La Nuova Mazda6e conquista le cinque stelle nei test Euro NCAP

Published

La Nuova Mazda6e conquista il massimo punteggio di cinque stelle nei test Euro NCAP, confermandosi una delle vetture più sicure della sua categoria. Il modello 100% elettrico della casa giapponese ha ottenuto risultati eccezionali nelle prove di sicurezza, con un 93% nella protezione degli occupanti adulti e dei bambini, un 74% nella protezione degli utenti vulnerabili della strada e un 77% nella valutazione Safety Assist.

Nel dettaglio, la nuova Mazda6e ha raggiunto il punteggio massimo nei test di impatto laterale contro barriera e ha dimostrato una protezione da buona a eccellente per tutte le aree critiche del corpo nel test di impatto laterale contro palo, il più severo della categoria. L’airbag centrale tra conducente e passeggero anteriore si è dimostrato altamente efficace nel ridurre il rischio di lesioni in caso di collisione laterale. Anche i poggiatesta anteriori e posteriori hanno garantito un’eccellente protezione dal colpo di frusta, confermando l’attenzione del brand alla sicurezza passiva.

La protezione dei passeggeri più piccoli è stata un altro punto di forza del nuovo modello. Con un punteggio complessivo del 93%, la Mazda6e ha ottenuto il massimo nei test di impatto frontale e laterale condotti con manichini che simulano bambini di sei e dieci anni. Anche il controllo dell’installazione dei seggiolini per bambini (CRS Installation Check) ha ricevuto la valutazione più alta. Il sistema di monitoraggio degli occupanti, che avvisa in caso di bambini lasciati incustoditi a bordo, è stato particolarmente apprezzato dagli esperti di sicurezza.

La Mazda6e ha registrato un punteggio del 74% nella categoria utenti vulnerabili della strada, offrendo protezione da buona ad adeguata per i pedoni. Il sistema di frenata automatica d’emergenza (AEB) e il Lane Support System hanno raggiunto il punteggio massimo nella protezione dei motociclisti, mentre la protezione dei ciclisti è stata potenziata grazie all’AEB e agli avvisi di apertura delle porte laterali, una soluzione efficace per prevenire incidenti nelle aree urbane.

Nella valutazione Safety Assist, il punteggio del 77% riflette l’ampia dotazione di sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS). L’AEB si è dimostrato reattivo e preciso, il sistema di monitoraggio dello stato del conducente ha saputo rilevare distrazione e affaticamento, mentre il Lane Keep Assist ha garantito correzioni morbide e puntuali della traiettoria. Inoltre, il sistema di assistenza alla velocità ha riconosciuto con precisione i limiti stradali locali, migliorando ulteriormente la sicurezza.

A rendere l’esperienza di guida ancora più sicura e piacevole contribuiscono il baricentro basso, la distribuzione dei pesi ideale 47:53 e le eccellenti dinamiche di guida. La Mazda6e è stata progettata con un cockpit orientato al conducente e un’interfaccia uomo-macchina (HMI) avanzata, che favoriscono la concentrazione e riducono le distrazioni al volante.

