciale nella strategia elettrica di Mazda e sarà disponibile sul mercato italiano a partire dall’estate 2026. In occasione del Salone di Bruxelles, il marchio ha inoltre presentato la nuova Mazda CX-5, anch’essa aggiornata secondo il linguaggio Kodo e proposta in una nuova colorazione “Navy Blue”, ispirata alle ricerche cromatiche sul blu indaco sviluppate nel centro europeo del brand.

Con la Mazda CX-6e, il costruttore di Hiroshima rinnova il proprio impegno nel coniugare raffinatezza, sostenibilità e coinvolgimento dinamico, dimostrando che anche nell’era dell’elettrificazione l’automobile può essere ancora definita, come recita la promessa Mazda, una vera espressione di “arte in movimento”.